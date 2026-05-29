Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını durdurdu

Rusya, Ermenistan menşeli Jermuk marka maden suyunda sağlık ihlalleri tespit edildiği gerekçesiyle 64,5 milyon şişenin satışını askıya aldı. Bu karar, daha önce çiçek, sebze ve meyve ithalatına getirilen kısıtlamaların ardından geldi.

Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumundan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli "Jermuk" marka maden suyuna ilişkin tedbir kararına yer verildi.

Bu maden sularında sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Rospotrebnadzor, Ermenistan merkezli Jermuk tarafından üretilen 64,5 milyon adet maden suyunun Rusya topraklarında satışının askıya alınmasına ilişkin ilgili kurumlara talimat gönderdi." ifadesine yer verildi.

Rusya, 22 Mayıs'ta Ermenistan'dan çiçek ithalatına ve 28 Mayıs'ta da sebze ve meyve ithalatına geçici kısıtlama getirmişti.

Son dönemde Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
