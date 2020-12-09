Demba Ba kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Futbol kariyeri nedir?

Santrafor mevkinde forma giyen Senegalli millî futbolcu Demba Ba kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Futbol kariyeri nedir? İşte detaylar haberimizde...

DEMBA BA KİMDİR?

Demba Ba (d. 25 Mayıs 1985, Sevr), Santrafor mevkinde forma giyen Senegalli millî futbolcu. Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'de ve Senegal millî takımında forma giymektedir.

İLK YILLARI

Ba Sèvres, Paris'te doğdu ve yedi çocuklu bir ailenin altıncısıydı. Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime'de büyüdü. 1999-2000 sezonunda Port Autonome takımının altyapısında oynamaya başladı. 2000-01 sezonunda Frileuse altyapısında oynadı.

2001 yılında, Châtillon'a dönen Ba Montrouge altyapısında oynamaya başladı. 2004 yılına kadar orada oynadı. Sonraki yıllarda Lyon ve Auxerre kulüplerinden teklif gelse de Ba İngiltere'de bir takımda profesyonel oynamak için takım aradı. Arkadaşı Gauthier Diafutua tarafından Watford teknik direktörü Ray Lewington'a önerildi. Ancak kısa bir süre sonra Lewington takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Ba Barnsley'de 1 hafta geçirdi. Football League takımları Swansea City ve Gillingham ile başarısız olan görüşmelerden sonra Fransa'ya döndü.

KULÜP KARİYERİ

Rouen

Ba, teknik direktör Alain Michel ile Fransa Üçüncü Ligi ekiplerinden Rouen ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Ba profesyonel futbol kariyerine başlamış oldu.

Mouscron

Ba, 2006 yılında Belçika kulübü Mouscron ile üç yıllık sözleşme imzaladı. İlk üç maçta oynayıp bir gol attıktan sonra geçirdiği sakatlık yüzünden Ağustos 2006 ve Nisan 2007 arasında futbola uzak kaldı. Sekiz aylık iyileşme döneminden sonra dokuz maçta forma giydi, yedi gol attı. Ayrıca ilk uluslararası maçına çıktı.

1899 Hoffenheim

29 Ağustos 2007 tarihinde Ba, Ralf Rangnick yönetimindeki 2. Bundesliga kulübü 1899 Hoffenheim'a 3 milyon € karşılığında transfer oldu. 3 Eylül 2007'de SC Freiburg karşısında ilk maçına çıkan futbolcu, bir asist yaptı. Bir sonraki hafta VfL Osnabrück ile oynanan maçta golle tanıştı. Ba, ilk sezonunda Hoffenheim'ın tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükselmesine yardımcı oldu. Sezon içinde 12 gol atan golcü, 30. hafta FC Carl Zeiss Jena karşısında hat-trick yaptı. O sezon Ba'lı Hoffenheim, DFB-Pokal'da çeyrek finale kadar çıkmıştı.

İkinci sezonunda 33 lig maçında oynayıp 14 gol attı. İlk Bundesliga golünü, daha ilk hafta FC Energie Cottbus'a attı. 24 Şubat 2009 tarihinde Stuttgart ile 3-3 berabere kaldıkları maçta ise hat-trick yaptı. Hoffenheim, sezonun ilk yarısını lider kapama başarısı gösterdi, ancak sezon sonunda yedinci sırada yer aldı. Ba ise o sezon Vedad Ibisevic'ten sonra takımının en golcü ikinci ismi, ligin ise en golcü sekizinci ismiydi. Temmuz 2009'da VfB Stuttgart takımına gitse de sağlık kontrollerini başarıyla geçemedi.

Hoffenheim'da kalan Ba'nın son bir buçuk sezonu ise öncekiler kadar parlak geçmedi. 2009 yılının Aralık ayında Ba, Hoffenheim ile 2013 yılına kadar sözleşme imzaladı ancak birkaç ay sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapadı. Ocak 2011'de takımdan ayrılmaya karar veren Ba, Hoffenheim ile oynadığı 106 resmi maçta 40 gol atmıştı.

İngiltere yolu

Ba, Ocak 2011'de takımda yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı Hoffenheim'dan ayrıldı. Premier League kulübü West Ham United ile anlaştığı iddia edilen Ba, Hoffenheim'ın kış antrenman kampına gitmeyi reddetti. Buna karşılık Hoffenheim ile yaptığı son sözleşme iptal edildi ve para cezasıyla beraber altı ay boyunca hiçbir kulüple anlaşamama cezası aldı. Kulüp daha sonra 7.1 milyon £ karşılığında Stoke City ile anlaştı ancak Ba, kişisel açıdan açıklanmayan nedenlerden dolayı sağlık kontrollerinde başarısız oldu.

West Ham United

West Ham United ile ısınırken Ba.

Stoke ile sözleşme imzalayamayan Ba, açıklanmayan bir ücret karşılığında West Ham kulübüne transfer oldu. 28 Ocak'ta üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Ba'nın ilk Premier League maçı 6 Şubat 2011 tarihinde evlerindeki 1-0 yenildikleri Birmingham City maçı oldu. 75. dakikada Robbie Keane'in yerine oyuna girdi. ilk golünü altı gün sonra West Bromwich Albion ile 3-3 berabare kaldıkları maçta attı. Ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen Ba, oynadığı on iki maçta yedi gol atarak kulübün en golcü oyuncusu oldu.West Ham United, Wigan Athletic kulübüne 3-2 yenildikten sonra EFL Championship'e düşmeyi garantiledi ve ligi son sırada bitirdi. Bu yüzden Ba serbest kaldı. Everton ve Newcastle United haftalık 50.000 £ maaş ve 500.000 £ transfer bedeli önerdi. Ba, Newcastle'ı seçti.

Newcastle United

2011-12 sezonu

17 Haziran 2011 tarihinde Ba, Newcastle United ile üç yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 13 Ağustos 2011 tarihinde 0-0 berabere kaldıkları Arsenal karşısında çıktı.ilk golünü 24 Eylül 2011 tarihinde Blackburn Rovers maçında attı. Aynı maçta hat trick yaptı ve takımının evinde 3-1 kazanmasına katkısı oldu. İkinci hat-trickini ise yine 3-1 kazandıkları Stoke City maçında attı. Böylece yaptıkları 11 maçın 8'ine çıktı ve takım ligin 3. sırasına yerleşti. Ba'nın sonraki maçlarda golcülük formu düşmesine rağmen ESPN.com tarafından sezonun ilk yarısı için Premier League En İyi XI'e seçildi ve Aralık 2011'de Premier League Ayın Futbolcusu seçildi.Ba, attığı 15 golle gol krallığında Arsenalli Robin van Persie'nin ardından ikinciyken millî takım için 2012 Afrika Uluslar Kupası'na çağrıldı. Turnuva arasında Manchester United maçı için turnuvadan geçici olarak ayrıldı. 4 Ocak 2012 tarihinde 3-0 kazandıkları Manchester United maçında bir gol attı. Böylece 10 yıl sonra lig şampiyonuna karşı kazanmış oldular.Afrika Uluslar Kupası sonra ereken Ba'nın Senegal'den takım arkadaşı Papiss Cissé de Newcastle ile sözleşme imzaladı. 5 Şubat 2012 tarihinde St James' Park'taki Aston Villa maçına bir golle döndü ve bu maçı Newcastle 2-1 kazandı. O gol Ba'nın bu sezon attığı son gol oldu. Papiss Cisse ile oluşturdukları forvet hattı sezonun ikinci yarısında 12 gollük bir katkı sağladı. Sezonun sonlarında Ba'nın formunun düşmesine rağmen Ba, Mart 2012'de 2011-12 sezonunda Premier Lig'in en iyi transferi seçildi. Demba Ba, o sezon 16 golle Newcastle'ın en golcü futbolcusu oldu.

2012-13 sezonu

Ba, sezona 16 Temmuz 2012 tarihinde Almanya'da, Landsberg am Lech'te Monaco'yla yaptıkları maçta bir gol atarak başladı. Bu maçı 1-0 kazandılar. Ayrıce 2-1 yendikleri Braga maçında da bir gol atarak Newcastle'ın Guadiana Ödülü'nü kazanmasına yardımcı oldu. Newcastle'ın ilk lig maçı olan Tottenham maçında Ba maçın açılış golünü voleyle kaydetti. Böylece takımının 2-1 kazanmasına katkısı oldu. 17 Eylül 2012 tarihinde Newcastle'ın Premier League'deki 1000. golünü attı. Bu gol Goodison Park'ta 2-2 berabere kaldıkları Everton maçında attığı iki golden birisiydi. 29 Eylül'de üçüncü maçı olan Reading maçında iki gol daha attı ve maç 2-2 berabare kaldı. İlk golü bir vole golüydü. Ama ikinci golde top içeri gitmeden önce koluna değmişti.

Ba'nın sözleşmesinde 7 milyon £ karşılığında serbest kalma maddesi olduğundan Chelsea ile spekülasyonlar oluşmaya başladı. Bu spekülasyonları 2 Ocak 2013 tarihinde Newcastle teknik direktörü Alan Pardew doğruladı.

Chelsea

Chelsea ile bir Şampiyonlar Ligi maçının antrenmanında Ba.

2012-13 sezonu

4 Ocak 2013 tarihinde Ba, Chelsea'ye transfer oldu. Üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulüp tarihinin ilk Senegalli oyuncusu oldu. Boşta olan 29 numarayı aldı. Ba, ilk maçına 5 Ocak'ta FA Cup üçüncü tur maçı Southampton karşısında çıktı. ilk maçında iki gol atarak Chelsea'nin 5-1 kazanmasına yardımcı oldu. 16 Ocak'ta ligdeki ilk maçında aynı takıma karşı yine gol attı ve maç 2-2 berabere bitti. 2 Şubat 2013 tarihinde Ba, ilk kez eski takımı Newcastle karşısında oynadı. Maç Newcastle'ın evi St. James' Park'ta oynandı. Maçın 32. dakikasında Ba, açılış golüne çok yaklaştı ancak Newcastle kalecisi Tim Krul şutu kurtardı. Ba, topa kafa vururken Coloccini ile çarpıştı. Burnu kırılan Ba, 43. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Newcastle maçı 3-2 kazandı. Golsüz geçirdiği yedi maçtan sonra Ba, 2 Mart'ta Stamford Bridge'te 1-0 kazandıkları West Bromwich Albion maçında gol attı. 1 Nisan'da FA Kupasında Manchester United ile yaptıkları çeyrek final mücadelesinde Ba, Juan Mata'nın uzun bir ortasında golü buldu ve Chelsea 1-0 kazandı. Yarı finalde Wembley'de Manchester City ile eşleştiler.

2013-14 sezonu

2013-14 sezonunda Ba, Newcastle'da oynarken giydiği 19 numarayı aldı. Sezondaki ilk golünü sonradan oyuna girdiği Schalke ile Şampiyonlar Ligi maçında attı. Bu maçı 3-0 kazandılar. Ba'nın bu sezon Premier League'deki ilk golünü Chelsea'nin 3-1 kazandığı Southampton maçında attı. 11 Aralık 2013 tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başladı ve Steaua Bükreş'i 1-0 yendikleri maçta takımının tek golünü attı. 8 Mart 2014 tarihinde 76. dakikada oyuna girdiği Tottenham Hotspur maçında iki gol attı ve maçı 4-0 kazandılar. 8 Nisan 2014 tarihinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaştıkları Paris Saint-Germain FC karşısında Ba 87. dakikada attığı golle Chelsea'yi yarı finale taşıdı.13 Nisan'da Swansea City maçında attığı golle Chelsea'nin 1-0 kazanmasını sağladı. 27 Nisan'da Chelsea'nin üçüncü final maçında Liverpool karşısında bir gol attı ve maçı 2-0 kazandılar. Böylece takımın şampiyonluk yarışında kalmasını sağladı.

Beşiktaş JK

2014-2015 sezonu

Ba 9 numaralı Beşiktaş formasıyla, John Terry ile birlikte.

16 Temmuz 2014 tarihinde 6 milyon € karşılığında Beşiktaş ile anlaşıp sağlık kontrollerinden geçti. Aynı gün Beşiktaş ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı alan Demba Ba, siyah-beyazlı formayla ilk maçına De Kuip Stadyumu'nda Feyenoord karşısında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak çıktı. 6 Ağustos 2014 tarihinde bu maçın İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan rövanşında sahaya ilk on birde çıkan Ba, bu maçta 3 gol birden attı.Böylece Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki ilk hat-trick yapan oyuncusu oldu. Demba ba Süper Lig'deki ilk gol sevincini ise ise 19 Ekim 2014 tarihinde Sivasspor'a karşı 3-2 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak yaşadı. Beşiktaş'ın bir sezonda Avrupa kupalarında 5 golü geçen (8 gol) ilk oyuncusu olmayı başardı.

18 Temmuz'da gelen Demba Ba siyah-beyazlı takımda oynadığı 44 maçta attığı 27 gol 7 asist ile Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak rekor kırdı. 13 milyon Euro'ya Çin'e transfer olan Demba Ba, kendisinden önce 7.6 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olan John Carew'e ait transfer rekorunu kırdı.

Shanghai Shenhua

Demba Ba, 28 Haziran 2015 tarihinde, Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai kulübü Shanghai Shenhua ile üç yıllık bir anlaşma imzaladı. 17 Temmuz 2016'da, Shanghai SIPG FC takımına karşı bir maç sırasında, rakip takımın kaptanı Sun Xiang ile girdiği ikili mücadele sırasında bacağını kırdı. Shenhua'nın teknik direktörü Gregorio Manzano, "profesyonel kariyerinin sonu" olabileceğini belirtti. Fransız doktor Olivier Bringer, 22 Temmuz'da kırık bacağına başarılı bir ameliyat uyguladı. Ameliyattan sonra Bringer, Demba Ba'nın birkaç ay içinde futbol oynamasının mümkün olacağını doğruladı.

Beşiktaş

2016-2017

2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Ba 31 Ocak 2017 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada;

"Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir. " denildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fransız vatandaşlığı da bulunan Ba, Senegal adına 17 maça çıktı ve dört gol attı. İlk golünü Haziran 2007 tarihinde Tanzanya karşısında attı. 2012 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı. Senegal gruplarda sonuncu olarak turnuvaya veda etti.