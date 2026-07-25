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İsrail'in Haaretz gazetesi: Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak

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İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini savundu.

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini savundu.

Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi.

Haberde, "Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün (7 Ekim 2023) onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu" belirtildi.

Haaretz'in haberinde, "İsraillilerin, 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son 2 neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığı" ifade edildi.

Savunma Bakanlığının benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının, uzun yıllar boyunca ekonomi ve yaşam standartları üzerinde olumsuz etkileri olacağı vurgulanan haberde, "Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, "Aksa Tufanı" ismini taşıyan bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda şu ana kadar 73 bin 317 kişi öldü, 173 bin 961 kişi yaralandı.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nu, İsrail ve ordunun tarihindeki "en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA
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