Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, dün gece Bozüyük ilçesine bağlı Poyra mevkisinde, Eskişehir-Bozüyük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.A. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Ön yolcu koltuğunda bulunan H.A. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı