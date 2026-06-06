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Elazığ'da Keban Barajı'nda su tahliyesinin ardından kapaklar kapatıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Barajı ve HES'te yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta açılan 6 tahliye kapağı, su seviyesinin normale dönmesiyle kapatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 7 yıl aradan sonra açılan 6 tahliye kapağı kapatıldı.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan toplam 8 ünitesiyle 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve HES'te, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta açılan 6 kapaktan su tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı açılan ve su tahliyesi yapılan kapaklar dün akşam kapatıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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