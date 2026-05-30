11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anne gözaltına alındı

İzmir'de sanal medyada 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili soruşturmada anne G.A. gözaltına alındı. Baba Y.A. ise cezaevinde bulunuyor. Mağdur çocuk, İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

İzmir’de, sosyal medya üzerinden 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER ANNE VE BABASI ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şüphelilerin anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi. Şüpheli Y.A.’nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne G.A. ise gözaltına alındı.

MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edildi. Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 

