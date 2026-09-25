Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın

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Birleşmiş Milletler'de Türkiye ile İsrail arasında dikkat çeken bir diplomatik gerilim yaşandı. Türkiye temsilcisi, İsrail'e yönelik eleştirilere yanıt verirken Gazze ve Filistin meselesindeki Ankara'nın tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Konuşma sırasında kameraların çevrildiği İsrail temsilcisinin yüz ifadesi ve tepkisi ise dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E YANIT

Türkiye temsilcisi konuşmasında, İsrail tarafından Türkiye'ye yöneltilen ifadeleri reddederek, “Kişisel saldırılar ve yalanlar, ne kadar yüksek sesle veya sıklıkla tekrarlanırsa tekrarlansın, inkâr edilemez gerçeklerin ağırlığı altında çöker” dedi.

Türkiye'nin bölgedeki yaklaşımı ile İsrail'in politikalarını karşılaştıran temsilci, “İsrail savaş, yıkım ve istikrarsızlığı ihraç ederken, Türkiye barışı inşa ediyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ TEMSİLCİNİN TEPKİSİ KAMERADA

Türkiye temsilcisinin sözleri sırasında yayın kamerası İsrail delegasyonuna çevrildi. Videoda İsrail sırasındaki kadın temsilcinin, Türkiye'nin açıklamalarını dinlerken gülümseyerek ve yüz ifadesiyle tepki verdiği görülüyor.

“FİLİSTİN HALKIYLA OMUZ OMUZA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye temsilcisi konuşmasının devamında Ankara'nın iki devletli çözüm konusundaki tutumunu yineledi.

Türkiye'nin kalıcı barışın uygulanabilir yolunun iki devletli çözüm olduğu görüşünü koruduğunu belirten temsilci, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Temsilci sözlerini, “Filistin halkıyla omuz omuza durmaya devam edeceğiz” mesajıyla tamamladı.