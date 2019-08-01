DHA YURT BÜLTENİ-9

Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi (2)



TARIM KREDİ ORTAK KART PROJESİ TANITILDI

Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT A.Ş. işbirliğinde hazırlanan ve 550 bin çiftçinin kullanımına sunulacak Ortak Kart projesi, hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla Trabzon'da projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Akçaabat Tarım Kooperatifi'nde düzenlenen program öncesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene Bakan Turhan'ın yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik ile diğer ilgililer katıldı.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tarımın ülke olarak öteden beri bastıkları en temel zemin olduğunu belirterek "Ecdadımız bu zeminden yani bereketli topraklarımızdan aldığı güçle 3 kıtaya hükmetmiştir. Bu zemin sayesinde Anadolu yüzyıllar boyu bolluğun, bereketin, refahın beşiği olmuştur ve bugün eli nasırlı gönlü iman dolu çiftçilerimizin bu topraklardan elde ettiği ürünlerle karnımızı doyuruyoruz. Bugün ülke olarak dünyanın sayılı ekonomilerinden biri isek kalkınma ve refah noktasında millet olarak yüzümüz gülüyorsa bunda en büyük pay tarımıdır, eli dualı kalbi merhametli, eli bereketli çiftçilerimizindir. Allah onlardan sizlerden hepimizden razı olsun" dedi.

'TARIM VE TEKNOLOJİYİ BULUŞTURUYORUZ'

Ulaşım ve haberleşmenin yol, köprü, internet, telefon, iletişim teknolojilerinin ülkeyi çok daha yukarılara taşıyan faktörlerden olduğunu kaydeden Bakan Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çağda bunlar olmadan bunları hesaba katmadan yaptığımız hiçbir işte beklediğimiz sonuca ulaşamayız. Bugün ulaşım ve haberleşme hizmetleri tarımdan turizme sanayiden sağlığa her alana her noktaya adeta kan pompalayan damarlar konumundadır. Tarım ve teknolojiyi ne kadar çok buluşturursak elde edilen ürünleri en tasarruflu ve güvenli yollarla pazarlara ne kadar kolay ulaştırabilirsek üreticimizin, çiftçimizin önündeki engelleri ne kadar çok kaldırıp üzerindeki yükü hafifletirsek o kadar çok ülkemize milletimize istikbalimize ekonomimize hizmet etmiş oluruz. İşte bu kapsamda yaklaşık bir yıl önce PTT Genel Müdürlüğümüzle tarım kredi kooperatifleri genel müdürlüğümüz imzaladıkları işbirliği protokolü ile tarım kartı hayata geçirmeye karar vermişlerdi. Amaç çiftçimizin yükünü hafifleterek üretime katkı sunmaktı elbette. Bugün burada bir yıl önce atılan müşterek tohumun bugün meyveye durduğunu görüyoruz, tanık oluyoruz. Tohumu atan iki güzide kuruluşumuz PTT ve Tarım Kredi"

'500 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK'

PTT'nin yaptığı atılımlara değinen Bakan Turhan, "ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile dün bir işbirliği protokolü imzaladık. Dijital dönüşüm süreciyle ürün ve hizmetlerini çağın gerekenlerine göre yenileyen posta ve telgraf teşkilatımız bugün mesai yükünü azaltan kaynak israfını önleyen işlem sürecini hızlandıran ürün ve hizmetleriyle kurumlara sürat kalite ve verimlilik getirmeye çalışıyor. Elbette tüm bunlardan çiftçilerimizde istifade etsin istiyoruz. İşte tarım kartla bu mümkün olacak. Bir yıl önce Tarım Kredi Kooperatifleriyle imzalanan tarım kart protokolünde ön görülen maddeler bir bir hayata geçiyor. Bugün bu protokolün hazırlık aşaması tamamlanan önemli maddelerinden birini hayata geçiriyoruz. Buna göre hali hazırda tarım kredi kooperatiflerinin ayni ve nakdi kredi onaylarındaki senet süreçleri, PTT'nin sağladığı pratik çözümlerle ortadan kalkıyor. 500 binden fazla çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak PTT Bank uygulamasının altyapı çalışması tamamlandı, testleri yapıldı. Artık kullanım zamanı ülkemize, milletimize çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Tarım karttaki nihai amacın yüzlerin gülmesi olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, "Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar uzandıkça, köprüler yükseldikçe, yollarımız tüm ülkede ağ gibi örüldükçe hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım Kredi Ortak Kart ile ilk işlem gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Turhan'ın horonla karşılanması

Toplantı detayları

Bakan Turhan'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN TRABZON-DHA

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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu: Kardeşim belediyeden istifa etti



Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiğinde, deneyimlerinden faydalanmak amacıyla Belediye Başkan Yardımcılığı'n getirdiği kardeşi Haşim Merdoğlu'nun dün itibariyle görevinden istifa ettiğini söyledi.

Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiği Nisan ayından bu yana 4 aylık süreçteki çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Göreve başladığı gün, gönül ve sosyal belediyeciliği esas aldıklarını anlatan Beyoğlu, "Göreve geldiğimizden beri haftanın her günü halkımızla iç içeyiz. Halkımızla güçlü bir gönül bağı oluşturduk. Sokak sokak, mahalle mahalle geziyoruz. Bugüne kadar 25 binden fazla evi ziyaret ettik. Belediyemizin imkanları ve bazen de devletimizin desteğini alarak muhtaç ailelere yardımcı olduk. Sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini inşa ederek vatandaşlarımızın gönlünde yer almak temel önceliklerimiz arasındadır" dedi.

'BELEDİYENİN KASASINDAN PARA ÇIKMADAN YOL VE KALDIRIM YAPIYORUZ'

Bağlar'da önemli projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Başkan Beyoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün başka yerde yapmayı planladığı 60 milyon TL'lik alt yapı projesini, Bağlar ilçesinde yapılmasını sağladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, şunları söyledi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 60 milyon değerinde alt yapı hizmeti için ihale yaptığını ve bu hizmetin başka yerde yapılacağını öğrendik. Bunun üzerine hizmetin Bağlar ilçesine verilmesi için devreye girdik. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşerek hizmetin Bağlar'a verilmesini sağladık. 60 milyon TL değerinde yol bakım ve kaldırım çalışmaları için belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan bu değerli hizmet yerine getirilmiş olacak. Şu anda çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor."

'KENDİ ÜRETTİĞİMİZ MEYVE VE SEBZELERİ UCUZ FİYATLA HALKA ULAŞTIRACAĞIZ'

Meyve ve sebze üretimi için proje çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, Fransa modelini esas alarak kent içi tarımı hayata geçireceklerini ifade etti. Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Kentin belirli noktalarında satış noktalarını oluşturarak ucuz ve temiz organik ürünleri halkımızla buluşturacağız. Yenihal bölgesinde 33 bin metrekarelik alanda uygulayacağız. Çok amaçlı ve modern bir park olacak. Tüm bunların yanında Bağlar için çok güzel projelerimiz var. Bunları titiz bir çalışmayla hayata geçirmek istiyoruz."

'EŞİMİN BELEDİYE İLE HİÇBİR İLİŞKİSİ YOK, KARDEŞİM DÜN İSTİFA ETTİ'

Başkan Beyoğlu, sosyal medyada hakkında iddia edilen konulara da değinerek, eşi Dürdane Beyoğlu'nun belediye ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, göreve geldiğinde deneyimlerinden faydalandırmak için Başkan Yardımcılığı'na getirdiği kardeşi Haşim Merdoğlu'nun ise dün itibariyle istifa ettiğini aktardı. Başkan Beyloğlu, "Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yüreğimi, vicdanımı sızlatan bir algı ile karşı karşıyayız. Bizim kimseden gizli saklımız yok ve olamaz da. 20 yıllık eşim olan Dürdane Hanım, benim bu hayatta en büyük destekçimdir. Fakat Dürdane Hanım'ın belediyede resmi veya gayri resmi hiçbir görevi yoktur. Haşim Merdoğlu benim kardeşimdir. Neden kendisini başkan yardımcısı yaptım? Çünkü biz bu göreve gelirken belediyeyi tanımıyorduk. Haşim Bey'in ise 10 yıllık belediye ve 20 yıllık eğitim yöneticiliği tecrübesi var. Tecrübesinden, bilgi ve birikiminden faydalanmak istedik. Bunu da kanunlara uygun şekilde yaptık. Fakat dün itibarıyla kendisi kendi isteğiyle istifa etmiştir. Yerine bilgi ve birikimi ile takdir ettiğimiz Recep Ergün'ü Başkan Yardımcılığı görevine getirdik. Bir diğer konu eşimin ablası ile ilgili. Kendisi Milli Eğitim'de 30 yıllık memurluk ve yöneticilik tecrübesine sahip. Belediyemize memur olarak naklini gerçekleştirdi. Ancak kendisine hiçbir görev vermedik. Dün itibarıyla emekliliğe ayrıldığını açıkladı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Açıklamaya katılanlar

Beyoğlu'nun açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Özgür Yıldırım (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Özgür Yıldırım'a, iddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yıldırım, bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özgür Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli Tıp Kurumu

Cğnuazğ aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP- DHA)

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6 takla atan araçtan sağ çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 takla atan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Mersin- Adana Karayolu Huzurkent Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Mehmet Arsal (45) iş yerinden izin alıp, ailesini karşılamak üzere yola çıktı. Ancak kavşağa girdiği sırada yönetimindeki 33 P 2605 plakalı otomobilin kontrolüne kaybetti. 6 takla atan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durdu.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan Arsal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Arsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Takla atan otomobilden genel ve detay

-Yaralanın sürücünün görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Sürücü ekipler tarafından götürülürken

-Vatandaşlar kaza yapan aracı yoldan çıkartmaya çalışırken

-Araç düzeltilirken

-Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Oto yıkamacıda tazyikli suyla serinlik

Batman'da sıcaklardan bunalan Mehmet Can (19), oto yıkamacıda tazyikli suyla serinledi.

Sıcakların etkisini artırdığı Batman'da, tazyikli suyla serinlemek isteyenler, oto yıkama işyerlerinin yolunu tutuyor. Termometrenin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde Mehmet Can, serinlemek için oto yıkamacıda tazyikli suyun altına girdi. Yıkama atölyesinde bir süre serinleyen Can, "Hava o kadar sıcaktı ki kendimi tutamadım. Yakınımdaki oto yıkamacıya gittim. Tazyikli suyla serinlemek istedim. Büyük bir keyifle serinledim" dedi.



Görüntü Dökümü

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Gencin tazyikli suyla serinlemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Garsonluk yaptığı kahveyi işletmeye başladı

Eskişehir'de yaşayan Çiğdem Babacan (44), yıllardır garson olarak çalıştığı kahveyi satın alıp, işletmeye başladı. Babacan, "Kadınlar kendilerine güvensinler, bir şekilde iş hayatına atılmaları gerek. Eve kapanmak kadınlara göre değil" dedi.

Şirkette çalışırken, işten ayrılan Çiğdem Babacan, 2010 yılına kadar Kırım Caddesi'ndeki kahvede garsonluk yaptı. Babacan, garson olarak çalıştığı dönemlerde kendisini görenlerin şaşırdığı kahveyi satın alıp, bu kez işletmeye başladı. Babacan, "İşimi bıraktıktan sonra kahvede garsonluk yapmaya başladım. Uzun süre bu işi yapmaya devam ettim sonra düşündüm, 'Neden böyle bir işi kendim yapmayayım?' dedim ve bu kahveyi satın aldım" diye konuştu.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara da tavsiyede bulunan Çiğdem Babacan şunları söyledi:

"2010 yılında burayı devraldıktan sonra birtakım değişiklikler yaptım. İlk önce kahveye bir kitaplık aldım. Bu kitaplığı halka açık bir şekilde, herkesin kullanabileceği, herkesin faydalanabileceği bir yere dönüştürdüm. Hatta bazen mahallemizin çocukları gelip, kitapları ödünç alıyorlar. Ev gibi bir ortam yaratmaya çalıştım. Burayı kurmadan önce tek düşüncem vardı, o da insanlarla yakın olmak, onlarla fikir alışverişi yapmak, kaynaşıp dostluğu ve kardeşliği geliştirmekti. Bu nedenle önce kitaplığımızı kurduk. Sonrasında ise insanların cenaze törenlerinde gelip, burada yemeklerini dağıtabileceği, acılarını paylaşabileceği, en sevinçli günlerinde herhangi bir kutlamalarını burada yapabilecekleri bir mekan olmasını istedim. Böylelikle insanlarla büyük bir bağ oluşturduk. Artık burası mahallemizin bir ablasının evi, diyebiliriz. Hiçbir işin üstesinden gelemeyecek kadın yoktur. Kadınlara diyorum ki kendilerine güvensinler. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Kadınların bir şekilde iş hayatına atılması gerekir. Eve kapanmak kadınlara göre değil."

Görüntü Dökümü

-Kahvehaneden detay

-Müşterilerden detay

-Kitap okuyan müşteri

-Çiğdem Babacan çay taşırken

Haber-Kamera: Abdullah GÜÇLÜ-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,

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Yaralı kumru yavrusu tedaviye alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan kumru yavrusu, veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Sivas'tan Suşehri ilçesine giden Ticaret Borsası çalışanı Adem Karakaya, yolda yaralı halde bir kumru yavrusu buldu. Karakaya yavru kumruyu ilçede görev yapan veteriner hekim Mehmet Atmaca'ya götürdü. Başından yaralı olan yavru kumru, muayenesi yapılarak tedaviye alındı. Kumruyu bulan Adem Karakaya, "Aracımla yolda seyir halindeyken önümde çırpınan yaralı kumru yavrusunu fark ettim. Kafasından yaralı halde bulduğum kumru yavrusunu insanlık adına alıp en yakın veteriner hekime götürdüm, tedavisini yaptırdım" dedi.

Veteriner Hekim Mehmet Atmaca ise, "Yaralı kumru yavrusu büyük bir ihtimalle yuvasından düşmüş, başından darbe almış. Gözünün biri kapalı pozisyonda. Diğer hayvanlar zarar vermişler. Biz de tedavisini yaptık" diye konuştu.

Yavru kumru tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğaya salınacak.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı kumrunun görüntüsü

-Veterinerin muayenesi

-Bulan kişinin ve veterinerin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas),

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Tokat'ta ot yangını

Tokat'ta havaların ısınması ile birlikte kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 10.30 sıralarında Cemalettin Mahallesi'nin üst tarafından bulunan Hac Tepesinde yaşandı. Havaların ısınması ile birlikte kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan yangında bazı çam ağaçları zarar gördü.

Görüntü Dökümü:

-Yangın görnütüleri

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA