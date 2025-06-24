DEPREM Mİ OLDU? 24 Haziran 2025 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? - SON DAKİKA AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi!

DEPREM Mİ OLDU? 24 Haziran 2025 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? - SON DAKİKA AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi!
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24 Haziran 2025 Salı günü deprem mi oldu? Adana ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

24 Haziran 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 24 Haziran 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

DEPREM Mİ OLDU? 24 Haziran 2025 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? - SON DAKİKA AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

DEPREM Mİ OLDU? 24 Haziran 2025 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? - SON DAKİKA AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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