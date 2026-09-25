Haberler

Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rostov Valisi Slyusar, İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin faaliyetlerine geçici ara verdiğini, incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Saldırıda 6 ilçede yaklaşık 50 İHA etkisiz hale getirilirken, Rusya'daki akaryakıt sorunu yeniden derinleşti.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar görmesinin ardından faaliyetlerine geçici olarak ara verdi. Bölge yönetimi, saldırının ardından tesiste incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

RAFİNERİDE FAALİYETLER DURDU

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, gece saatlerinde bölgeye düzenlenen İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Slyusar'ın aktardığına göre saldırı sırasında Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi hasar gördü.

Tesiste meydana gelen hasarın ardından rafinerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Slyusar, bölgede yaralanma veya başka bir hasara ilişkin kendilerine bilgi ulaşmadığını, ekiplerin incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, daha önce de İHA saldırılarının hedefi olmuştu. Tesis, 25 Ağustos'taki saldırının ardından da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştu. Rostov yönetimi o dönemde bölgeye yaklaşık 30 İHA ile saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. ???

RUSYA'NIN PETROL TESİSLERİ HEDEFTE

Rusya'nın petrol altyapısına yönelik İHA saldırıları son dönemde yoğunlaştı. Son olarak 24 Eylül gecesi Rostov bölgesindeki bir petrol deposunun idari binaları İHA parçalarının düşmesi sonucu hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı ise aynı gece farklı bölgelerde toplam 40 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Meduza

Petrol rafinerilerine yönelik saldırılar, dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Rusya'da akaryakıt arzına ilişkin gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.

Kaynak: AA
Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi
Balık yemi ararken tam 19 milyon TL'lik servet buldular

Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turgutlu'daki pompalı tüfekli saldırıda yaralanan öğrenci konuştu! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı

Tüfeği havalı sandılar! Bacağındaki 35 saçma çıkarılamadı
Ezgi Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı! 876'şar yıl istenen sanıklara 'bilinçli taksir'den 8 yıl

876 yıl istenmişti, 8 yıl verildi! Gerekçe: 'Nasıl olsa olmaz'
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi

Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Pür dikkat dinledi
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı

En büyük kozunu oynayarak tüm dünyaya savurduğu tehdit işe yaradı