CHP Grup Başkanvekili Özel: "Cumhurbaşkanına hakaretten 264 tane çocuğu hakim karşısına götürmüşler"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 264 çocuğun hakim karşısına çıkarıldığını söyledi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, Türkiye'nin farklı illerinden çiftçilerin, borçlarının yapılandırılmasına ilişkin taleplerini iletmek için önce Tarım ve Orman Bakanlığına gittiklerini ancak amaçlarına ulaşamadıklarını, daha sonra geldikleri TBMM önünde de açıklama yapmalarına izin verilmediğini anlattı.

"Biz onların yanındayız. Karşılarında saray rejiminin polisi, askerleri var." diyen Özel, 2002'de 2,5 milyar lira olan çiftçinin toplam borcunun bugün 180 milyar liraya ulaştığını; öte yandan iktidarın çiftçiye 211 milyar lira destek ödemesi borcu bulunduğunu savundu.

Özel, çiftçinin, kendisini ziyaret eden AK Parti'li milletvekillerine köy kahvesinde çay ikram ettiğini ve sobaya odun attığını belirterek, "Sizin temsilcilerinize onlar sopa atıyorlar, Ankara'ya sokmuyorlar. Bunlara nasıl muamele yapacağını çiftçilerimiz, köylülerimiz sandığın başına geçtiğinde bilir. Bir tarafta 'çiftçi milletin efendisidir.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öbür tarafta çiftçiye başı sıkışınca 'Al ananı da git.' diyen, Ankara'ya sokmayan, Tarım Kredi borçlarını erteletmeyen Recep Tayyip Erdoğan. Bir birincisine, bir sonuncusuna bak; Cumhuriyeti nereden nereye getirdiler." diye konuştu.

"Meclis'e saygısı olsa Recep Tayyip Erdoğan gelir"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirirken, bakanların Meclis'e gelmediklerini, milletvekillerinin bakanlarla iletişim kuramadıklarını söyledi.

Bütçe sunumlarının, önceki hükümetler döneminde yürütmenin başı tarafından yapılırken bugün atanmış kişilerce yapıldığını anlatan Özel, "Almancılar'dan paraları toplayıp da sözünü tutturmayan, Almancıların hala ah ettiği, ağladığı, dolandırmış YİMPAŞ'taki yönetici Fuat Oktay, gelmiş buraya bütçeyi sunacak. Bir kere millete, Meclis'e saygısı olsa Recep Tayyip Erdoğan gelir." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasının, birçok kesim tarafından beğenildiğini ve sokakta, tarlada gündem olduğunu ifade eden Özel, "AK Parti'nin kimyası bozuldu. Sonra bakanlara talimat, 'Aman efendim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırın.' Hadsiz hadsiz atanmışlar, Meclis kürsüsüne geliyorlar, Sayın Genel Başkana hadsiz sataşmalarda bulunuyorlar. Elbette cevaplarını alacaklar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kılıçdaroğlu için "Yanlış hesapların uzmanı." dediğini hatırlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuat Oktay haddini bil. Bu ülkede, bürokrasinin en kıymetli elemanları hesap uzmanları. Bütün üniversitelerin en iyi öğrencilerinin peşinde koşardı Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanlığı, hesap uzmanı yapmak için. Hesap uzmanlarından son derece başarılı, yaptığı görevlerde hep takdirnameler almış, en yüksek görevlere gelmiş; millet onu Anamuhalefet Partisinin liderliğine getirmiş birisine mesleği üzerinden laf atmak, saygısızlık, hadsizliktir. Bütün hesap uzmanlarına yapılmış sataşmadır, hadsizliktir."

"Vakıf yönetim kurulu üyeliğinden tek kuruş almıyorum"

CHP'li Özel, Oktay'ın, bürokraside birden fazla maaş alınamayacağını söylediğini, geçen yılki konuşmasında ise "Ben başkasının ne aldığını bilmem, ama kendimin ne aldığını bilirim, tek maaştır." dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un birden çok maaş aldığını kabul ederek "Hayır hasenat işlerinde kullanıyorum." açıklamasında bulunduğunu belirten Özel, "Fahrettin Altun, dünyalığı sırtımızdan yaptı bizim vergilerle; ahireti de bizim vergilerle kazanacak." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un da Türk Hava Yolları yönetim kurulu üzerinden maaş alma hakkından feragat ettiği yönündeki açıklamasını hatırlatan Özel, Fatmanur Altun'un, THY'deki maaşından pandemi nedeniyle 3 ay süreyle feragat ettiğine ilişkin belgeyi gördüklerini, Haziran'dan sonra da feragat ettiğine ilişkin belgeyi ortaya koymasını istedi.

Özgür Özel, kendisinin de bir vakıfta yönetim kurulu üyeliği bulunduğunu ancak en başından itibaren bir kuruş maaş almadığını kaydetti.

"Fahrettin Altun'un evinin yanındaki arazideki pergola ve diğer yapıların sökülmesine ilişkin tutanak" olduğunu belirttiği belgeyi gösteren Özel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki davaya ilişkin bu şekilde CHP'yi ve CHP'lileri yıldıramayacaklarını söyledi.

Özel, "Bilsinler ki sarayın hiçbir atanmışı, milletten yetki almamış hiç kimse, kibriyle elde ettiği kamu gücünü bu milletin kullanmadığı yerlerde kullanamaz. Vatandaş çivi çakamazken sen Boğaz'da pergolalar yapamazsın, rüzgar duvarları öremezsin, oraya mangal keyfi için teşkilat kuramazsın. Yıkılması da haberdir bütün demokrasilerde." diye konuştu.

"7 tanesine hüküm vermişler"

CHP Grup Başkanvekili Özel, bugün bir gazetedeki habere atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle bugüne kadar 27 bin 717 dava açıldığını ve görev süresi dolmadan 9 bin 556 vatandaşın ceza aldığını anlattı.

CHP'li Özel, "Bu vatandaşların 264 tanesi 12-14 yaş arasında. 264 tane çocuğu hakim karşısına götürmüşler cumhurbaşkanına hakaretten, 12 yaşında sabileri. 15-17 yaş arasında 639, 18 yaş altı 903 evladımız, cumhurbaşkanı hazretlerine hakaretten mahkeme kapılarında. Çocuk bürolarında ifadeleri alınıyor, yargılanıyorlar ve bu çocuklardan şu ana kadar 7 tanesine de hüküm vermişler." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında eğitim reformu yapılması yönünde alınan karara değinerek, AK Parti'ye oy veren kadın seçmenin, kendi çocuğunun eğitiminde gördüğü keşmekeşten rahatsız olduğunu öne sürdü.

AK Parti iktidarında okullaşma oranlarında düşüş görüldüğünü öne süren Özel, PİSA sonuçlarına göre de AK Parti iktidarlarında, öğrencilerin okuma becerileri, matematik ve fen bilimlerinde gerileme olduğunu savundu.

Özel, "Tavsiye edenlerden bir tanesi de İsmail Kahraman. Anayasa'nın ilk 4 maddesine itirazı olan adam 'Çağdaş bir eğitim reformu yapalım' demiş." ifadesini de kullandı.

"Sağlıkçı milletvekilleri toplandı, kararı verdik"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması yönünde" talimat verdiğine ilişkin haberlere değinerek, "Çalışma bitti Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün partilerin sağlıkçı milletvekilleri toplandı, kararı verdik. Ama sizin tek adam zihniyetinizden dolayı siz 'he' demeden, bu Meclis'ten bir şey geçiremiyor AK Parti." dedi.

Özgür Özel, Türkiye'nin, dün Kovid-19 vaka sayısında dünyada 6. sıraya yerleştiğini belirterek, günlük vaka sayısında da en yüksek 2. veya 3. sıradaki ülke olduğunu anlattı.

Almanya 28 günlük karantina için esnafa toplam 105 milyar lira bütçe ayırırken, Türkiye'nin esnafa 3 ayda toplam 5 milyar lira yardımda bulunacağını vurgulayan Özel, öte yandan Türkiye'nin salgın rakamları doğru paylaşılmadığı için vefat sayılarının çok yüksek olduğunu da ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin pandeminin başında vefat sayılarına ilişkin açıklamalarını eleştiren Özel, "Dün kovidden 235 kişi hayatını kaybetti, Sayın Bahçeli şimdi ne diyecek?" sorusunu yöneltti.

Özgür Özel, MHP'nin, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi sırasında Andımız'ın okullarda okutulması yönünde bir talepte bulunmadığını da söyledi.

"Senin alnını bizzat nasıl karışlıyorum"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Tank Paleti fabrikası konusundaki açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "İzahı uçan sarayda. Dünyanın en pahalı uçağını bizim Cumhurbaşkanımıza bedavaya verdi adam, ordunun Tank Paleti Fabrikası'nı da bedavaya verdi. Bu takası anlamayan mı var?" dedi.

İktidarın, tanklar için kullanılacak motorların ithal edileceği Almanya ile anlaşma yapılabilecekken, fabrikayı Katar'a peşkeş çektiğini öne süren Özel, "Sayın Genel Başkan ömründe böyle bir ahmaklığın binde birine imza atmaz." ifadesini kullandı.

Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in basına yansıyan sözlerinin sorulması üzerine, bunların partiye yönelik olmadığını, hastalığı sürecinde siyasi olarak yol arkadaşlığı yaptığı bazı kişilere ilişkin olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Böcek ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını anlatan Özgür Özel, kendisinin de Böcek'i arayıp duygularını paylaşabileceğini; duygularını anlayıp üzüldüğünü de belirtti.

Özgür Özel, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bugünkü açıklamalarının sorulması üzerine de, ekonomideki kötü gidişatın tek sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu savundu.

Başka bir gazetecinin, Genel Kurul'da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin arasındaki "kuru ekmek" konusundaki konuşmayı sorması üzerine de Özel, milletin ilk seçimlerde bunun hesabını soracağını savundu. Özel, "Bir bilinçaltı, zihniyet meselesidir. Oyu alana kadar 'milli irade' dediklerine, oyu aldıktan sonra tepeden kibirli bakışın meselesidir." diye konuştu.

Özel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe görüşmelerinde sarf ettiği "Seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var?" sözlerini değerlendirmesinin istenmesi üzerine de, bu sözleri muhalefet partisi milletvekillerinden birinin sarf etmesi halinde "darbeci olmakla" suçlanacağını söyledi.

İktidarın, bu söylemle vatandaşta, son yerel seçimlerde olduğu gibi "AK Parti dışında bir partinin iktidara gelmesinin derin güçler tarafından önleneceği" yönünde inanç oluşturmaya çalıştığını öne süren Özel, "O seçim olsun, millet o yetkiyi versin, sen de 'verilmeyecek.' de bakalım, senin alnını bizzat nasıl karışlıyorum. Kolay mı o?" sözlerini sarf etti.

Özel, ilk seçimlerde AK Parti'nin kaybedeceğini iddia ederek, kendisinin Bakan Çavuşoğlu'nun görev devir teslim törenine katılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı