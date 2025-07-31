Türk televizyon tarihine damga vuran projelerde yer alan Cihan Ünal'ın hangi dizilerde rol aldığı da merak konusu oldu. Özellikle "Cihan Ünal kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?" gibi sorular, izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Cihan Ünal kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Türkan Şoray'ın eski eşi Cihan Ünal hangi dizilerde oynadı? İşte, ünlü oyuncu hakkında merak edilen tüm detaylar…

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisiyle yeniden gündeme gelen usta sanatçı Cihan Ünal, Türk tiyatrosu ve sinemasının en saygın isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 22 Ocak 1946'da Kastamonu'da dünyaya gelen Ünal, sanat yolculuğuna henüz öğrencilik yıllarında adım attı.

Cihan Ünal kimdir

İlkokul eğitimini Tosya ve Kırıkkale'de tamamlayan Cihan Ünal, ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda, liseyi ise Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi. Bu dönemde Ankara Radyosu'nun çocuk kulübü, eğitim programları, "Radyo Tiyatrosu" ve "Arkası Yarın" gibi yapımlarında yer alarak erken yaşta sahne deneyimi kazandı. Aynı yıllarda Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılarak tiyatroya adım atan Ünal, Nüzhet Şenbay, Suat Taşer ve Mahir Canova gibi usta isimlerden eğitim aldı.

Cihan Ünal aslen nereli

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Cihan Ünal, 1969'da tiyatro bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel olarak sahneye çıktı. 1971'de "Damdaki Kemancı" filminde ilk kez sinemada boy gösteren sanatçı, ardından Türk sinemasının klasiklerinden "Şeytan" filminde rol aldı. Bu süreçte Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hem Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı hem de öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

1982 yılında British Council bursu ile gittiği Londra'da, Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company gibi önemli kurumlarda çalışmalar yaptı. Ayrıca, RADA'da (Royal Academy of Dramatic Art) konuk eğitmen olarak görev aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi kurumlarda diksiyon, oyunculuk ve sahne dersleri verdi. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı görevine getirildi.

Cihan Ünal kaç yaşında

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Cihan Ünal, ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile yaptı ve bu birliktelikten Irmak adında bir kızı dünyaya geldi. Daha sonra Türkan Şoray ile evlenen sanatçının bu evlilikten Yağmur adında bir kızı oldu.

Hâlen Tiyatro İstanbul'da oyunculuk çalışmalarını sürdüren ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki görevine devam eden Cihan Ünal, aynı zamanda Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, spikerlik, seslendirme ve oyunculuk eğitimi de vermektedir. Ünal, Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyesidir.

Türkan Şoray'ın eski eşi Cihan Ünal hangi dizilerde oynadı

CİHAN ÜNAL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Damdaki Kemancı - 1971

Şeytan - 1974

Yargıç ve Celladı - 1975

Gül ve Bülbül - 1977

IV. Murat -1980

Kuruluş - Osmancık -1987

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