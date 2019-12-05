: Cevizin faydaları nelerdir? Ceviz suyunun faydaları nedir?

05.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:49

Cevizin faydaları, cevizin faydaları nedir, yaş cevizin faydaları, cevizin iç kabuğunun faydaları nelerdir gibi ceviz hakkında merak edilen soruları yanıtlayarak cevizin faydalarından tam olarak istifade edebilirsiniz. İşte cevizin faydaları ve ceviz suyunun faydaları! Ceviz suyunun faydaları nedir? Cevizin faydaları nelerdir?

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARINI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Diyetisyen Rengin Özbey, ceviz suyunun sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Karın şişkinliği ve gaz problemine iyi gelir. Göbek eritme ve kilo vermeye başlayanlar her hafta tartıda olumlu sonuçlar aldığını görebilirler. Kolesterol, troide, yorgunluk, halsizlik ve sinirliğe iyi gelir." dedi.

Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın (FDA) cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflamada hem beyin sisteminde yararlı olduğunu resmen kabul ettiğini kaydeden Diyetisyen Rengin Özbey, "Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır. Tokluk süresini uzatarak, aşırı açlık çekmeden kilo vermeyi sağlar. Cevizi suyu içerisinde bekletmek, özlerinin iyice suya geçmesini ve sizin daha çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflama evrimini bizzat yaşarsınız. Ceviz suyu nasıl yapılır derseniz, bu gerçekten kolaydır!

Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karnına suyu içip cevizleri yiyin. Emziren anneler, hamileler, diyabet, tiroid ve kolesterol hastaları için uygun olan ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene kadar her gün yapmalısınız.

Faydaları: Protein içeriğiyle yağ yakmayı hızlandırır. Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini korur. Ara öğünde yenildiğinde tok tutup kilo verdirir. Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler. Detoks etkisiyle vücudu içeriden temizler. Doymamış yağ içeriğiyle kabızlığı giderir." ifadelerine yer verdi.

CEVİZİN FAYDALARINDANBAZILARI

Omega 3 deposu cevizin bir çok faydası bulunuyor.

Evimizden eksik etmememiz gereken besinlerden olan cevizin bir çok faydası bulunuyor. İşte o faydalar.

Beyin ve zeka gelişimini destekler.

Vücuda enerji verir. Hafızayı kuvvetlendirir.

Vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardım eder.

Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.

Hazımsızlığı, ishal, kabız ve dizanteriyi giderir.

Göğüs ağrılarına ve öksürüğe faydası vardır.

Ceviz yağı bağırsak kurtlarını döker.

Ciltteki lekelere sürülüp ovulursa lekeleri giderir. Nasırlara sürülürse iyileştirir.

Ceviz, bal ile yenirse basura iyi gelir.

CEVİZİN FAYDALARI VE KALORİ MİKTARI

30 gram cevizde 190 kalori bulunur. Cevizin kalorisi çok yüksek olduğu için kilo aldıracağı düşünülür. Ancak araştırmalar günde 35 gram ceviz yiyen kişilerde, bir yıl içinde gözle görülür kilo kaybı olduğunu göstermiştir.

Cevizde kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum mineralleri ile A, C, E, K ve B vitaminleri bulunur.

Araştırmalar göstermiştir ki cevizin faydalarının başında kalp fonksiyonunu iyileştirmesi gelir. Bunun sebebi de cevizin yüzde 72'sinin doymamış yağ asitlerinden oluşmasıdır. Dahası cevizdeki yağ asitleri kalsiyum emilimini artırarak, kemiklere de sağlık verir.

Cevizdeki mineraller metabolik faaliyetlere destek olur; büyümeyi ve gelişmeyi, sperm üretimini, sindirimi ve nükleik asit sentezini hızlandırır.

Cevizdeki doymamış yağların bir diğer faydası da diyabetin kontrolüne ve Tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olmasıdır.

Cevizde bulunan maddeler vücutta kanserli hücrelerin büyümesini önler. Ceviz ayrıca antioksidan maddeler içerir. Bu da vücutta enflamasyonun yani yangının azalması anlamına gelir.

E vitamini açısından zengin olan ceviz, bu sayede cildi zararlı serbest radikallerden korur.

Uyku hormonu melatonin, cevizde doğal olarak bulunur. Bu nedenle uykusuzluk çekenlere yatmadan önce birkaç tane ceviz yemeleri tavsiye edilir. Ceviz ayrıca yiyenlerin ruh halini düzeltir. Yetişkinlerin depresyon ve strese karşı savaşında önemli bir silahtır.

Yapılan araştırmalar sonucunda cevizin lipit peroksidasyonunu azalttığı kanıtlanmıştır. Lipit peroksidasyonu sperm hücrelerine zarar veren bir süreçtir. Cevizler çoğunlukla yağlı asitlerden oluşan tek kabuklu yemiştir. Sperm hücrelerinde de yağlı asitler bulunduğu için, cevizler sperm sağlığı için oldukça önemli bir besindir.

11 hafta boyunca bilim adamlarının laboratuvar fareleri üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda ceviz ile beslenmiş farelerin sperm kalitesinde gelişme kaydedilmiştir. Daily Mail'e konuşan Dr. Patricia Martin-DeLeon, "Araştırmamızın sonuçları cevizlerin sperm sağlığı için faydalı olduğunu kanıtlamaya yeterlidir," dedi. Önceki yıllarda yapılan başka bir araştırmada ise 100 tane sağlıklı erkek deneğe her gün 70 gram ceviz yedirildi ve sperm kalitesinde ve sayısında artış gözlendi. Sonuç olarak sperm sağlığında cevizin rolü kanıtlanmış oldu.

CEVİZİN FAYDALARI/ CEVİZ KABUĞUNUN FAYDALARI VE CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIŞI

Ceviz kabuğunun faydaları

Ceviz kabuğunun faydalarını anlatamaya geçmeden önce bir duruma açıklık getirmemizde fayda var. Ceviz kabuğunun sert kısımlarının yanı sıra cevizin etrafını saran ince kabuk kısmının da faydalı olduğunu ve ceviz suyunu hazırlarken muhakkak kullanılması gerektiğini unutmayınız.

Bağışıklığı artırır

Ceviz kabuklarının bağışıklığı arttırdığı bilinmektedir. Ceviz kabukları içerisinde bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak ve birçok hastalıktan korumak için iyi miktarda antioksidan içerir.

Cilt Yaşlanmasını Geciktirir

Ceviz kabukları cilt için en iyi olan B vitaminleri ile doludur. B vitamini stresi yönetir ve stres seviyelerini düşürür. Yüksek stres seviyeleri kırışıklıklara katkıda bulunur ve daha hızlı yaşlanmaya yol açar. B vitaminleri, E Vitamini (doğal bir antioksidan) ile birlikte stresi indükleyen serbest radikallerle savaşabilirler. Ceviz kabukları yaşlanma sürecini geciktirebilir.

Göz çevresindeki koyu halkalardan kurtulun

Göz çevresindeki koyu halkaları gidermek için düzenli olarak göz çevrenize ılık ceviz kabuğu suyu uygulayın. Ceviz kabuğu suyundaki sakinleştirici madde olduğundan koyu halkaların hızlı bir şekilde giderilmesine yardımcı olacaktır. Ceviz kabuğu aynı zamanda cildin ışıltısını ve ışıltısını yeniden kazanmaya yardım etmek için gözlerdeki şişlikleri yatıştırır.

Kepek Karşıtı

Ceviz kabukları, zengin nemlendirme özellikleri açısından saç için bulunmaz bir nimettir.Ceviz kabukları % 100 doğal olan kepek önleyici bir ilaç olarak görev yapar.

Kanserden korur

Her sabah ceviz kabuğu suyu içmek kansere karşıda koruma sağlamaktadır.

Saç rengini düzenler

Ceviz kabuğu, doğal olarak saçı vurgulayabilen doğal bir renklendirici olarak bilinir. Ceviz kabuğu saça sağlıklı bir parlaklık kazandırırken saç renginizi geliştiren çok sayıda proteine sahiptir.

Kabızlık ve Sindirim Sisteminin düzenli çalışmasını sağlar

Ceviz kabukları sindirim sistemimizin sağlığını korumak için yararlı yararlı olan liflere sahiptir. Bağırsak hareketlerimizi düzenli bir şekilde çalıştırabilmemizi sağlar. Sindirim problemlerinizi kısa süre içerisinde geçirmek niyetindeysek ceviz kabuğu suyu kullanabiliriz.

Ceviz kabuğu suyu zayıflatır mı?

Ceviz kabuklarının içerdikleri antioksidan nedeniyle zayıflatıcı etkisi de bulunmaktadır.Ceviz kabuklarının aynı zamanda sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi de kilo vermede etkili olmaktadır.Başarılı ve bir o kadar da sağlık açısından faydalı olan cevizin kilo vermede oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Ceviz kabuğu suyunun 1 hafta içerisinde 4 kilo verdirdiği bilinmektedir. Ceviz kabukları aynı zamanda vücuttaki zararlı toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanızı sağlamaktadır.Aynı zamanda ceviz kabukları antioksidan özelliği sayesinde zayıflarken bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlamaktadır.

Malzemeler

Yarım fincan ceviz kabuğu

2 su bardağı su

Zayıflamak için ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Yarım fincan ceviz kabuklarını alın, bir kaseye koyun ve üzerine 2 su bardağı dökün, kaynatın, 10 dakika kadar soğuduktan sonra yemeklerden yarım saat önce için.

Ceviz suyu kürü tarifi

6 adet ceviz kabuğu

1 litre su

2 yemek kaşığı sirke

Ceviz kabuğu suyu nasıl hazırlanır?

6 adet ceviz kabuğunun üzerine ve alt kısmına delikler açrak 1 litre suyun içerisine atın.Karışımın içerisine2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışımı 15 dk kadar kaynatın.Karışımı sabah akşam aç karnına bir bardak kadar için.Ceviz suyunu içerken aynı zamanda cevizde tüketin.

Ceviz kabuğu suyu nasıl hazırlanır ?(2. Metod)

Akşam yatmadan önce cevizi kırın ve bir su bardağı suyun içerisina atın.( sadece kabuk atılmayacak.) sabah uyanır uyanmaz bu suyu için.

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

1 bardak suyun içine tam bir ceviz koyup 1 gece beklettiğiniz takdirde, sağlık dolu bir karışım elde etmiş olacaksınız. İşte adeta bir sıhhat deposu olan ceviz suyunun mucizevi faydaları...

Sindirim sistemi için büyük bir destekçi olmakla birlikte kabızlığı giderir.

Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları önler. Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

İçeriğindeki vitaminler beyindeki fonksiyonları güçlendirir. Böylelikle ileride yaşanabilecek olan Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Ceviz suyu, içerdiği protein özleriyle vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve böylece özellikle istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimine etki eder.

Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

Tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılır.

Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

CEVİZİN FAYDALARI/ CEVİZ ENFLAMASYON VE METABOLİZMA İÇİN FAYDALI

Journal of Nutrition dergisinde yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, özellikle diğer tam gıdalarla birlikte tüketildiğinde cevizin enflamasyon (yangı) ve metabolizma üzerinde faydalı etkiler sağlayabileceğini ortaya koydu. Bitki bazlı omega-3 yağ asidi Ala açısından zengin olan ceviz, kiraz, ahududu ve yeşil çayla birlikte tüketildiğinde bu faydalar daha da artıyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Dr. Neil Syay'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, cevizin sağlık açısından potansiyel faydalarını ölçmek amacıyla tipik bir Batı tarzı diyette diğer çeşitli tam gıdalarla birlikte tüketimi değerlendirildi. Farelere insan eşdeğeri düşük yağ veya yüksek yağ içerikli bir diyetle birlikte ağırlığa göre yüzde 8.6 ceviz ilave edilen yüksek yağ içerikli diyet verildi. Diğer gruplara ise ikinci bir tam gıdayla birlikte ceviz diyeti verildi. Çalışmanın sonuçları, cevizin en iyi kombinasyonunun kiraz, ahududu veya yeşil çayla olduğunu gösterdi.

10 hafta sonra ceviz grubu, yüksek yağ içerikli diyet alan kontrol grubuna göre belirgin biçimde daha sağlıklıydı. Yüksek yağ içerikli diyetle beslenen farelerle karşılaştırıldığında, diğer tam gıdalarla birlikte cevizle beslenen farelerde karaciğer yağ konsantrasyonları azaldı. Çalışmada ayrıca cevize ikinci bir tam gıdanın eklenmesi sonucunda metabolit ve gen ekspresyonu düzeylerinde ve diğer fizyolojik parametrelerde başka değişikliklerin meydana geldiği ve bunun da enflamasyon ve metabolizma üzerinde faydalı etkiler oluşturduğu tespit edildi.

Dr. Shay, "Münferit gıdalar veya belirli besin öğelerinin etkileri hakkında çok fazla araştırma yapılmış olsa da, insanlar sadece bir şeyi veya bir besin öğesini tek başına tüketmiyor, farklı gıdaları birlikte tüketiyoruz. Bu çalışmada, farklı tam gıdaların birlikte tüketildiğinde Batı tipi beslenmede potansiyel olarak nasıl pozitif bir etki yarattığı araştırıldı" dedi.

Dr. Shay, bu önemli değişikliklerin tipik tüketim miktarlarında, yani her gıdadan günde sadece 1.5 porsiyon tüketildiğinde ortaya çıktığının unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu çalışmanın sonuçlarının dengeli bir beslenmede cevizin tam gıda olarak rolünü teyit ettiğini dile getiren California Walnut Commission (CWC) CEO'su Dennis A Balint ise, "CWC, cevizin istisnai faydaları konusunda daha güçlü kanıtların elde edilmesi amacıyla sağlık araştırmalarına yatırım yapmaya devam edecek" dedi. Şu ana kadar CWC'nin desteklediği araştırmalar sonucunda hakemli dergilerde 100'den fazla çalışma yayımlandı.

Tam gıda olarak cevizin beslenmedeki faydalı rolünün doğrulanması gerekiyor. Kaliforniya cevizi, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzına katkı sağlayan hayati besin öğeleri içeriyor. Ceviz, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu ve diyetle alınması gereken bitki bazlı omega-3 yağ asidi olan alfa linolenik asidi önemli miktarda barından tek kabuklu kuruyemiş. Ceviz lif, protein ve potasyum gibi besin bileşenleri içeren güç deposu.

CEVİZİN FAYDALARI/ CEVİZ KABUĞUNUN 10 FAYDASI

Kabuklu yemişlerin en faydalısı olan cevizin iyi gelmediği tedavi etmediği şey yok neredeyse. Peki Ceviz kabuğunun faydalarını biliyor musunuz? Cevizin faydalarını saymakla bitiremeyiz. İçerisinde protein, lif, Omega 3, Omega 6 yağ asitlerini barındırırken kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor, bakır, selenyum, manganez minerallerini ve A, B1, B2, B6, C vitaminlerini bulundurmasından dolayı insan yaşamındaki önemi büyüktür.

Peki bu kadar çok faydası olan mevyenin kabuğunun hiç faydası olmaz mı? Ceviz ve kabuğu da çok eski zamanlardan bugünlere kadar çeşitli hastalıklarında tedavileri için ilaç yapımında kullanılmıştır.

Ceviz kabuğu hem bazı hastalıkların tedavisinde ilaç gibi kullanılırken saç, tırnak ve cilt bakımı için tam bir kozmetik üründür.

Cevizin kuru dış kabuğunun çay demler gibi demlenip içilmesi soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir. Bağısaklarda oluşan kurt ve solucanların tedavisi için de aynı karışım (kuru veya taze ceviz kabuğu) günde iki fincan içilerek tedavi edilebilir.

Şeker hastalığı, vücutta D vitamini eksikliğinden oluşan raşitizm hastallığı için de 10-15 adet ceviz kabuğunun su ile kaynatıp içilmesi faydalıdır.

3- Bağısaklarda oluşan kurt ve solucanların tedavisi için de aynı karışım (kuru veya taze ceviz kabuğu) günde iki fincan içilerek tedavi edilebilir.

Ceviz kabuklarını ( Kuru veya yaş ) kaynayan suyun içerisine atıp 10 dakika kaynattıktan sonra saçlarımızı yıkadığımızda saç dökülmelerimiz duracaktır.

Saçlarımız eski parlaklığına kavuşacak ve yıpranmış saçlarımız kuvvetlenecektir. Saçlarımız kepeklerden arınmış olacaktır.

Saçlarımızı bu şekilde hazırladığımız su ile hergün yıkamaya devam edersek varsa saçlardaki beyazlarımızda azalma görebiliriz.

Cevizin yeşil kabuğunun suyu ile yapacağımız kürde saçlar için oldukça faydalıdır. Saça koyu kahverengi bir renk verirken saçların parlaklığını artırır.

Ceviz kabuğu suyunu ayak ve el tırnak bakımlarımda da kulanabiliriz. İncelen, kırılan tırnaklara ceviz kabuğu suyu sürülmesi, tırnakların güçlenmesini ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

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