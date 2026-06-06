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Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
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Komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile ABD'de dünyaevine girdi. Çiftin nikah karelerine yorum yağdı.

  • Komedyen Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi.
  • Nikah, dil eğitimi için gittiği ABD'de kıyıldı.
  • Evlilik haberini sosyal medyada nikah fotoğraflarıyla duyurdu.

"Konuşanlar" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi.

EVLİLİK KARARINI MART AYINDA ALMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı aldığı öğrenilen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi. Kısa süre önce dil eğitimi almak için ABD'ye giden ünlü komedyen, nikahını da burada gerçekleştirdi.

EVLİLİK HABERİNİ KENDİSİ DUYURDU

36 yaşındaki komedyen, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı nikah fotoğraflarıyla duyurdu. Hasan Can Kaya, paylaşımına "Dün böyle bir şey oldu" notunu ekledi.

NİKAH KARELERİNE TEBRİK YAĞDI

Hasan Can Kaya'nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayranları, ünlü komedyene ve eşi Duygu Karabaş'a mutluluk dileklerini ileterek tebrik mesajları paylaştı. Hasan Can Kaya'nın takım elbisesi ve eşi Duygu Karabaş'ın gelinliği kullanıcılardan tam not aldı.

Çağla Taşcı
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