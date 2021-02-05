Doğruluk mu, cesaret mi soruları! Şişe çevirmece soruları

Doğruluk mu cesaret mi soruları, 2000'li yılların başlarında popüler olmuş ve milyonlarca kez oynanmıştır. Arkadaşı tanımak, sırları öğrenmek ve keşfetmek yegane amaçlardır. İşte doğruluk mu, cesaret mi soruları! Seviyeli doğruluk mu, cesaret mi soruları! Şişe çevirmece soruları

Doğruluk mu, cesaret mi yetişkinler, gençler ve çocuklar için uygun bir oyundur. Özellikle karşı cinsten arkadaşlarla arkadaşlığı bozmadan karşı cinsi keşfetme üzerine kurulu bir oyun türüdür. Genel olarak bir çarkıfelek oluşturmak için ibre gösterici bir şişe veya kalem kullanılır. Bu nedenle oyunun adı şişe çevirmece olarak da bilinir.

Doğruluk mu cesaret mi çocuklar, gençler ve genç yetişkinler tarafından sıkça oynanılan bir oyundur. Oyunu oynamak için bir arkadaş grubunun bir araya gelmesi gerekir. Bir araya gelen arkadaş grubu birlikte otururlar. Genellikle bu oturuş daire biçiminde olur.

DOĞRULUK MU, CESARETLİK Mİ NASIL OYNANIR?

-Oyuncular arasında bir kura yapılarak başlangıcı yapacak oyuncu belirlenir. Alternatif olarak, grubun en genç oyuncusu başlangıcı yapacak oyuncu seçilir. Başlangıcı yapacak olan oyuncu istediği bir oyuncuya doğruluk mu cesaret mi sorusunu yöneltir.

-Eğer "doğruluk" denirse o oyuncu, ne kadar özel veya utanç verici olursa olsun yöneltilen soruyu dürüstçe -cevaplamalıdır.

-Eğer "cesaret" denirse o oyuncu, soruyu soran oyuncu tarafından verilen garip bir görevi tamamlamalıdır.

-Doğruluk sorusuna cevap veren veya cesaret görevini yerine getiren oyuncu soru sorma hakkı kazanır. Bu şekilde oyun devam eder. Oyunun genel yapısı ve eğlendirici olma durumu gruptaki oyunculara, oyuncuların birbirleriyle olan yakınlıklarına, sorulan soruların garipliklerine ve oynanan ortama göre değişiklik göstermektedir.

-Doğruluk mu, cesaret mi soruları çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Utandırıcı sorular, terletici sorular, yüz kızartıcı sorular, sadece kızlara sorulacak özel sorular, sadece erkeklere sorulacak özel sorular gibi çeşitli gruplandırmalar yapabilmek mümkündür. Doğruluk soruları ne kadar zorlayıcı olursa oyundan alınacak keyif bir o kadar fazla olur. Bu nedenle oyuncular genellikle her türlü sorunun sorulabilmesini istemektedirler.

-Oyunda sorular zihinden sorulabileceği gibi hazır soru kartları kullanılarak da sorular karşıdaki kişiye sorulabilir.

-Bazı oyunlarda genel kural olarak cinsellik içeren doğruluk soruları ve cesaret istekleri olmamaktadır. Genç yetişkinler arasında oynanan oyunlarda ise genelde tam tersi olmaktadır. Kuralların esnetildiği veya daha sıkı hale getirildiği belirli doğruluk mu cesaret mi varyasyonları vardır. Örneğin, bir oyuncunun ardı ardına 2 kez doğruluk deme hakkının olmaması gibi bir kural eklenebilmektedir. Belirli doğruluk mu cesaret mi oyunlarında yapılacaklar ve sorulacak sorular önceden belirlenebilmektedir. Bu tür oyunlarda cesaret istekleri ve doğruluk soruları birer ayrı kap içerisine konulmaktadır. Böylece doğruluk seçen kişinin rastgele bir soruyu cevaplaması, cesaret seçen kişinin ise rastgele bir görevi yerine getirmesi sağlanmaktadır.

DOĞRULUK MU, CESARETLİK Mİ SORULARI



Telefonunda en son aradığın şey neydi?

Birisi kız arkadaşın/ erkek arkadaşından ayrılmak için sana 1 milyon tl önerseydi, yapar mıydın?

Bu odadaki en az kimi seviyorsun ve neden?

Hiç sınıfta yüksek sesle genirdin mi?

Yerden bir şeyi alıp hiç yedin mi?

Bu odada en kötü giyinen kişi kimdir?

Yılan, kurbağa gibi şeylerden yemek zorunda kaldın mı?

Bir gün karşı cins olarak uyanırsan, ilk yapacağın şey nedir?

Hiç havuzda işedin mi?

Sence bu odadaki en kötü giyinen kişi kimdir?

Asansörde hiç gaz kaçırdın mı?

Tuvalette otururken aklınıza gelen şeyler nelerdir?

Büyüyen hayali bir arkadaşınız var mıydı?

En kötü alışkanlığınız nedir?

Burnunu karıştırır mısın?

Banyoda şarkı söyler misin?

söyler misin? Hiç üzerine işedin mi?

Toplumda en utanç verici anınız neydi?

Aynada kendinle hiç konuştun mu?

Web geçmişinizi, birileri görürse utanacağınız şey ne olurdu?

Uykunda konuşur musun?

Gizli aşkın kim?

Benim hakkımda neyi sevmiyorsun?

Şu an ne renk iç çamaşır giyiyorsun?

Son attığın mesaj neydi?

İnsanları yanan bir binadan kurtarıyor olsaydınız ve bir kişiyi bu odadan geride bırakmak zorunda kalırsanız, kim olurdu?

İç çamaşırlarını ne sıklıkla yıkıyorsun?

Hiç kulak kiri tattın mı?

Hiç osurup başka birini suçladın mı?

Hiç terinin tadına baktın mı?

Bu odadaki kim bugüne kadarki en kötü insan olurdu? Neden?

Yeniden doğmuş olsaydın, hangi yüz yılda doğmak isterdin?

Söylediğiniz veya yaptığınız bir şeyi silmek için zamanda geriye gidebilseydiniz, bu ne olurdu?

Erkek arkadaşın veya kız arkadaşın seni hiç utandırdı mı?

Birdenbire görünmez olsaydın ne yapardın?

Banyoda kaldığınız en uzun süre nedir ve neden bu kadar uzun süre kaldınız?

Şimdiye kadar gördüğüm en garip rüyayı anlat.

Duşta işiyor musun?

Hala yaptığın en çocukça şey nedir?

Hangi çocuk filmini tekrar tekrar izleyebilirsin?

Ayak kokunuz kötü mü?

Saçma takma adların var mı?

Telefonunuzda hangi uygulamada en çok zaman harcıyorsunuz?

Tek bir oturuşta yediğin en çok yemek ne?

Tek başınayken dans ediyor musun?

ediyor musun? Karanlıktan korkar mısın?

Bütün gün evdeysen ne yapardın?

Günde kaç öz çekim yapıyorsunuz?

En son ne zaman dişlerini fırçaladın?

En sevdiğin pijamalar neye benziyor?

Hiç yerden bir şey yedin mi?

Yapmaman gereken bir şeyi yaparken hiç yakalandın mı?

Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun?

Hiç bitlendin mi?

Pantolonunu hiç kestin mi?

Tabağını yalıyor musun?

Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir?

Hiç tabağını yaladın mı?

Dirseğini yalayabilir misin?

Eğer buradaki herkesi yanan bir binadan kurtarmaya çalışıyor olsaydın ve birini geride bırakmak zorunda kalırsan, kimi geride bırakırdın?

Telefonda aradığın son şey neydi?

Hiç asansörde gaz kaçırdın mı?

Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yapardın?

Banyodayken yanlışlıkla hiç kimse içeri girdi mi?

Hayatınızda bir şey değiştirebilseydiniz, ne olurdu?

En büyük pişmanlığın nedir?

Telefonunuzdaki en utanç verici fotoğraf hangisidir?

Kimsenin bulamadığı kötü bir şey yaptınız mı?

Sahip olduğunuz en iğrenç alışkanlık nedir?

Hiç kimseye söylemediğin bir sırrın var mı?

Şimdiye kadar gördüğünüz en korkunç rüya nedir?

Çorabını değiştirirken ayağını koklar mısın?

Eğer herhangi bir tür hayvan olabilseydin, ne yapardın?

Karanlıktan korkar mısın?

Hiç yaşınız hakkında yalan söylediniz mi?

En son ne zaman dişlerini fırçaladın?

Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir?

Bir ilişkinizdeki en büyük korkunuz nedir?

En komik ilk randevunuz neydi?

En garip alışkanlığın nedir?

Kaç tane çocuk sahibi olmak istersiniz?

Hakkınızda bilmem gereken utanç verici bir gerçek nedir?

Çocukluktaki lakabın neydi?

En sevdiğiniz yemek nedir?

En sevdiğiniz renkleriniz nedir ve neden?

Hayalindeki meslek ne?

Bir adada 3 gün sıkışıp kalırsan, ne yaparsın?

En sevdiğiniz kişi kimlerdir ve neden?

Tuvalet kağıdınızı ruloya nasıl koyarsınız?

İlk görüşte aşka inanır mısın?

Aşka inanıyor musunuz?

Hayalinizdeki düğün nedir?

Şansınız olursa hangi ülkede yaşamak istersiniz?

En çok neyi hayal ediyorsun?

Şimdiye dek yaşadığınız en garip rüyayı açıklayabilir misiniz?

En büyük pişmanlığın nedir?

Beni seviyor musun?

Kızlara Sormak için Doğruluk Soruları

Bunlar bir kıza sormanız gereken doğruluk mu cesaret mi soruları:

Saçını yıkamadan en uzun ne kadar süre bekledin?

Herhangi bir ünlü ile evlenseydin, kim olurdu?

Kaç tane erkek arkadaşın 0ldu?

Sizden en az 10 yaş büyük bir kişiye hiç aşık oldunuz mu?

Şu an kiminle çıkıyorsun?

Sevdiğiniz birinin önünde söylediğiniz veya yaptığınız en utanç verici şey nedir?

Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun?

Hayran olduğun ünlü kim?

Bu odadaki biriyle bir dans gösterisi yapmak zorunda olsaydın, kimi seçerdin?

Hayallerinizdeki insanla evleneceksin denilse, telefonsuz bir yıl geçirir miydiniz?

Hayatınızın geri kalanında sadece tek bir saç modeli yapabilseydin, kıvırcık saçları mı yoksa düz saçları mı seçerdin?

Hayatının sonuna kadar bir makyaj eşyası kullanmaman söylense hangisini seçerdin?

Senden daha kısa biriyle çıkar mısın?

Vücudunuzla ilgili bir şeyi değiştirebilseydin, bu ne olurdu?

Okulunda başka bir kız olsaydın kim olurdun?

Aynada kendine hayran hayran bakar mısın?

Sevgilinle ilgili yaptığın en utanç verici şey nedir?

Hiç amigo olmak istedin mi?

Sınıfımızdaki en iyi 5 erkek kim? Onları sırala.

Gelecekte kaç çocuk sahibi olmak istersiniz?

En çok kimden nefret ediyorsun?

Ünlü biriyle çıkabilseydin, kim olurdu?

Issız bir adada okulumuzdan kimin mahsur kalmasını isterdiniz?

Hiç terk edildin mi? Bunun nedeni neydi?

Yapabilseydin kendin üzerinde değiştirebileceğin bir fiziksel özellik nedir?

Şişman olmadan istediğin bir şeyi yiyebilseydin, bu yemek ne olurdu?

Erkeklere Sorabileceğiniz Süper Sorular

Erkeklere doğruluk mu cesaretlik mi sorusu sormak istiyorsanız bunlar tam size göre:

Eğer görünmez olsaydın, bu odadan kimi gözetlemek isterdin?

Okulumuzun (iş yerinin) en popüler 5 kızını sayar mısın?

Bu odada kiminle çıkmak isterdin?

Vücudunun en beğendiğin yeri neresidir?

En son ne zaman aynaya baktın?

Sevgiline hiç yalan söyledin mi?

Senden daha yaşlı bir kadınla çıkar mısın?

En son ne zaman ağladın?

Sarışın mı seversin esmer mi?

Ailen kız arkadaşından nefret ederse, onu terk eder miydin?

Kız arkadaşın en iyi arkadaşından nefret ederse ne yapardın?

Steroid kullandın mı?

Kimi kıskanıyorsun?

Sizce grubumuzdaki en çok sevilen kişi kim?

Hiç bir kız tarafından ret edildin mi?

Fakir ve akıllı olmak mı ya da zengin ve dilsiz olmak mı? Hangisini seçerdin?

Eşine hiç yalan söyledin mi?

Hiç yaşın hakkında yalan söyledin mi?

Hiç ilk görüşte aşık oldun mu? Kimdi?

Sevmediğin bir kız sana aşık olsaydı, ona ne söyler nasıl davranırdın?

Sevdiğin ama açılamadığın kişinin başka birini sevdiğini öğrensen ne yapardın?

Arkadaşlığınızı Test Edebileceğiniz Sorular

Hiç arkadaşının sırrını başkasıyla paylaştın mı?

Benim mesajımı hiç görmezden geldin mi. Neden bunu yaptın?

Hiç en iyi arkadaşına yalan söyledin mi?

En iyi 2 arkadaşın arasında seçim yapsan hangisini seçerdin?

En iyi arkadaşının en sevmediğin huyu nedir?

Sevdiğin ama açılamadığın kişi sana en yakın arkadaşını sevdiğini söylese ne yapardın?

Arkadaşının sevgilisini aldattığını bilseydin ne yapardın?

Kendini daha iyi biri gibi göstermek için en iyi arkadaşın hakkında yalan söyledin mi?

Kim daha güzel/yakışıklı? Sen mi (odadaki herhangi biri)……. mı?

[Oyundaki herhangi biri] hakkındaki ilk izleniminiz neydi?

Odadaki herkese 1'den 10'a kadar puan verin, 10'u en sıcak olanı; 1 ise en kötü ve soğuk olanı.

Bir diş fırçasını en iyi arkadaşınla paylaşır mısın?

Arkadaşın onun için yalan söylemeni istedi ve başının derde gireceğini biliyor olsaydın yine de söyler miydin?

Okuldaki en popüler kız/erkek sen olsaydın arkadaşlarından vazgeçer misin?

Biri size en iyi arkadaşınızın nasıl olduğunu sorduğunda, onu nasıl anlatırdın?

Bir tatil kazansan ve iki kişi getirmenize izin verilse aramızdan kimleri seçerdin?

Saklamanız söylendiği bir sırrı hiç anlattınız mı?

Sevgilin ve en iyi dostum göle düşse önce hangisini kurtarırsın?

Aşk Soruları

Aşık olduğun birinin önünde asla yapamayacağın bir şey var mı?

En çok kiminle çıkmak istersin?

Bu odadaki insanlardan, kiminle çıkardın?

Bu odada en iyi gülüşe kim sahip?

Bu odada en şirin burun kimde?

Bu odada en güzel gözler kimde?

Bu odadaki en komik kim?

Bir kız/erkek ile buluşmaya gittiğinde aynada kendini ne sıklıkta kontrol ediyorsun?

Bu odada en güzel dans eden kim?

Bu odadaki birinin bir fiziksel özelliğine sahip olsaydınız, bu ne olurdu?

Yaşamak için bir haftan vardı ve bu odada biriyle evlenmek zorunda olsaydın, kim olurdu?

Yaşamak için sadece 24 saatiniz olsa ve bu odadaki herhangi biriyle herhangi bir şey yapabilseydiniz, kim olurdu ve o kişiyle ne yapardınız?

Dünyadaki son kişi ben olsam benimle çıkar mıydın?

Yaptığın en çapkın şey nedir?

Gençler için Doğruluk Soruları

Bir uygulamayı telefonunuzdan silmek zorunda kalsanız hangisini silerdiniz?

Bir ilişkideki en büyük korkun nedir?

Odanın her bir kişi hakkında bir tane olumlu, bir tane olumsuz şey söyleyin.

Sevmediğin kötü huyun var mı?

Hayatında yaptığın en çılgın şey nedir?

Üç gün boyunca bir adada mahsur kalmış olsaydınız, bu odadan kimleri seçerdiniz?

Bu odadaki en sinir bozucu kişi kim?

Bu odada biriyle evlenmek zorunda kalsan kim olurdu?

En uzun ilişkiniz ne kadar sürdü?

Bir ünlü Instagram'da seni takip etseydi bu ünlünün kim olmasını isterdin?

Instagram'da 5 kişiyi silmek zorunda olsan kimleri silerdin?

Kaç çocuk sahibi olmak istersin?

Hayallerinizdeki kişiyi tarif edin.

Messi mi Ronaldo mu?

Pes mi Fifa mı?

İlk işin neydi?

Üniversite hakkındaki en büyük korkun nedir?

En iyi arkadaşının seninle aynı üniversiteye gitmesini ister misin?

Mevcut erkek arkadaşının ya da kız arkadaşının seninle aynı üniversiteye gitmesini ister misin?

Hayalindeki iş ne?

Lise Öğrencilerine Sorular

Hiç bir dersten başarısız oldun mu?

Hiç kopya çektin mi?

Hiç sınıfta uyudun mu?

Sınıfta asla yanında oturmak istemeyeceğin kim?

Derse hiç geç kaldın mı?

Bir öğretmenin önünde yaptığın en utanç verici şey nedir?

Hiç masanın altına sakız attın mı?

Hiç okulda kavga ettin mi?

Bir sınavdan aldığın en kötü puan neydi?

Sınıfta hiç uyuya kaldın mı?

Hiç gözaltına alındın mı?

Eğer görünmez olsaydın hangi derse gizlice girerdin?

En kötü sınıf hangisidir?

Cesaretlik Görevleri

Ailene telefon et ve neden işten (üniversiteden ya da okuldan da olabilir) atıldığınızı anlatın.

En yakın dürümcüyü ara ve 300 tavuk dürüm siparişi ver. 1 dakika sonra siparişi başka yerden verdik diye iptal et.

Ayak parmaklarından birini em. Eğer yapamazsan başkasının parmağını emeceksin.

Telefonunu yanında ki kişiye ver. 5 dk boyunca her yere bakmak serbest.

Eğer erkekse makyaj yapmasını isteyin. Eğer kızsa makyajını silmesini isteyin.

1 dakika boyunca hiç müzik olmadan dans edin.

Birine telefonunu ver ve istediği herhangi birine mesaj atsın.

Odada ki herkesin koltuk altını koklayın.

Odanın bir ucundan diğer ucuna ellerinizin üzerinde yürüyün. Gerekirse birisinden bacaklarınızı tutmasını isteyebilirsiniz.

Kafanın üstünde iki yumurta kır.

Önümüzdeki 5 dakika içinde birinin hayvanı olun.

Elbiselerinizle bir duş alın.

Size bir tokat atmak için gruptan birini seçin.

Seçtiğiniz bir sosyal medya hesabınızdan çok çirkin bir fotoğrafınızı paylaşın.

Mesaj yazma bölümünüzü telefonunuzdan açın gözlerinizi kapatın ve rasgele bir kişiye körü körüne bir metin gönderin.

3 dakika boyunca stand-up gösteri yap.

1 dakika açacağımız müzikte break dansı yap.

Ayağıma masaj yap.

Komşunun evine git ve muz iste.

Başkasının dişlerini fırçala.

Önümüzdeki 5 dakika boyunca söylediğin her şeyden sonra "mee" diyeceksin deyin

Çocuklar için Doğruluk mu Cesaretlik mi Soruları

Soruların bu bölümünü 7 ila 12 yaş arasındaki çocuklar katılabilir. Bu bölümdeki sorular, çocukların birbirleriyle oynamasına ve yeni arkadaşlar edinmesine olanak sağlayacaktır. Yaz kampları ile birlikte pijama partileri için mükemmel sorular var veya çocuklarınız bir gün için goofy gibi hissediyorlarsa.

Çocuklar için Doğruluk mu Soruları

En sevdiğin renk ne?

En sevdiğin hayvan ne?

En sevdiğiniz yemek nedir?

En sevdiğin ders nedir?

En sevdiğin öğretmen kim ve neden?

En sevdiğin şarkı ne?

En sevdiğin çizgi film karakteri kim?

En sevdiğin TV programı hangisi?

Evcil hayvanının adı ne?

Ayakkabı numaranız nedir?

En sevdiğin film nedir?

En sevdiğin şarkıcı kim?

Böcekleri sever misin?

En sevdiğin sebze hangisi?

Bir masalda olsan tavuk mu olursun ördek mi?

En sevdiğin oyun nedir?

Ev işleri yapmayı sever misin?

Hafta sonları yapmak için en sevdiğin şey nedir?

Dans etmeyi biliyor musun?

Yemek yapmayı biliyor musun?

Farklı bir dil konuşabiliyor musun?

Okuldan sonra yaptığın en sevdiğin şey nedir?

İyi olduğun bir spor dalı var mı?

dalı var mı? En sevdiğin spor ne?

Hangi hayvandan korkuyorsun?

Canavarlardan korkuyor musun?

En iyi arkadaşın kim?

Bisiklete binmeyi ne zaman öğrendin?

Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Olimpiyatlarda en sevdiğin spor hangisi?

Yaşadığınız devletin başkenti nedir?

Dünyanın herhangi bir yerine gidebilirseniz nereye giderdiniz?

Çok fazla paran olsa, tüm paranla ne yaparsın?

Saçınızı herhangi bir renge boyayabilseydiniz, hangi rengi seçersiniz?

Kaç kız, kaç erkek kardeşin var?

Çocuklar için Cesaretlik Görevleri