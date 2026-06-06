Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için KAP açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

VINCENZO ITALIANO'NUN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Vigontina takımında başlayan Vincenzo Italiano sonrasında sırayla Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da çalıştı. Fiorentina'yla iki kez Konferans Ligi finali oynayan deneyimli teknik direktör, Bologna ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.