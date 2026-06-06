Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

"Konuşanlar" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi.

EVLİLİK KARARINI MART AYINDA ALMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı aldığı öğrenilen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi. Kısa süre önce dil eğitimi almak için ABD'ye giden ünlü komedyen, nikahını da burada gerçekleştirdi.