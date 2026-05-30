Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel’in kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de görüntülenmesinin ardından gözler eski eşi Emre Altuğ’a çevrildi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Altuğ, eski eşinin özel hayatına büyük bir olgunlukla yaklaşarak, "Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam, aradan seneler geçmiş. Benim de sevgilim var, gayet normal bir durum" ifadelerini kullandı. Altuğ'un bu sağduyulu açıklaması sosyal medyada takdir topladı.

ÇEŞME'DEKİ ROMANTİK ANLAR GÜNDEME OTURMUŞTU

Uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Çeşme’de bir plajda yeni sevgilisi Mertcan Tunca ile objektiflere yansımıştı. Aralarındaki 13 yaş farkla sosyal medyada ve magazin sayfalarında konuşulan çiftin denizde ve kumsaldaki romantik, samimi halleri kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

"BOŞANMIŞIZ, ÇOCUKLARIMIZ VAR, ARAMIZ ÇOK İYİ"

Yıllar önce yollarını ayırmalarına rağmen çocukları Kuzey ve Uzay için bağlarını hiçbir zaman koparmayan ve her zaman dost kalmayı başaran Emre Altuğ, eski eşinin yeni ilişkisi hakkındaki soruları içtenlikle yanıtladı. Konuya son derece profesyonel ve saygılı bir üslupla yaklaşan ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapmam, bence saçma olur zaten. Yani aradan seneler geçmiş, boşanmışız, çocuklarımız var, aramız çok iyi. Çok şükür. Ayrıca haberim de var, benim de sevgilim var. Dolayısıyla her sağlıklı insanın olması gerektiği gibi bir durum yani, anormal bir şey yok ortada."

Eski eşinin mutluluğunu destekleyen ve kendi hayatında da her şeyin yolunda olduğunu belirten Altuğ’un bu net ve seviyeli duruşu, takipçilerinden ve sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.