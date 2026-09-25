TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programında değişikliğe gitti. Daha önce 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan karşılaşmalar bir hafta ertelendi.

Yeni programa göre Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek takımların belirleneceği çeyrek final mücadeleleri 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak.

NEDENİ İSPANYA SÜPER KUPASI

TFF'nin takvim değişikliğinin arkasında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası bulunuyor. İspanya'nın dev kulüplerini Türkiye'ye getirecek organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları 2 ve 3 Şubat'ta, final ise 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DİKKATE ALINDI

Türkiye Kupası'nda İstanbul takımlarının çeyrek finale kalma ihtimalini de göz önünde bulunduran TFF, iki büyük organizasyonun aynı tarihlere denk gelmemesi için takvimi değiştirdi.

Kararda, İstanbul'daki karşılaşmalar kapsamında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde uygulanabilmesi de etkili oldu. Böylece 2-4 Şubat olarak belirlenen Türkiye Kupası çeyrek final takvimi 9-11 Şubat'a kaydırılmış oldu.