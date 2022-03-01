Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Bunun için uğradığımız onca haksızlığa, maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen siyasi, ekonomik ve askeri haklarımızdan vazgeçmiyoruz bunun için insani hassasiyetlerimizi diğer mülahazaların üzerinde tutuyor, Suriye başta olmak üzere bölgemizin her köşesinden gelen onca sığınmacıyı tüm sıkıntılarına rağmen barındırmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece idrak edilen Miraç gecesini tebrik etti. 28 Şubat gününün yakın tarihte bir başka anlamı ve sembolü olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye 28 Şubat 1997 tarihinde, 27 Mayıs 1960 ile başlayan darbeler silsilesinin yöntemleri itibarıyla postmodern diye tabir edilen yeni bir yüzü ile tanışmıştır. Bir taraftan ülkenin seçilmiş meşru yönetimine dayatmalar yapıldığı, diğer taraftan gövde gösterisi için tankların sokaklarda yürütüldüğü öte yandan hükümetin ağır baskılarla istifaya zorlandığı 28 Şubat Darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak zihinlere kazınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağlanan burslarda da ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmalar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,