Sıcaktan bayıldılar! Yıldız futbolculara hayatının şoku

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Norveç Milli Takımı, ABD'deki yüksek sıcaklıklarla mücadele etmekte zorlandı. Turnuva hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların yaşadığı fiziksel zorluklar nedeniyle yarıda kesildi.

AŞIRI SICAKLAR ANTRENMANI DURDURDU

ABD'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası, Norveç Milli Takımı'nın antrenman programını da etkiledi. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle futbolcuların performansında düşüş yaşanırken, teknik ekip antrenmanı planlanandan önce sonlandırma kararı aldı.

OYUNCULAR BİTKİN DÜŞTÜ

Antrenman sırasında bazı Norveçli futbolcuların sıcaktan dolayı kendilerini çimlere bıraktığı görüldü. Oyuncuların bir süre yerde dinlenerek toparlanmaya çalıştığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDA HAVA ŞARTLARI TARTIŞILIYOR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda sıcak hava koşulları zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle gündüz saatlerinde oynanan karşılaşmalar ve yapılan antrenmanlar nedeniyle birçok takımın ek önlemler aldığı ifade ediliyor.

NORVEÇ'TE ENDİŞE YARATTI

Norveç Milli Takımı'nda yaşanan görüntüler, takımın fiziksel durumu hakkında soru işaretlerine neden oldu. Teknik heyetin, oyuncuların sıcak hava koşullarına uyum sağlaması için özel çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.