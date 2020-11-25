Döşemelik kumaş nedir? Döşemelik kumaş çeşitleri ve özellikleri nelerdir? En iyi döşeme kumaş çeşitleri ve fiyatları

Döşemelik (döşeme) kumaşlar tekstil ve moda sektöründe en çok tercih edilen kumaşlardan birisidir. Peki döşemelik kumaş nedir, ne demektir? Döşemelik kumaşın çeşitleri nelerdir? Döşeme kumaş özellikleri nedir, ortalama fiyatı ne kadardır?

Döşemelik kumaşların birçok çeşidi vardır. Bu döşemelik kumaşlar birçok sektörde kullanılmaktadır. Döşemelik kumaş koruyucu kaplama kumaş olarak da geçmektedir. Peki döşemelik kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Ne kadara satılır?

DÖŞEMELİK KUMAŞ NEDİR?

Döşemelik kumaş (veya döşeme kumaş olarak da geçiyor), bazı yöntemlerle dokunmuş, dokunmamış veya örülmüş olarak üretilen, polyester, yün, akrilik gibi tekstil liflerinin sıklıkla kullanıldığı mobilya tekstili, araba koltukları, ev ürünleri gibi yerlerde kullanımı olan bir çeşit kumaştır. Döşemelik kumaş "Koruyucu kaplama" kumaşı olarak da geçmektedir. Daha doğrusu bir diğer adı koruyucu kaplama kumaşı da diyebiliriz. Döşemelik kumaş kaliteli ve tarz bir kumaştır. Genellikle döşemelik kaplanmış ürünlerin fiyatları biraz pahalı olabilir.

DÖŞEMELİK (DÖŞEME) KUMAŞ NE DEMEKTİR?

Döşeme veya döşemelik, öncelikli olarak yaygın şekilde koltuk döşeme olarak da bilinen özellikle özellikle koltukların veya kapaklı mobilyaların deri, kumaş ve dokuma ile kaplanması, dolgu ve yaylarının tamamlanması anlamında kullanılan bir terimdir. Terim aynı zamanda, otomobil, uçak ve tekne mobilyalarında da geçerlidir. Bunun dışında yapılarda taban üzerine döşenen tahta vb. kaplamalara ya da bir yapının döşenmesine yarayan her türlü eşya ve mefruşata da aynı isim verilir. Döşeme işi ile uğraşan ve bu mesleği yapan kişilere ise genellikle "Döşemeci" adı verilir. Geleneksel döşeme işlerinde yaylar (1850 sonrasında) vb., hayvan kılı (at, domuz, inek), hindistan cevizi, kuru ot ve saman, keten, dokumalık kumaşlar gibi metaryaller dolgu işlemlerinde son katmandan önce kullanılırdı. Ancak günümüzde döşemeciler dracon kumaş ve vinil gibi sentetik malzemeler ile kıvrımlı yaylar kullanmaktadırlar.

DÖŞEMELİK KUMAŞ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Döşemelik kumaşın birçok çeşidi bulunmaktadır. Şimdi döşeme kumaşlara en popüler örnekleri sizlere yazalım. Öncelikle kısa maddeler halinde yazalım. Ardından açıklamalarıyla ekleyelim.

Döşemelik kumaş çeşitleri:

- Kaşmir

- Alkantara

- Jakar

- Kadife

- Koton kumaş

- Emprime

- Suni deri

- Tiftik

- İpek

- Yün

- Keten

KAŞMİR

Kaşmir, Hindistan'ın Kaşmir bölgesinde yaşayan ve aynı isimle anılan bir keçi türünün ince ve yumuşak yününden yapılan kumaş türü. Sanskritçe kaşmira, Khasa kabilesinin kayapamira sözcüğünden geldiği iddia edilir.

ALKANTARA (ALCANTARA)

Alcantara Alcantara S.p.A tarafından üretilen ve pazarlanan bir mikrofiber malzeme olup öncelikle tasarım, moda, aksesuarlar, tüketici elektroniği, otomotiv ve deniz endüstrisinde kullanılmaktadır. Alcantara kumaş %60 polyester ve %40 poliüretan maddeden oluşmaktadır.

JAKAR

Jakar adı verilen dokuma makinelerinin esası Türklerden gelmedir. Türkler eski nakışlı kumaşları el tezgahlarında dokurlardı. Bu tezgahların birçok gücüleri olup kumaşın nakışlarına göre gereken çözgü tellerini kaldırmak ve aralarından renkli iplikleri geçirebilmek için tezgahın üstünde ve arka tarafında yapılmış olan iskeleler üzerinde birçok çırak bulunur ve bunlar dokumacının verdiği emirle gereken gücüleri kaldırırlardı. Bu tür tezgahlara Çın tezgahı denirdi. Joseph-Marie Jacquard adındaki bir Fransız mekanik alimi bu klasik tezgahı makineleştirdiğinden bu makinelere Jakar tezgahı denir. Jakar dokuma tezgahlarında, çözgü tellerini kaldırmak ve aralarından renkli iplikleri geçirme işi otomatik olarak yapılmakta ve bu sayede en karışık nakışlı kumaşlar bile tek bir işçi tarafından dokunabilmektedir.

KADİFE

Kadife, uzun havlı kumaş. Arapça saçaklı, tüylü, 'hav'lı anlamına gelen kataif kelimesinin çoğuludur. Kadifenin koton, yün, keten, ipek kadifeler gibi bir çok türü vardır. Koltuk ve duvar kaplamalarından kullanıldığı için döşemelik kumaş kapsamında değerlendirilebilir.

KOTON KUMAŞ

Koton kumaşın bir diğer adı pamuk kumaş olarak geçmektedir. Ham maddeleri pamuktur. Koton kumaşlar ipek kumaş ile ters şekilde dikilerek yeni desenler oluşturabiliyor ve tekrar dokunabiliyor. Bu sayede koton kumaşa işleme etkisi kazandırılıyor. Koton kumaşlar perde, duvar, koltuk kaplaması, yastıklar vb. ürünler için kullanılmaktadır.

EMPRİME

Farklı renklerde boya kullanılarak kumaşların üstüne desen ve zemin basma işine emprime ya da emprime baskı adı verilir. Emprime kumaş baskıları genellikle perde, kanepe ve masa örtülerinde sıkça kullanılmaktadır.

SUNİ DERİ

Suni deri, sentetik deri olarak da adlandırılmaktadır. Suni deri koltuk, mobilya, çanta, ayakkabı vb. ürünlerde sıkça kullanılmaktadır. Bir çeşit döşemelik kumaştır.

TİFTİK (MOHER)

Tiftik veya moher (İngilizce: mohair); Ankara keçisinin uzun, parlak ve yumuşak kıllarından elde edilen doğal elyaf türü. Hafiftir, kumaş ve örgü yünü olarak kullanılır. Batılı dillerdeki karşılığı Arapçada seçilmiş, beğenilmiş anlamına gelen muhayyer kelimesinden türetilmiştir ve son kısmı İngilizce hair (kıl) sözcüğüne benzetilmiştir.

İPEK

İpek, ipekböceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir. İpekböceği bir tırtıldır ve bu lifi kendine koza örmek için üretir. İnsanlar bu liften iplik yapar ve kumaş dokurlar.

İpek çok sağlamdır. Boyanınca da çok gösterişli olur. Bazen ipeğe başka lifler karıştırılarak döşemelik ve perdelik kumaşlar yapılır. İpek dokumacılığı bundan 4.600 yıl önce Çin'de başladı. 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında İtalya ve Fransa'da büyük gelişme gösterdi. İpek en çok dut ipekböceğinden elde edilir. Bu böceğin dişisi 200-500 yumurta bıraktıktan sonra ölür. Yumurtalardan çıkan minik tırtıllar dut yaprağıyla beslenir. Hızla büyüyerek 20-30 günde 7-8 santimetreyi bulur. Büyümesi tamamlanınca yemeyi bırakır ve incecik ipek liften çevresine bir koza örer. İnsanlar ipek elde etmek için üretme çiftliklerinde ipek böcekçiliği yaparlar. Yırtılarak zarar görmesine mani olmak için ipekböceğinin içinden çıkabileceği kadar gelişmesini beklemeden kozalar kaynatılır. Ardından ipek elle ya da makinelerle çözülerek çile haline getirilir. Bir kozadan 450 ile 900 metre arasında kesiksiz iplik çıkabilir. Bu iplikler tezgâhlarda dokunarak kumaş yapılır.

İpek güzel görünüşlü, yumuşak, parlak ve dayanıklı olup, kolaylıkla ve iyi boya tuttuğu için daha da güzelleştirilebilen hayvansal kaynaklı bir liftir. İpek liflerin kraliçesi olarak bilinir. 4000 yılı aşkın bir süreden beri, insanların ekonomik hayatında önemli bir rol oynamakta olan ipek, yıllar boyu Çin, Hindistan, Taşkent, Bağdat, Şam ve İstanbul'dan geçen ipek yolunu takiben Avrupa'ya taşınmıştır. Bu zaman zarfında ipek altından daha değerli bir ürün olarak alıcı bulmuştur. Türkiye coğrafi yeri ve iklimi bakımından ipekböceği ve dut ağacı yetiştirilmesine uygun ülkelerden biridir. Trakya, Marmara, Ege, Akdeniz, bölgelerinde bulunan bazı iller ile özellikle Amasya, Diyarbakır, Hatay yöreleri ipekböcekçiliğinin yayılmış olduğu alanlardır.

YÜN (YÜNLÜ KUMAŞ)

Yün bazı memelilerden (özellikle koyun, keçi, deve, lama, ada tavşanı) elde edilen hayvansal kıl kökenli doğal bir elyaf türü. Sıcak tuttuğu için battaniye ve kışlık giysilerin üretiminde kullanılır. Yün elyafı koyundan genellikle canlı hayvanlardan kırkılmak suretiyle olmak üzere değişik yöntemlerle elde edilir. Bu tür yüne kırkım yünü denir. Bu yünün ticari değeri diğer yöntemlerle elde edilenlerinkinden yüksektir. Kasaplık hayvanların kesildikten sonra derilerinin işlenmesi ile elde edilen yüne ise tabak yünü veya kasapbaşı yünü denir. Herhangi bir nedenle ölmüş hayvanın postundan elde edilen yün ise post yapağısı adını alır. Tabak yünü veya post yapağısı (yapak) deriden yolunarak alınmışsa kıl köklerini de içerdiğinden kırkım yününe göre daha düşük kalitelidir.

KETEN

Keten doğal bir elyaf çeşitidir. Ketenin döşemelik kumaş olarak kullanılmasının en büyük etkenlerinden birisi çok dayanıklı olması ve esnememesidir. Ketenin toz çekmez özelliği mevcuttur. Güneşte rengi solmaz. Haliyle bu gibi özellikleri nedeniyle döşeme kumaş alanında kullanılır.

DÖŞEMELİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? DÖŞEMELİK KUMAŞLARDA NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Birçok sektörde kullanılan döşemelik kumaşların bazı özellikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

- Seçilen döşeme kumaşın mobilyalarla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

- Daha sık dokuma özelliğinde olan kumaşlar daha rahat temizlenir.

- Bulunulan ortam az ışık alıyorsa kumaşta koyu renklerden kaçınılmalıdır.

- Döşemelik kumaşlar leke geçirmeyebiliyor. Bu bakımdan buna dikkat edilmelidir. Ayrıca iplik içeriğine de dikkat edilmeli.

- Döşeme kumaşın sağlamlığına ve yıkanılabilirliğine dikkat edilmeli.

- Döşeme kumaşta çekme olabilir. Bunu göz önünde bulundurmak lazımdır.

- Kumaşlarda renk uyumuna dikkat edilmeli.

- Döşemelik kumaşlar arasından pamuk, keten ve ipek türü kumaşlar daha çok kalitelidir. Fakat bunlar arasında pamuk ışığa dayanıklı olmadığından bazı tekstil firmaları bu kumaşlar için bazı teknikler yapmaktadır.

DÖŞEMELİK KUMAŞIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI NASIL YAPILIR?

Döşemelik kumaş temizliği biraz zor olabilir. Fakat bazı yöntemlerle kolay şekilde temizlik yapabilirsiniz.

Döşemelik kumaşları temizlemek ve bakımını yapmak için kaynatılmış su tavsiye edilir. Çünkü kaynar sudaki klor maddesi buharlaşma ile uçuşur ve haliyle kumaşa zarar vermez. Yapılan bu temizlik normal bir sabun ile güzelce sıkılmış bir bez ile yapılabilir. Döşemelik kumaşların tozu elektrikli süpürge ile de alınabilir. Ek olarak döşemelik kumaşa bir madde dökülürse hemen temizlik için müdahale edilmelidir. Birde fazla bastırma yapılmamalıdır çünkü fazla bastırılırsa leke kumaşa çok temas eder ve çıkması zor olur. Son olarak kumaşın yıpranmaması için temizlik talimatlarına güzelce uyulmalıdır.

DÖŞEMELİK KUMAŞ FİYATLARI NASILDIR?

Döşemelik kumaşların fiyatı türüne göre değişkenlik göstermektedir. Mesela leke tutmayan koltuk kumaşları biraz pahalı olabiliyor. Ayrıca yüksek kalitedeki deri kumaşlar da pahalı olmaktadır. Dediğimiz gibi döşeme kumaşın türüne göre fiyatlar değişiyor.