DHA YURT BÜLTENİ - 6

Sarar soygunu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın evinin soyulmasına ilişkin Bulgaristan'dan iade edilen 4'ü kadın 6 Moldova uyruklu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna geçen Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren şüpheliler çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbettikten sonra kasanın anahtarını buldu. Kasa içindeki ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra kurtularak, polisi arayan Sarar çifti, rehin alınıp soyulduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, soygunla ilgili özel ekip kurarak ilk şüpheli olarak villa da hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan'ı Yalova'da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, soygunu Moldova uyruklu olduğu belirlenen şebeke üyelerinin gerçekleştirdiğini belirledi. İsimleri belirlenen şüpheliler Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk İnterpolü'nün devreye girmesi sonucu 6 Moldova uyruklu şüpheli Bulgaristan'dan çıkış yapmak için gittikleri Romanya sınırına yakın bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Bulgaristan'da tutulan 8 şüpheliden 6'sı hakkında Türkiye iade talebinde bulundu. Şüpheliler işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan iade edildi. Edirne'de Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen tutuklanan hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisinin de aralarında bulunduğu Aleksandar Arikov, George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova önceki akşam saatlerinde Eskişehir'e getirildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yeniden sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tanınmamak için yüzlerini kapattı. Moldovalı şüpheliler önceki gece götürüldükleri Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorguna alındı.

'ONA AYNISINI YAPMAK İSTİYORUM'

Soygunun ardından basın toplantısı düzenlenen Cemalettin ve Zehra Sarar çifti yaşadıkları dehşet anlarını anlatmıştı. Gazetecilerin, çalınan ziynet eşyaları arasında değerli ve önemli parça olup, olmadığını sorduğu Zehra Sarar, "Benim için çalınan her şey özel. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediye ettiği altın yoncalı saatler vardı. Biri benim diğeri Cemalettin beyin. Gerdanlık var. Bir an önce onların karşıma gelmesini istiyorum. Ben de onu aynı şekilde yere yüzükoyun yatırıp, tekmeleyeceğim. Emniyete de söyledim, geldiği zaman ona aynısını yapmak istiyorum" diye yanıt vermişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Adliye binası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

====================

Kocaeli'de FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyede

Kocaeli'de, FETÖ'nün TÜBİTAK, askeri yapılanması ve örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda ev süsü verilerek açılan dershanelere baskın düzenledi. 6 dershaneye düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün TÜBİTAK'ın Gebze Yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli 6 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kocaeli merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheliden 8'i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Polis ekiplerinin adliye önünde aldığı önlemler

-Detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

====================

Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zonguldak'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Süre: (1: 00) Boyut: (65 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

====================

Yasa dışı bahis çetesi adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 1'i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeyi deşifre etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şebekeye 2 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Adana, Antalya ve İstanbul'da bulunan şüphelilerin evlerine şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklete ile 308 banka hesabına el konulduğu bildirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

==================

Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı

Edirne'ye, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çeşitli kentlerden gelen ve otellerde yer bulamayanlar, tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ile parklara kurdukları çadırlarda ya da araçlarında geceyi geçirdi.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün başladı. Kırkpınar için kente gelenler, tüm otel, pansiyon ve misafirhaneleri günler öncesinden doldurdu. Yaklaşık 2 bin 400 yatak kapasiteli otellerde yer bulamayanlar, her yıl olduğu gibi Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi başta olmak üzere parklarda geceyi geçirdi. Kurdukları çadırlarda ya da araçlarında yatanlar, sabah kahvaltılarını da çayırların üzerinde, yanlarında getirdikleri kahvaltılıklarla yaptı.

Güreşleri izlemek için Antalya, Balıkesir, İzmir, Manisa, Kocaeli dahil farklı kentlerden Edirne'ye gelenler, kalacak yer bulamadıklarında Selimiye Camii bahçesini tercih ettiklerini söyledi. Halk arasında 'bedava palas' olarak adlandırılan, önceki yıllarda cuma ve cumartesi geceleri dolan cami bahçesinde, bu sene perşembe gecesinden yoğunluk başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -

====================

Kayak antrenörünün kuş hobisi

Bitlis'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak antrenörü olarak görev yapan Sedat Doymaz, 3 yıl önce aldığı 2 muhabbet kuşundan aldığı yumurtalarla bugün 130'a yakın kuşa sahip oldu. Kuşları çok sevdiğini söyleyen Doymaz, boş zamanını kuşlarla geçirdiğini anlattı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak antrenörü olarak görev yapan Sedat Doymaz'ın çocukluğundan bu yana tutku haline gelen kuş sevgisi görenleri şaşırtıyor. Boş zamanlarında evinin altında oluşturduğu doğal ortamda kuşlarla ilgilenen Doymaz, zaman zaman arkadaşlarına da bu kuşları hediye ediyor. 3 yıl önce aldığı 2 muhabbet kuşundan aldığı yumurtalarla bugün 130'a yakın kuşa sahip olan Doymaz, kuşları çok sevdiğini, onlarla zaman geçirmekten hoşlandığını söyledi.

Evinin bodrumunu kümes haline getiren Doymaz, beslediği muhabbet kuşlarına gözü gibi bakıyor. Güvercin sevdasıyla büyüdüğünü söyleyen Doymaz, "Bu sevda zamanla muhabbet kuşu sevdasına dönüştü. 2016 yılından beri muhabbet kuşu beslemeye başladım. Çocukluğumdan beri bende hayvan sevgisi var. Daha önce güvercin besledim farklı hayvanlarda besledim. Üç yıldır da muhabbet kuşu besliyorum. Onlarla zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor. Elimden geldikçe boş zamanlarımda kuşlarımla ilgileniyorum. Şu an yaklaşık 80 çift kuşum var, yaklaşık 50 tanede hazır yavru kuşum var. Uğraş isteyen bir iş ama zevkli. Herkese de tavsiye ediyorum çünkü hobi olarak güzel bir uğraştır. Ürettiğim kuşları satmıyorum ama arkadaşlarıma ve dostlarıma hediye ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Kuşların beslendiği yerden genel görüntü

-Kuşlardan detaylar

-Kayak Antrenörü Sedat Doymaz'ın kuşlarla ilgilenmesi

-Yavru kuşlardan detay

-Kuluçkadaki muhabbet kuşlarından detay

-Uçuşan kuşlardan detay

-Kuşların müzik dinlemelerinden detay

-Sedat Doymaz ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

======================

Vali, carettanın yumurta bırakma anına tanık oldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, nesli tehlike altındaki canlılardan caretta carettaların kumsalda yuva açıp, yumurtalarını bıraktığı ana tanıklık etti. İki carettanın yumurtalarını bıraktığı yuvalara 'İkizler' adı verildi.

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde mayıs ayında başlayan yumurta bırakma ve yuva süreçleri devam ediyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm Akdeniz sahilinin en büyük caretta yuva alanı olan yaklaşık 30 kilometrelik Belek sahilinde, 20 yıldır deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve yavruların denize ulaşması süreçlerini yakından takip ederek, kayıt altına alan ve koruma çalışmalarını da yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin (EKAD) saha çalışmalarına katıldı.

YUVALARA 'İKİZLER' ADI VERİLDİ

Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile ikiz kızları Elif Meva ve Meral Su ile birlikte gece saatlerinde denizden kumsala çıkarak yuva açan, yumurtalarını bırakan ve ardından yuvasını kapatıp denize dönen iki carettanın bu sürecini yakından izledi. Carettaların yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amaçlı yapılan etkinlikte iki carettanın birbirine yakın oluşturduğu iki yuvaya, Vali Karaloğlu'nun ikiz kızlarına ithafen 'İkizler' adı verildi.

'CARETTA CARETTALARIN DA VALİSİYİM' DEMİŞTİ

Daha önce caretta yavrularının yuvadan çıkışına şahit olan ve 'Caretta carettaların da valisiyim' diyerek nesli tehlike altındaki bu canlıların korunması adına sürekli çağrıda bulunan Vali Karaloğlu, "Daha önceki seneler yavruların yuvadan çıkışını izlemiştik. Ama bir ana caretta carettanın gelip sahilde yuva yapması, yumurta bırakması, sonra o yuvayı kapatmasını görmemiştim. Bu akşam çok önemli bir tecrübeyi hep beraber yaşadık. Yüce yaratıcının bir canlının kendi neslini devam ettirebilmek için ona verdiği gücü burada gördük" dedi.

TATİLCİLERE UYARI

Belki binlerce, on binlerce kilometreden gelip bu sahilde, yuva yapıp sonra da bu yuvayı yavruları için hazır hale getiren bir canlının kendi neslini devam ettirme çabasını gördüklerini belirten Vali Karaloğlu, "Buna saygı duymamak mümkün değil. Bu sahilleri kullanan bütün dostlara çağrımız, lütfen bu sahillerde güneşlenirken kendi neslini devam ettirme çabasında olan bu canlılara saygılı olalım. Bastığınız yere dikkat edin, eğer arkadaşların bıraktığı işaretler varsa bu bölgede tatil yapan insanlar mutlaka onlardan uzak dursun. Bu akşam bizim için enteresan bir gece oldu" diye konuştu.

YUMURTADAN ÇIKTIĞI YUVAYI BULUYOR

Akdeniz'in en büyük caretta yuvalama alanı Belek sahillerinde her yıl 2 binin üzerinde yuva oluştuğunu, bu yılki beklentinin 2 bin 500'ün üzerinde olduğunu belirten EKAD Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, "Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma hikayesi aslında yumurtadan çıkışla başlıyor. Yumurtadan çıkan yavru 15 yaşına yani eşeysel olgunluğa geldiğinde yumurtadan çıktığı yuvayı buluyor. Deniz kaplumbağaları dünyanın manyetik yüzeyini algılayabilme yeterneğine sahip ender türlerden biridir ki yaklaşık 110 milyon yıldır evrendeler. Biz insanoğlu bir yerden bir yere giderken 'Konum at, navigasyonla bakarız' diyoruz, ama deniz kaplumbağalarının böyle bir sorunu yok" dedi.

1000 BİREYDEN 1 YA DA 2'Sİ YAŞIYOR

Yavruların yetişkin hale gelince yumurta bırakmak için doğduğu yere geri geldiğine işaret eden Ceylan, "Doğduğu yeri korumamız gerekiyor, sonraki neslin devamı anlamında. Çünkü denize ulaşan 1000 bireyden 1 ya da 2'si yaşamda kalabiliyor. Yani üremesi çok kolay değil ve türün nesli bu nedenle tehlike altına giriyor. Dolayısıyla biz yuvalama alanlarını insan kaynaklı alanlara çevirdiğimizde bu hayvanlar buraya yumurta bırakamıyor. Geliyor bakıyor ve orası artık onun doğduğu yer değil, şezlonglar var, insanlar güneşleniyor yumurta bırakamıyor. Yaşam alanlarının korunmasına yönelik çağrılarımız bundandır. Diyoruz ki bu kumsallar onların yaşam alanı, buraları koruyalım" diye konuştu.

YAPAY IŞIK SORUNUNA ANINDA MÜDAHALE

Sahilde 15 Mayıs'tan bugüne kadarki süreçte oluşan yuva sayısının 1000'i aştığını belirten EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat ise şöyle dedi:

"Bu gece bizim için çok özel, birkaç hafta önce bölgedeki gündüz gözlemlerimizdeki olumsuz gelişmeler basına yansımıştı. Bugün de tesislerden kaynaklı yapay ışıkların olumsuz etkilerine şahit olduk. Hem sayın valimizin alanda ailesiyle birlikte yumurta bırakan deniz kaplumbağasını görmesi ve tüm insanlar gibi etkilenmiş olmaları ve yapay ışık kaynaklarının olumsuz etkilerini görmesi ve 5 dakika içerisinde tesisle irtibata geçip, 'gidip konuşup bu sorunu çözeceğim' demesi bizim için inanılmaz pozitif yaklaşım. Çünkü biz 20 yılı aşkındır bu sorunları çözmek için uğraşıyoruz. Sayın valimizin olayı yerinde görmesi ve anında müdahale etmesi de sorunların çözümünde çok büyük bir adım oldu. Bu anlamda sayın valimize çok teşekkür ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Valinin kampı ziyareti

-Valinin gönüllülerle sohbeti toplu foto çekilmesi

-Sahilde yumurtlamaya hazırlanan carettanın görüntüsü

-Carettanın yuvasını kazarken görüntüsü

-Yumurtlarken görüntüsü

-Vali ve eşinin izlerken görüntüleri

-Vali ile röp

-Carettanın yumurtladıktan sonra yuvasını kapatıp denize ulaşmasının görüntüsü

-Gönüllülerden görüntü

-Tahsin ceylanla röp

-Gönüllülerin sorumlusu ile röp

-Sahildeki ışıklı otellerin görüntüsü

791 MB/// 7.08 SN HD

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

==================

Amasya'da tiyatro grupları buluştu

Karadeniz Tiyatrolar Birliği'ne bağlı çeşitli il ve ülkelerden gelen 30 tiyatro grubu, Amasya'da buluştu.

Karadeniz Tiyatrolar Birliği ve Amasya Üniversitesi'nin işbirliği ile düzenlenen bölgenin en büyük ve en kapsamlı tiyatro buluşması Şehzadeler Gezi yolunda gerçekleştirildi. Bu yıl ise 7'incisi Amasya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe çeşitli il ve ülkelerden 30 tiyatro grubu katıldı. Bölgede tiyatro ile uğraşan profesyonel ve amatör grupların bir araya geldiği etkinliğe Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Belediye Başkan Başdanışmanı Ahmet yenihan, kurum ve kuruluşların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, tiyatro buluşmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Bir medeniyet olmasın ki onun sanat yönü bulunmasın, bir medeniyet olmasın ki onun mimari yönü olmasın, bir medeniyet olmasın ki onun temellerinin tarihte atıldığı yerler olmasın işte bu medeniyetin çeşitli özelliklerini içinde barındıran geçmişten günümüze onu içinde saklayarak bize ulaştıran bir kentin mensupları olarak bir sanat gününde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruzö dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da medeniyetin, tecrübenin, iradenin ve idarenin temelinin Amasya olduğunu belirterek "Saltanata sultan gönderen yer Amasya'dır. Kurtuluş'tan kuruluşa denen yer yine Amasya'dır. Onun için şehrimize gelen misafirler öncelikle şunu bilsinler ki eğer burada bugün bir oyun sergiliyorsak ve çeşitli illerimizde oyunlarımızı sergileme imkanına sahip isek bunun ana merkezinde yıl 1919 ve 100'üncü yılını yeni kutladığımız 12 Haziran yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün şehrimize teşrifi ve Müftü Tevfik efendinin paşam Amasya emrinizdedir dediği günün eseridirö diye konuştu.

Amasya Valisi Osman Varol ise "Herhangi bir medeniyetin sanatsız düşünülmesi mümkün değil, insan oğlu da kendi varlığının bilincini kazanmaya başladığı zamandan itibaren kendisini ifade etmek için duygularını, düşüncelerini o an ki ruh halini ifade edebilmek için bunları hem karşındakilere hem de gelecek kuşaklara taşıyabilmek için çok çeşitli şekillerde kendini ifade yolları bulmuş ve sanatsal etkinlikler bu şekilde ortaya çıkmıştır.ö dedi.

Konuşmaların ardından performans sanatçısı Yaşar Nezih Elibol tarafından "Düşlemö isimli tek kişilik bir oyun sergilendi. Ardından Azerbaycan'dan gelen gence devlet kukla tiyatrosunun "Düğmecekö isimli tiyatro gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

Genel detay

-konuşmalar

-Tek kişilik oyun detay

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



