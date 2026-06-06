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Antalya'da 41 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da 41 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde 41 yaşındaki Mustafa Gök, evinin bahçesinde ilaçlama ekipleri tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 41 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde o sıra sokakta ilaçlama yapan ekipler tarafından ölü bulundu.

Olay, Kökez Mahallesi 3093 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağı ilaçlamak için bölgede çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, Mustafa Gök'ü (41) evinin bahçesinde bulunan incir ağacının altında hareketsiz halde yatarken fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Mustafa Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gök'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası olan Mustafa Gök'ün bir süre önce eşinden ayrıldığı, asıl mesleğinin erkek kuaförlüğü olduğu, son dönemde ise Belek'teki 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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