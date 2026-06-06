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Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku

Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku
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2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Norveç Milli Takımı, aşırı sıcak hava nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Bazı futbolcuların sıcaktan bitkin düştüğü görüldü.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Norveç Milli Takımı, ABD'deki yüksek sıcaklıklar nedeniyle antrenmanını yarıda kesti.
  • Antrenman sırasında bazı Norveçli futbolcular sıcaktan dolayı kendilerini çimlere bıraktı.
  • 2026 Dünya Kupası'nın ortak ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika'da sıcak hava koşulları takımların ek önlemler almasına yol açıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Norveç Milli Takımı, ABD'deki yüksek sıcaklıklarla mücadele etmekte zorlandı. Turnuva hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların yaşadığı fiziksel zorluklar nedeniyle yarıda kesildi.

AŞIRI SICAKLAR ANTRENMANI DURDURDU

ABD'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası, Norveç Milli Takımı'nın antrenman programını da etkiledi. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle futbolcuların performansında düşüş yaşanırken, teknik ekip antrenmanı planlanandan önce sonlandırma kararı aldı.

OYUNCULAR BİTKİN DÜŞTÜ

Antrenman sırasında bazı Norveçli futbolcuların sıcaktan dolayı kendilerini çimlere bıraktığı görüldü. Oyuncuların bir süre yerde dinlenerek toparlanmaya çalıştığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA HAVA ŞARTLARI TARTIŞILIYOR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda sıcak hava koşulları zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle gündüz saatlerinde oynanan karşılaşmalar ve yapılan antrenmanlar nedeniyle birçok takımın ek önlemler aldığı ifade ediliyor.

NORVEÇ'TE ENDİŞE YARATTI

Norveç Milli Takımı'nda yaşanan görüntüler, takımın fiziksel durumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. Teknik heyetin, oyuncuların sıcak hava koşullarına uyum sağlaması için özel çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerdar Doğru:

krem sürmüş güneşleniyo la bunlar ne bayılması :)

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Haber YorumlarıA B:

Turnuvanın ve oyuncuların selâmeti , iyiliği için maçları Akşam senin saatlere almaları şart gibi

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