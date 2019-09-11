11.09.2019 14:08

\t\t\t\t\t\t\t\t\t11 Eylül Çarşamba

YAYIMLANAN TÜM HABERLERBilgilerim | Çıkış

Son 2 ay: Sade Başlık: Sadece Foto: Otoyenile:

3'üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

DHA-Dış Haberler-- Hindistan -

Gonca YAĞCI, (DHA) - Hindistan'da 26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3'üncü kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü. Yerel medyada yer alan habere ... 2019-09-11 13: 48: 48 [AÇ] - ID: 2417313

3'üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü (DHA)\t3'üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü (DHA)\t\t\t\t\t...\tGALERİ

41 marketinde 10 bin kişiye aşure dağıtacak

DHA-Genel-- Türkiye - İstanbul/ Merkez İSTANBUL,(DHA) -

İSTANBUL,(DHA) - CarrefourSA, aşure ayı boyunca 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirecek. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bolluk ve bereketin ... 2019-09-11 13: 48: 25 [AÇ] - ID: 2417330

\t\t\tGALERİ

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu (2)

DHA-Gündem-- Türkiye - Ankara Kaan ULU

PARTİDE 1,5 SAAT TOPLANTI YAPTILAR Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li 10 ... 2019-09-11 13: 47: 16 [AÇ] - ID: 2417274

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu

DHA-Gündem-- Türkiye - Ankara

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, ... 2019-09-11 13: 46: 52 [AÇ] - ID: 2417276

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCUNUN VALİZİNDEN 93 ADET İŞLENMİŞ YILAN DERİSİ ÇIKTI

DHA-Gündem-- Türkiye - İstanbul

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, analizler sonucu riskli olduğu belirlenen Endonezya uyruklu yolcunun İstanbul Havalimanı'na gelişi sonrası ... 2019-09-11 13: 46: 25 [AÇ] - ID: 2417329

DHA YURT BÜLTENİ - 9

DHA-Gündem-- Türkiye -

HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (3) ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI Diyarbakır'da, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları ve terör örgütü PKK tarafından ... 2019-09-11 13: 45: 56 [AÇ] - ID: 2417325

Boğaziçili mahrem imam, Ergenekon'un seyrini değiştiren binbaşının abisi çıktı

DHA-Güvenlik-- Türkiye - İstanbul Hilal ÖZTÜRK

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) - ESKİŞEHİR'de annesinin evinde ele geçen bomba ve silahlarla bir süre önce gerekçeli kararı açıklanan Ergenekon soruşturmasının seyrini değiştiren ... 2019-09-11 13: 45: 55 [AÇ] - ID: 2416882

(Görüntülü) İsmail Kartal İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz

DHA-Spor-- Türkiye - Rize

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör ... 2019-09-11 13: 45: 44 [AÇ] - ID: 2417327

(Hava fotoğrafları) Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan toprağa veriliyor

DHA-Genel-- Türkiye - İstanbul Çağrı Çalışkan

... 2019-09-11 13: 45: 29 [AÇ] - ID: 2417320

\t\t\tGALERİ

Balık kıtlığından yakınan İznikli balıkçılar, oturma eylemi yaptı

DHA-Genel-- Türkiye - Bursa/ İznik Mehmet BULDU

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'daki İznik Gölü'ndeki balık kıtlığı nedeniyle balıkçılar, oturma eylemi yaptı. Göl kenarında oturan balıkçılar, kimi ... 2019-09-11 13: 45: 21 [AÇ] - ID: 2417250

\t\t\t\t\t\tGALERİ

Fotoğraf İptali (Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı)

DHA-Genel-- Türkiye - İstanbul Müslim SARIYAR

Sayın Yazı İşleri Müdürleri 'Ceren Kaplakarslan ve annesine dehşeti yaşatan sevgili tutuklandı' başlıklı haberimizle birlikte geçtiğimiz fotoğraflardan, tutuklanan Temel Kankıran'a ... 2019-09-11 13: 45: 05 [AÇ] - ID: 2417302

(Görüntülü) Gün doğumunda doğaya konser

DHA-Genel-- Türkiye - Antalya

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da arp sanatçısı Aslıhan Güngör (33), Klasik Batı Müziği'nde kullanılan tarihi M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan ve mitolojide 'meleklerin ... 2019-09-11 13: 44: 52 [AÇ] - ID: 2417326

(Görüntülü) Kuyumcudan altın zincir çalmaya kalkışan İranlı karı- koca yakalandı

DHA-Güvenlik-- Türkiye - Antalya

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde girdikleri kuyumcudan altın kolye çalmaya çalışırken fark edilen İranlı çift, çalışanların dikkati sayesinde ... 2019-09-11 13: 44: 07 [AÇ] - ID: 2417322

İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

DHA-Gündem-- Türkiye - İstanbul

Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 ... 2019-09-11 13: 43: 39 [AÇ] - ID: 2417323

(Görüntülü) Gizli cennet Saklıgöl, koruma altına alındı

DHA-Genel-- Türkiye - Denizli/ Honaz

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki 'Saklıgöl', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Kesin ... 2019-09-11 13: 43: 15 [AÇ] - ID: 2417319

(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu (2)

DHA-Güvenlik-- Türkiye - Diyarbakır

ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI Diyarbakır'da, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri yeğenleri Süleyman Çetinkaya ... 2019-09-11 13: 42: 33 [AÇ] - ID: 2417317

(Görüntülü) 1400 metrede üzüm hasadı

DHA-Genel-- Türkiye - Mersin/ Silifke

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesindeki 1400 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde, sofralık üzüm hasadı yapıldı. Hasat nedeni ile düzenlenen törene Kaymakam ... 2019-09-11 13: 41: 52 [AÇ] - ID: 2417316

(Görüntülü) BAROLAR BİRLİĞİ VE TEV'DEN İŞBİRLİĞİ

DHA-Genel-- Türkiye - İstanbul

... 2019-09-11 13: 41: 12 [AÇ] - ID: 2417315

(Görüntülü) Kanserde erken teşhise dikkat çekmek için rafting yaptılar

DHA-Genel-- Türkiye - Tunceli

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - HALK Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Tunceli'de Sağlık Müdürlüğü çalışanları, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Munzur ... 2019-09-11 13: 40: 41 [AÇ] - ID: 2417311

DHA DIŞ- 3'üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

DHA-Gündem-- Hindistan -

Gonca YAĞCI, (DHA) - Hindistan'da 26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3'üncü kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü. Yerel medyada yer alan habere ... 2019-09-11 13: 39: 38 [AÇ] - ID: 2417287

flaş

DHA-Flaş Haber-- Türkiye - Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini ... 2019-09-11 13: 39: 19 [AÇ] - ID: 2417310

flaş

DHA-Gündem-- Türkiye -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini ... 2019-09-11 13: 39: 03 [AÇ] - ID: 2417309

Melikgazi yaz kurslarından 11 bin öğrenci faydalandı

DHA-Bölge-- Türkiye - Kayseri DHA

KAYSERİ, (DHA) - MELİKGAZİ Belediyesi bünyesinde 18 sosyal tesiste yaz boyu devam eden yaz kursları sona erdi. İki dönem şeklinde yapılan yaz kurslarında 11 bin öğrenci eğitim ... 2019-09-11 13: 37: 35 [AÇ] - ID: 2416938

\t\tGALERİ

85 ülkeden 250 gazeteci, Kayseri'ye gelecek

DHA-Bölge-- Türkiye - Kayseri DHA

KAYSERİ, (DHA) - DÜNYA Rus Medya Kongresi için 85 ülkeden Türkiye'ye gelecek olan 250 gazeteci Kayseri'yi gezecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Rus Medya ... 2019-09-11 13: 37: 18 [AÇ] - ID: 2416973

\tGALERİ

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada

DHA-Genel-- Türkiye - İstanbul Çağatay Kenarlı

Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, ... 2019-09-11 13: 37: 09 [AÇ] - ID: 2417264

\t\t\t\t\t\t...\tGALERİ

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, genel merkezde buluştu (2)

DHA-Politika-- Türkiye - Ankara Kaan ULU

PARTİDE 1,5 SAAT TOPLANTI YAPTILAR Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li 10 ... 2019-09-11 13: 36: 59 [AÇ] - ID: 2417265

\tGALERİ

'Hiperaktivite çocukta 6 yaş sonrası teşhis edilir'

DHA-Bölge-- Türkiye - Kayseri DHA

KAYSERİ, (DHA) - MEMORİAL Kayseri Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nden Uz. Dr. Şaban Karayağız, okul çağına gelmiş çocuklarda sık görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite ... 2019-09-11 13: 36: 46 [AÇ] - ID: 2416917

\tGALERİ

Başkan Fadıloğlu: Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz

DHA-Bölge-- Türkiye - Gaziantep Eyyüp BURUN

GAZİANTEP, (DHA)- ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle gelecek nesilleri çok yakından ilgilendiren 'geri dönüşüm' konusuna ilişkin, 'Vatandaşımızın ... 2019-09-11 13: 33: 07 [AÇ] - ID: 2417294

\t\t\t\t\tGALERİ

Muğla'da İYİ Parti'den istifa edenler MHP'ye katıldı

DHA-Bölge-- Türkiye - Muğla MUĞLA, (DHA)

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, İYİ Parti tabanındaki rahatsızlıklar nedeniyle partilerine katılım ve dönüşlerin hızlandığını ... 2019-09-11 13: 32: 24 [AÇ] - ID: 2417282

\t\tGALERİ

Gözaltına alınan Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi (1)

DHA-Genel-- Türkiye - İstanbul Çağatay Kenarlı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) DOLANDIRICILIK iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi. Emniyet ... 2019-09-11 13: 32: 14 [AÇ] - ID: 2417292

\t\t\tGALERİ

Okul bahçesindeki inşaat alanına çitli önlem

DHA-Gündem-- Türkiye - Ankara

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Açıkalın İlkokulu'nun bulunduğu alanda yapımı süren okula ait inşaat malzemeleri, öğrenciler için tehlike oluşturdu. Bahçedeki inşaat demirleri ve ... 2019-09-11 13: 31: 36 [AÇ] - ID: 2417296

İsmail Kartal: İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz

DHA-Spor-- Türkiye - Rize/ Merkez DHA

Kaynak: DHA