Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, kendi evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak ağır bir darbe aldı. Mücadeleye damga vuran an ise sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yaşadığı büyük üzüntü oldu.

FENERBAHÇE SON SANİYELERDE YIKILDI

Maçın başından sonuna kadar yüksek tansiyonla oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe, son saniyelerine üstün girdiği anlarda Çaykur Rizespor’un 90+8'de bulduğu ikinci golle yıkıldı. Bu gol tribünlerde sessizlik, yedek kulübesinde ise şok etkisi yarattı.

TEDESCO DONDU KALDI

Çaykur Rizespor’un beraberlik golünün ardından adeta yıkılan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, doğrudan yedek kulübesine oturdu. Golden sonra uzun süre yerinden kalkamayan tecrübeli hocanın bu görüntüsü, maçın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.