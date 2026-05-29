Haberler

DMM'den maçlarda İstiklal Marşı uygulanması kaldırıldı iddialarına yalanlama

DMM'den maçlarda İstiklal Marşı uygulanması kaldırıldı iddialarına yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TFF'nin maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, sadece pankartla çıkma uygulamasına son verildiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı' yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. TFF tarafından alınan kararın, İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Maçlardan önce İstiklal Marşı'mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir. Bu karar, UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen talepler de dikkate alınmıştır. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Sokak ortasında darbedilen kadının yardımına bir başka kadın koştu

Sokak ortasında darbedilen kadının yardımına bir başka kadın koştu
Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

Avrupa'nın dinmeyen utancı: Facianın kurbanları dualarla anıldı
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti