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İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı

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İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Haber Videosunu İzle
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
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Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin önceliğini yabancı teknik adamlara verdiği belirtilirken, listenin ilk sırasında Julian Nagelsmann'ın bulunduğu öne sürüldü. Yönetimin bugün gerçekleştirmesi beklenen kritik toplantıda adayların durumunu masaya yatıracağı ifade edildi.

  • Fenerbahçe'nin teknik direktör aday listesinin ilk sırasında 39 yaşındaki Alman teknik adam Julian Nagelsmann yer alıyor.
  • Nagelsmann'ın kariyerine İngiltere'de devam etmek istemesi Fenerbahçe'nin transfer planlarını zorlaştırıyor.
  • Vincenzo Montella'nın en az 3 yıllık sözleşme talep etmesi nedeniyle Montella seçeneği rafa kaldırıldı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör arayışları konusunda Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'e tam yetki verdiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin önceliğini yabancı teknik adamlara çevirdiği ve milli araya kadar yeni hocayla anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA NAGELSMANN VAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada Julian Nagelsmann yer alıyor. 39 yaşındaki Alman teknik adamın, geçtiğimiz temmuz ayında Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı ve kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği aktarıldı. Nagelsmann'ın İngiltere'de çalışma isteğinin Fenerbahçe'nin transfer planlarını zorlaştırdığı ifade edildi.

MONTELLA'NIN 3 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ ENGEL OLDU

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden Vincenzo Montella konusunda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan teknik adamın en az 3 yıllık sözleşme talep etmesi nedeniyle Montella seçeneğinin rafa kaldırıldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte Haziran 2027'de kongre yapılacak olması, teknik direktör adaylarıyla uzun süreli sözleşme yapılmasını zorlaştıran etkenler arasında gösteriliyor.

SERGIO CONCEIÇAO DA MASADA

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun da bulunduğu belirtildi. Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ı çalıştıran Conceiçao'nun isminin de yönetim kurulunun gündeminde olduğu ifade edildi.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Fenerbahçe yönetiminin bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıda adayları ve yapılan görüşmeleri değerlendireceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin hedefi, milli araya yeni teknik direktörüyle girmek.

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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıct6ry29gf4:

Yilma Vural’i alin beee..Yillardir adam can atiyor Fener’e gelmekniçin.Adam ilk Türk diplomali Hocalardan.Almanya’da ders almiş adam

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Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

bülent uygun olmalı. yerli olmalı. yabancı hocalar en son ne zaman şampiyon oldu. Allah akıl fikir versin

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Haber YorumlarıErbay Mercan:

bülent Uygun olmalı

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Haber YorumlarıHalis demir:

fener sadece haber olur icraatı başkaları yapar

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

İsmail Kartal tekrar gelecek imis

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