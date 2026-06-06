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Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Guirassy ve Vedat Muriqi'nin yanı sıra Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i de transfer listesine aldı. Seçime bir gün kala ortaya atılan bu iddia, sarı-lacivertli camiada heyecan yarattı.

  • Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i forvet alternatifi olarak değerlendirdiği iddia edildi.
  • Aziz Yıldırım, Guirassy ve Vedat Muriqi transferlerinin yanı sıra başka bir yıldızla ilgilendiklerini ima etti.
  • Dusan Vlahovic, 2022'de Fiorentina'dan Juventus'a 86 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu ve güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarış transfer gündemine de yansıdı. Seçime bir gün kala iki tarafın da yıldız isimlerle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN YENİ FORVET HAMLESİ

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, uzun süredir gündemde olan Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi transferlerinin yanı sıra yeni bir yıldızı daha listesine eklediği iddia edildi.

B PLANI VLAHOVIC

İddialara göre Yıldırım cephesi, Juventus ile yollarını ayıran Sırp golcü Dusan Vlahovic'i alternatif plan olarak değerlendirmeye aldı. Transfer için oyuncunun temsilcileriyle temas kurulmasının planlandığı öne sürüldü.

"BAŞKA DA VAR" SÖZÜ DİKKAT ÇEKTİ

Aziz Yıldırım, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Guirassy ve Vedat Muriqi çok konuşuluyor" yorumuna, "Başka da var" yanıtını verdi. Bu açıklama, yeni bir yıldız transferi üzerinde çalışıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

RAPOR HAZIRLANDI

Golcü transferi konusunda yoğun mesai harcadığı belirtilen Yıldırım ve ekibinin, Vlahovic için kapsamlı bir çalışma yaptığı ve oyuncunun şartlarını değerlendirdiği ifade edildi.

86 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki Dusan Vlahovic, 2022 yılında Fiorentina'dan Juventus'a yaklaşık 86 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Avrupa futbolunun önemli santrforları arasında gösterilen Sırp oyuncu, kariyerinde birçok kulübün transfer listesinde yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vlahovic, geride kalan sezonda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Sırp forvet bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 2 de asist yaptı.

GÜNCEL DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 1.90 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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