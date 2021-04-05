Çırağan Sarayı'nda muhteşem gece: Gossipmag Business Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Gossipmag Business Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu. Özlem Yıldız ile Şenol İpek'in sunuculuk yaptığı geceye ktay Kaynarca, Hande Yener, Gülben Ergen, Ali Sürmeli, Ahmet Selçuk İlkan, Asli Hünel gibi çok sayıda isim katıldı.

Gossipmag Business Dergisi Ödülleri önceki gün Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Şenol İpek'in yaptığı, M.Ada Demir'in muhteşem ev sahipliğinde, Başkent Ana Sponsorluğu'nda gerçekleşen törende sanat ve iş dünyasının isimleri bir araya geldi. Birbirinden ünlü isimlerin ödüllendirildiği geceye Oktay Kaynarca, Hande Yener, Gülben Ergen, Ali Sürmeli, Ahmet Selçuk İlkan, Asli Hünel, Hande Ünsal, Murat Başaran Oya Başar, Nermin Tahmaz Aşçıoğlu, Deha Bilimlier gibi çok sayıda isim katıldı.

'EN İYİ POP KADIN' ÖDÜLÜ HANDE YENER'İN OLDU

Gecede 'En İyi Pop Kadın' ile 'Yılın En Tarz Albümü' ödülü alan Hande Yener, ilginç kostümüyle dikkat çekti. Tepeden tırnağa siyah deriden yapılma kostümle törene katılan şarkıcı, parmak uçlarında halkaların olduğu deri eldivenleri ve yine deri maskesiyle ilgi odağı oldu. "Önemli olan şık ve farklı olmak" diyen Hande Yener, yıllar önce Demet Akalın'la polemik yaşadığı günlere atıfta bulunup "Artık kanla beslenmiyorum tabii bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor olmaz mı? İnsanız hepimizde var bu. Güzel tatlı kavga ediyorduk o günlerimizi kötü hatırlamıyorum insanları eğlendiriyorduk, mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum. Bazen özlüyorum ama yok bir daha olamaz öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim" diye konuştu.

"BENİM HATALARIM BİLE GÜZEL"

Yener "O dönem yaşananlardan pişmanlık duydunuz mu?" sorusu üzerine ise "Benim hatalarım bile güzel, kendimle ilgili bakınca doğalım, çünkü o nedenle tabii ki kimseyi kırıp üzmek istemem öyle bir şey olduysa da onun gönlünü aldık. O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı, herkes sizi rakip gibi görüyor. Yükselince sizinle herkes yarışıyor şu an kendimi öyle bir yarışta hissetmiyorum. Çünkü tur olarak çok önde tur attım dermişim. Böyle bir mütevazı bir açıklama yapıp gidiyorum" ifadesini kullandı.

"SEBEP KORONAVİRÜS"

Hande Yener, barışmalarına rağmen Demet Akalın'la neden bir araya gelmedikleri soru üzerine sebep olarak koronavirüsü gösterip "Nasıl olalım zaten bu korona patladı sonra herkes evine kapattı kendini. Tabii hal hatır soruyoruz. Birbirimizin fotoğraflarını beğenip yorum yazıyoruz. Yan yana gelecek bir ortam yok, hiçbir yere katılmıyorum, ödül töreninde de içeride oturmadım" diye konuştu.

Şarkıcı ayrıca ödülünü emekçi kadınlar adına aldığını söyleyip "Tüm emekçi kadınlar adına ödülü almak istiyorum kadınların sesi daha çok duyulsun istiyorum özellikle şu son dönemde. Bizlere destek olan erkeklere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"YÜZDE 92 ANTİKORLUYUM"

Gülben Ergen katıldığı törende ayaküstü soruları yanıtlarken, kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına "Sosyal mesafemizi koruyalım. Burnunuzu kapayın bana yaklaşmayın" diye şakayla karışık takıldı. Daha önce koronavirüs hastalığı geçirdiğini ve şu an antikor seviyesinin yüzde 92 olduğunu söyleyen Ergen "Ben korona geçirmeme rağmen antikorum yüzde 92 olmasına rağmen bu mutasyonlu arkadaş biraz zorlayacak gibi. Yaza dair ümitlerim vardı şoktayım, ilk kez bu kadar çok kamerayı bir arada görüyorum. Ödüller çok mutlu ediyor beni. Evde kıymalı fasulye yapıyorum, fen dersinden çıkıp matematiğe giriyorum" diye konuştu.

"KEŞKE BABAM DA GÖRSEYDİ"

Geçtiğimiz yıl tansiyona bağlı beyin kanaması geçirip ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Ali Sürmeli törende 'yaşam boyu onur ödülü' aldı. Sağlığının iyi olduğunu ve diziye geri döndüğünü anlatan oyuncu "Sağlığım iyi çekimler güzel gidiyor. Yeni yetenekleri iyi buluyorum. Biraz heyecanlıyım ilk defa yaşam boyu onur ödülü alıyorum, keşke rahmetli babam da görebilseydi. Ben de onur duydum. Bildiğim kadarıyla iyiyim, kontrollerim devam ediyor" ifadesini kullandı.

"ONA GÜLÜP GEÇİYORUM"

Ayrıca gecede Türk müziğinin sevilen ismi Safiye Soyman 'Yılın Türk Sanat Müziği sanatçısı' ödülünü alırken kızı Ümran Akaröz ise 'Yılın En İyi Saç Serumu' ödülüne layık görüldü. Gecede inşaat sektörünün başarılı ismi Bülent Kaya 'Yılın Yatırımcı İş İnsanı' ve 'Yılın En İyi Turizm Oteli: Azka Otel' ödülünü aldı. Bülent Kaya törene Azka Müzik'in sanatçı adayı Berfin Bulut ve yönetmen Luca Pigs ile katıldı. Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk'le giydikleri eski bir fotoğrafı paylaşıp kostümleri için 'Salvador Dali resmi gibi' diye yorumda bulunan piyanist Fazıl Say hakkında konuştu. Soyman, o kostümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında giydiğini anlatıp şöyle konuştu: "Sanatına son derece saygı duyduğum bir insan. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim halk cevabını veriyor. Bir yanlış anlaşılma mı var nedir? Böyle bir duayenden böyle sözler duymak gülerek geçiyorum. Ben yurtdışına gidince ay yıldızımızla giderim, kırmızı pelerin üzerine her zaman takarım. Bu bir gururdur. İnsan kırmızı beyaz renkleri yüreğinde gönlünde taşıması kadar güzel bir şey var mı?"

"BABAM İTHAF EDİYORUM"

Ödül alan isimlerden Aslı Hünel ise ödülünü geçtiğimiz aylarda kovid nedeniyle kaybettiği babasına ithaf edip "Böyle ödüller aldığım zaman babam benimle çok gurur duyardı. Ben de babamı bu hastalıktan kaybettim. Birçok kişi ailesini, yakınlarını benim gibi kaybetti. Diliyorum son olsun. Artık ölümler olmasın. Bu ödülü de sevgili babama ithafen alıyorum" dedi.

"HES KODU İLE İÇERİ GİRDİLER"

Davetlilerin HES koduyla salona alındığı törende güvenlik önlemleri dikkat çekti. Ödül almaya gelen sanat dünyasının ünlü isimleri, kapıda HES kodlarını güvenlik görevlilerine göstererek içeriye girdiler. Gecede ödül alan Oktay Kaynarca ve Oya Başar'ın HES kodlarını paylaştığı anlar objektiflere yansıdı.

İşte Yaşam Boyu Onur ödülleri ve sahipleri;

Yaşam Boyu Sanat Meslek Onur Ödülü

Ali Sürmeli

İbrahim Tatlıses

Perihan Savaş

Yaşam Boyu Basın Meslek Onur Ödülü

Yüksel Aytuğ-Sabah gazetesi

Ali Eyüpoğlu-Milliyet Gazetesi

İşte Yılın Buluşu ödülünün sahibi;

Dünyanın En Hızlı kovid-19 Tarama Testi "FOAMING TEST" ile Uz. Dr. M. Serhan Kurtulmuş

İşte Televizyon ve Müzik ödülleri ve sahipleri;