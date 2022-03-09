Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle telefon trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle telefon trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde liderlerle gerçekleştirdiği görüşme trafiğini sürdürüyor. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Erdoğan, bu sefer de ABD Başkanı Biden'la yarın Türkiye saati ile 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede petrol fiyatlarının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna savaşının ardından iki ülke ile de yakın ilişkileri olması nedeniyle bir anda dünyanın gözünün çevrildiği isim haline geldi. Ateşkes konusunda etkili olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Antalya'da bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan, gerek yüz yüze gerekse de telefonla yaptığı görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Ankara'da ağırladı. İki lider, ülkeler arasındaki enerji iş birliği başta olmak üzere Filistin sorunu ve yeni dönemin inşası hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı'nın görüşme trafiği ABD Başkanı Biden'la devam edecek. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın Türkiye saati ile 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere enerji tedariki ve petrol fiyatlarına gelen zamların konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından hızlı bir telefon trafiğine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hollanda Başbakanı Rute, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, İngiltere Başbakanı Jonshon, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic olmak üzere 14 liderle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor! Putin'den sonra Biden'la görüşecek

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden, Putin, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

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