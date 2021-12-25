Diskotekteki köpek balığı için Almanya'dan çağrı

ANTALYA (DHA) - ALMANYA'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu PETA Almanya, Antalya'nın Alanya ilçesindeki gece kulübünde, akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklara ve eğlenen konukların gürültüsüne maruz kaldığı gerekçesiyle özgür bırakılması çağrısında bulundu.

Almanya'da hayvanlara yapılan işkenceleri ortaya çıkararak, halkı eğitip, yaşam tarzını değiştirerek her hayvanın daha iyi yaşamasına yardımcı olmayı savunan PETA Almanya, Alanya'daki gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığı için harekete geçti.

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