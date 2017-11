Dha Yurt Bülteni-6

1)LÖSEMİ HASTASI MUHAMMED'E, 3 YAŞINDAKİ KARDEŞİ HAYAT OLACAK



HATAY'ın Erzin ilçesinde yaşayan Mehtap- İsmail Özdoğan çiftinin lösemi hastası oğulları 6 yaşındaki Muhammed'e, 3 yaşındaki kardeşi Yağmur'dan ilik nakledilecek. Oğlunun gözlerinin önünde eridiğini, tek çarenin ise ilik nakli olduğunu belirten İsmail Özdoğan, işsiz olduğu için düzenli geliri olmadığını, ilik naklinin ücretini SGK'nın karşıladığını; ancak diğer masraflar için de maddi gücünün olmadığını söyledi. Özdoğan, "En kısa zamanda ilik naklinin yapılması gerekiyor. Bu nakil, Ankara'da yapılacak büyük ihtimalle. Tek isteğim, oğlumun yeniden sağlığına kavuşması, annesinin gözyaşının dinmesidir. Oğlumu sürekli hastaneye götürdüğüm için artık çalışamıyorum, düzenli bir işim yok. Tedavi masrafları için 30 bin lira da borçlandım. Borç önemli değil, yeter ki oğlum sağlığına kavuşup, arkadaşlarıyla sokakta oyunlar oynayabilsin" diye konuştu. Anne Mehtap Özdoğan ise oğlunun sağlığına kavuşması için uda ettiklerini, kızları Yağmur'dan alınacak iliğin oğluna nakledileceğini ve bu sayede Muhammed'in eski günlerine dönebileceğini söyledi.



Görüntü Dökümü



Baba İsmail Özdoğan'ın oğlu kucağındayken konuşması



Anne Mehtap Özdoğan'ın konuşması



Lösemi hastası Muhammed'in konuşması



SÜRE: 01'55' BOYUT: 67 MB



Haber-Kamera: HATAY,



2)10 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ANNESİNİN, GÖZLERİ ÖNÜNDE NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLATTI



KONYA'da, anlaşmalı boşandığı Filiz Yurdabak ve kayınvalidesi Gülşen Yurdabak'ı geçen yıl kasım ayında bıçaklayarak öldüren Bulut Üstünkul'un yargılanmasına başlandı. Annesi ve anneannesi babası tarafından öldürülen 10 yaşındaki Y.C.Ü., tanık olarak dinlendiği davada, gözleri önünde işlenen cinayetleri anlattı. Y.C.Ü., "Babam, annem ve anneannemi bıçaklarken, ben yardım istemek için telefonu alıp dışarı kaçtım. Arkamdan koşan babam, elindeki bıçağı sallayarak beni durdurmaya çalıştı. Telefonla polisi aradım. 'Babam annemi öldürüyor' diye ihbarda bulundum" dedi. Olay, geçen yılın kasım ayında Merkez Karatay İlçesi Hacı Sadık Mahallesi Gökçe Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Hurdacı Bulut Üstünkul (34), 2014 yılında iki çocuğunun annesi Filiz Yurdabak'tan (32) anlaşmalı olarak boşandı. Çift, boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam etti. Üstünkul, 2016 yılının Ocak ayında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanıp cezaevine konuldu. İkisi ilk eşinden, ikisi Üstünkul'dan olmak üzere 4 çocuk annesi olan Yurdabak, iddiaya göre, eşi cezaevinde iken tarlada çalıştığı sırada tanıştığı Tunahan C. ile ilişki yaşamaya başladı. Bulut Üstünkul, cezaevinde bulunduğu sırada Filiz Yurdabak'ın hamile olduğunu öğrendi. Ağustos ayında cezaevinden tahliye olan Üstünkul, Yurdabak'a hamile kaldığı bebeğin kendisinden olmadığından şüphelenerek DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Yurdabak, testi kabul etmedi. Filiz Yurdabak, geçen yıl ekim ayında 5'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Bu sırada Üstünkul da iddiaya göre, bebeğin Tunahan C.'den olduğunu öğrendi ve Filiz Yudabak'la bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Üstünkul, çocuklarının gözü önünde bıçakla Filiz Yurdabak ve kayınvalidesi Gülşen Yurdabak'a (71) saldırdı. Bulut Üstünkul, bıçağın ucunun eğilmesi rağmen başka bir bıçakla eski eşini ve kayınvalidesini bıçaklamaya devam etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çok sayıda bıçak darbesi alan Filiz Yurdabak'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülşan Yurdabak ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



'KADIN HAKLARI DİYE BİR ŞEY YOK'



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan Bulut Üstünkul, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Poliste 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Üstünkul, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye bir şey var diyorlardı ya. Kadın hakları diye bir şey yok" dedi. Üstünkul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'MESAJLAŞTIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'



Bulut Üstünkul'un 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlanıldı. Üstünkul, mahkemesindeki ifadesinde eski eşinin telefonla başka birisiyle mesajlaştığını gördüğünce tartıştıklarını ileri sürdü. Üstünkul, "Biz boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam ettik. O akşam telefonla biriyle mesajlaşıyordu. Ben de sinirlerime hakim olamadım üzerine yürüdüm. Kayınvalidem Gülşen araya girdi. 'Kızım istediğiyle konuşur seni ilgilendirmez' dedi. Ben de elime geçirdiğim bıçaklarla ikisine yöneldim, sonrasını hatırlamıyorum. Eski eşimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.



KÜÇÜK TANIK, CİNAYETLERİ ANLATTI



Olayın küçük tanığı, annesi ve anneannesi gözleri önünde öldürülen Y.C.Ü., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla duruşmaya bağlandı. Tanık olarak dinlenen Y.C.Ü., annesinin bıçaklı saldırıdan kurtulmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:



"Babam, annemle tartışmaya başlayınca mutfağa koştu, elinde bıçakla döndü. Annemi karşısında görünce bıçağı saplamaya başladı. Annem elinden kurtulup kaçmak istedi. Ama o annemi yere fırlatıp yerde bıçaklamaya devam etti. Anneannem kaçmak istedi ona da bıçakla saldırdı. Annemin her yerinden kan akıyordu. Annem ayağa kalkıp, anneannemin önüne geçince tekrar anneme bıçakla saldırdı."



Babasının kendisine de bıçakla saldırmak istediğini ileri süren Y.C.Ü., "Babam; annem ve anneannemi bıçaklarken, ben yardım istemek için telefonu alıp dışarı kaçtım. Arkamdan koşan babam, elindeki bıçağı sallayarak beni durdurmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken ellerimde kesikler oldu. Telefonla polisi aradım. 'Babam annemi öldürüyor' diye ihbarda bulundum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.



Görüntü Dökümü



Şüphelinin emniyet müdürlüğüne getirilmesi



Olay yerinden detay



Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi



Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



3)AZİZ KOCAOĞLU'NUN YENİDEN ADAYLIĞINA İL YÖNETİMİNDEN DESTEK



CHP İzmir İl Yönetimi son günlerde AK Parti'li milletvekillerinin CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine basın toplantısıyla yanıt verdi. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, meclis toplantısında yeniden aday olup olmayacağı konusu gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na destek verip "Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Örnek, dürüst belediyecilik yapıyor. CHP, Ankara ve İstanbul'u da alma kararalığındadır ve bunu da alacaktır. Belediyeleri alırken de en büyük refaransımız CHP'li belediyelerimizdir. En başta İzmir ve Aziz Kocaoğlu'dur. Aziz beyin görevine devam edeceğini düşünüyoruz. Sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Türkiye ve İzmir'in Aziz bey gibi değerli belediye başkanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi her zaman görevinin başındadır. Tereddütümüz yoktur, kendisi görevine devam edecektir" dedi. Ak Partili milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin İzmir'de, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine basın toplantısıyla yanıt veren CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Son günlerde AKP İzmir milletvekillerinin ve İl Başkanının telaş içinde, bir can havliyle CHP'ye iftiralar atarak, kendi içinde bulundukları FETÖ, PKK ve İŞİD bataklıklarından çıkmak için, çırpındıklarını görüyoruz. Gerçi artık İzmirliler olarak bu duruma alıştık. AKP'nin İzmir politikası her zaman yavuz hırsız, ev sahibini bastırır politikası olmuştur. Ne zaman vatandaşı canından bezdirseler, zamlarla, vergilerle, işsizlikle, yalanlarla halkımızı ezmeye kalksalar, gündem değişsin, yarattıkları krizler konuşulmasın diye İzmir ve İzmirliler üzerinden iftiralara, hakaretlere başvuruyorlar. AKP Genel Başkanı 'Ekonomide müjdeli haberler geliyor' dedikten 24 saat geçmeden AKP'nin müjdesi halka ulaştı. Neydi o müjde, petrole zam geldi, enflasyon çift haneli rakamlara çıktı. Allah aşkına bu iftiralarla bir hayal dünyasında yaşayan AKP'nin vekillerinden veya il başkanından bu konuda tek bir açıklama duydunuz mu" dedi.



"İZMİRLİYİ TANISINLAR"



Kendilerinin İzmirlileri korkutmakla suçlandıklarını da ifade eden Asuman Ali Güven, "Her şeyden önce şunu akıllarına bir soksunlar ve artık İzmirliyi bir tanısınlar, İzmirliyi korkutamazsınız, İzmirli sırf biz diyoruz diye körü körüne bir şeye inanacak kadar cahil değildir. Siz her ne kadar İzmirlileri, makarna kolileriyle kandırmaya, AKP gelmezse hizmet yok tehditleriyle korkutmaya çalıştıysanız da, bunun işe yaramadığını herhalde İzmir'den arkaya arakaya yediğiniz tokatlarla almışsınızdır. Sizin ülkedeki kardeşliği, birlik ve beraberliği yok etmek için yaptıklarınızı, yıllardan beridir emekliye, esnafa, asgari ücretliye ve işsiz bıraktığınız milyonlarca gencimize çektirdiğiniz sefaleti, ekmekten benzine kadar yaptığınız fahiş zamları, bir zamanlar sevgili dediğiniz, dahi dediğiniz, hoca efendi dediğiniz, büyük düşünür dediğiniz, icazet almadan vekil, il başkanı, bakan, başbakan olamadığınız FETÖ lideri Fethullah Gülen'e olan aşkınızı ve onunla işbirliğinizi, bizim, İzmirliye anlatmamıza, İzmirlinin ihtiyacı yok. Siz, bu FETÖ bataklığında çırpınanlar, İzmirliye zaten her şeyi anlatıyorsunuz" diye konuştu.



"ATATÜRKÇÜ OLDULARSA MUTLU OLURUZ"



Atatürk sevgisi tartışmasına da giren Asuman Ali Güven şunları söyledi:



"Öncelikle artık Atatürkçü olmaya karar vermişlerse ve bu kararlarında samimiyseler bundan ancak mutluluk duyarız. Umarız bu kararları kendilerini FETÖ kıskacından kurtarmak için veya yaptırdıkları anket sonuçlarından kaynaklanmamaktadır. Atatürk'ü ve cumhuriyeti sevmek, anlamak, korumak kimsenin tekelinde olmamıştır, olamazda. Bu ülkenin doğusundan, batısına kadar yaşayan vatandaşlarımız Atatürk'ü sevmek için kimseden icazet almamıştır, almazda. Aslında AKP'nin telaşını anlıyoruz. Her seçim yaklaştıkça İzmir'de yaşadıkları korku, bu sefer tüm Türkiye için onları sarmıştır. Bu durumda yaptıkları şey, her seferinde aynıdır. CHP'ye saldırmak ve karalamak onların artık alışageldiğimiz stratejilerdir. Göreceksiniz, önümüzdeki günlerde bunun dozunu arttırarak, bizim üzerimizden, Ulu Önderimiz üzerinden, hep konuşup yarım yamalak projelerle gündemi meşgul ettikleri projeler üzerinden konuşmaya, İzmirliyi yanıltmaya ve gündemi değiştirmeye çalışacaklardır. Kendilerine bir tavsiye, artık anlayın, artın tanıyın. İzmirlileri bu türden hamaset nutuklarıyla kandıramazsınız. İzmir halkının, arka arkaya defalarca, açık ara oylarıyla seçilmiş belediyelerine yöneltilen suçlamaları duyunca hayretler içinde kalıyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimizin ürettiği hizmetleri görmemek için insanın ya kör, ya da kötü niyetli olması lazım. Bizim belediye başkanlarımızı, kendilerinin görevden zorla istifa ettirdikleri ile karıştırmasınlar."



ADAYLIĞINA DA DESTEK VERDİ



İl Başkanı Asuman Ali Güven, meclis toplantısında yeniden adaylığı konusu gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na destek verip "Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Örnek, dürüst belediyecilik yapıyor. CHP, Ankara ve İstanbul'u da alma kararalığındadır ve bunu da alacaktır. Belediyeleri alırken de en büyük refaransımız CHP'li belediyelerimizdir. En başta İzmir ve Aziz Kocaoğlu'dur. Aziz beyin görevine devam edeceğini düşünüyoruz. Sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Türkiye ve İzmir'in Aziz bey gibi değerli belediye başkanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi her zaman görevinin başındadır. Tereddütümüz yoktur, kendisi görevine devam edecektir" dedi.



Görüntü Dökümü



Basını toplantısından görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,



4)ADIYAMAN, GÜNEYDOĞUNUN MEYVE DEPOSU OLMAYA BAŞLADI



ADIYAMAN Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, kentin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin meyve deposu olmaya başladığını söyledi. Gölbaşı İlçesi'ndeki hurma hasadı yapılan bahçeleri dolaşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, üreticilerle görüş alışverişinde bulundu. Adıyaman'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin meyve deposu olmaya başladığını belirterek, "Bugün Trabzon hurmasının hasadı yapılıyor. Bu ürüne baktığımızda Türkiye'de ilk 5 ilin arasına girdik. Bu bizim için sevindirici bir haber, buralarda başka ürünlerde yetiştiriliyor ama Trabzon hurması en fazla yetiştirilen ürünlerin başında yer almaktadır. Hurmanın Akdeniz iklimine uyan bir alanda yetişmesi, çiftçilerimizin bunu benimsemiş olması, özellikle bir önder çiftçimizin buraya bu ürünü getirmesiyle birlikte çiftçilerimiz bunu fark etti" dedi. İlçede 2 bin dekarlık hurma alanı mevcut olduğunu ifade eden Alan, "Hurma yetiştirilen alan bakımından Türkiye'de beşinciyiz. Ama hurma üretiminde değiliz. Çünkü üretim ile ilgili bahçelerimiz henüz daha tam verime gelmemiş. Bundan sonra da üretimde daha üst sıraları hedefliyoruz. Bundan sonraki dönemde en az on bin dekarlık bir alanda hurma yetiştireceğiz. İlimizin iklimi çok güzel, biz Akdeniz geçiş iklimindeyiz. Dolayısıyla burada nem oranı da çok düşük olduğu için burada yetişen ürünler çok daha kaliteli ve aroması çok daha güzel oluyor. Burada da bu gün çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. Yetiştiricimiz burada, farklı illerden gelen tüccarlarımız burada gelmiş ürün alıyorlar. Ziraat Odası Başkanımız burada. Bizim bu birlikteliğimiz devam ettiği müddetçe Adıyaman meyvecilikte bir numara olmaya devam edecektir. Bu yılda dört bin ton civarında ürünümüz mevcut olup bu ürünün yaklaşık yarısı Şanlıurfa ilimize gitmekte, bundan sonraki süreçte ise hedefimiz bütün Türkiye'nin illerine hurma göndermektir" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



Hurma bahçeleri



Hasattan detay



Adil Alan'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB



5)VAN'DA PKK/KCK OPERASYONU: 11 GÖZALTI



VAN merkez ve 2 ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü adına eylem yaptıkları, yardım ve yataklıkta bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Özel Harekat Şube ekipleri, Van merkez, Erciş ve Çatak ilçelerinde, bazı kişilein PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulundukları, yardım ve yataklık yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. 18 kişinin yakalanması için sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve suç unsuru taşıyan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.



Orhan AŞAN/VAN,



6)MUCİT ÇOCUKLARDAN YENİ BULUŞ



ÇİN'deki Uluslararası Robot Yarışması'nda dereceyle dönen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya çağırıp kutladığı Antalyalı mucit öğrenciler, kısa sürede yeni buluşa imza attı. Yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 öğrenci, zihinsel engelliler, çocuklar ve alzheimer hastaları belirlenen rota dışına çıktığında aileleri uyaracak cihaz üretti.



Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki 12 yaşındaki Efe İnan, 16 yaşındaki Buket Naz Zeren ile aynı yaştaki Eren Ekrem Kallıkçı ve aralarına yeni katılan 14 yaşındaki Hayim Egemen Gülen, yeni bir buluşa imza attı. Başarılı öğrenciler; küçük çocuk, zihinsel engelli bireyler ve alzheimer hastalarının üstüne yerleştirilecek küçük bir cihazla belirlenen rota dışına çıktıklarında ailelerini uyaracak cihaz yaptı.



AİLELERİ, YAKINLARINI TAKİP EDEBİLECEK



Ekibin en küçük üyesi Efe İnan, projeyi engelliler için tasarladıklarını söyledi. İnan, "Zihinsel engelli arkadaşlarımız için bu projeyi ürettik. Cihaz, ailelerin yakınlarını takip etmesini sağlıyor. Zihinsel engelliler, kendi iradeleriyle yaşayamayacak durumda olduğu için aileleri tarafından izlenmesi gerekiyor. Cihaz, herhangi tehlikeli bir durumda ailelerin yakınlarını bulabilmesini sağlıyor" dedi.



ROTA DIŞINA ÇIKILDIĞINDA UYARACAK



Eren Ekrem Kallıkçı da cihazı GPS ve 3G teknolojilerini kullanarak yaptıklarını kaydetti. Kallıkçı, ailelerin internet veya telefonları vasıtasıyla çocuklarını istedikleri yerde izleyebileceklerini belirterek, "Aileler bu cihaza belirli bir rota tanıtıyor. Çocuklar bu rota dışına çıktığı zaman cihaz ailelere sesli ya da yazılı mesaj gönderiyor" dedi.



ALZHEİMER HASTALARI İÇİN DE KULLANILABİLECEK



Buket Naz Zeren ise yaşlılar ve engellilere yönelik projelerine devam ettiklerini kaydetti. Bu projenin aynı zamanda alzheimer hastaları için de kullanılabileceğini vurgulayan Zeren, "Küçük çocuklar için de kullanılabilir. Çocuk kaçırma olayları son yıllarda artış gösterdi. Örneğin çocuk parkın dışına çıktığında aileye mesaj gelecektir. Medyadaki haberlerden çok fazla etkileniyoruz. Engelliler hayatımızın her yerinde. Bu cihaz adeta zorunluluk taşıyor" dedi. Gruba katılan Hayim Egemen Gülen ise projeye kodlama alanında destek verdiğini söyledi.



İLK BULUŞLARI DEĞİL



Antalyalı mucit öğrenciler, ağustos ayında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Challenge 2017'de (Dünya Robot Yarışması) dünya birinciliği ve ikinciliği başarılarını elde etti. Bu başarılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları Ankara'ya çağırarak tebrik edip alkışlarla uğurladı. 50 ülkeden 1976 kişinin katıldığı dünyanın en prestijli uluslararası robotik yarışmalarından biri olarak gösterilen Robot Challange 2017 Pekin'de öğrenciler, engelliler için hazırladıkları 'zihin ile nesnelerin kontrolü', 'zihin ile araç kontrolü' ve 'uzaktaki el' isimli üç projeyle yarışmaya katıldı.



Görüntü Dökümü



Okul dış plan görüntü



Öğrencilerin çalışırken görüntüsü



RÖP 1: Efe İnan



RÖP 2: Eren Ekrem Kallıkçı



RÖP 3: Buket Naz Zeren



RÖP 4: Heyim Egemen Güler



Öğrencilerin sınıfa girerken görüntüleri



283 MB /// 02.31



Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



