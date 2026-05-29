Haberler

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kentin farklı noktalarındaki tarihi simge yapılar üzerine lazerle yansıtılan ve İstanbul’un fethini anlatan ışıklı haritalama gösterisi yapıldı. Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programlarda fetih coşkusu, ışıklı gösterilerle şehrin farklı noktalarına taşındı.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinler kapsamında akşam saatlerinde dikkat çeken gösteriler düzenledi.

KENTİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA MAPPİNG GÖSTERİLERİ

Valiliğin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binalarında, Yedikule Surları ve Galata Kulesi'nde kentin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin anlatıldığı ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisi yapıldı.

Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programlarda tarihi binalar ve surlar Türk bayraklarıyla süslendi.

Gösterileri ilgiyle takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerli ve yabancı turistler, ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisinin yapıldığı Galata Kulesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çekti.

Kaynak: AA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

Kent 2 çocuğun yasını tutuyor! Acı haber bu bekleyişin ardından geldi
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi