DEPREM SON DAKİKA KOCAELİ | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

DEPREM SON DAKİKA KOCAELİ | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!
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1 Temmuz 2025 Salı günü deprem mi oldu? Bursa ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Kocaeli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

1 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 1 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem Kocaeli'de nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM SON DAKİKA KOCAELİ | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu

KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

1 Temmuz 2025 Salı günü Kocaeli ve çevresinde hissedilen iki ayrı deprem meydana geldi. İlk sarsıntı saat 11:47'de, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu deprem, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Yalova ve Sakarya gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREM SON DAKİKA KOCAELİ | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!AFAD KOCAELİ

Yaklaşık 70 dakika sonra, saat 12:58'de Marmara Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntı da Kocaeli dahil olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmediği belirtildi. Ancak uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM SON DAKİKA KOCAELİ | 1 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!AFAD son depremler

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