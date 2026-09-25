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Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Bilecik Bozüyük'teki Poyra mevkiinde dün gece otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, dün gece Bozüyük ilçesine bağlı Poyra mevkisinde, Eskişehir-Bozüyük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.A. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Ön yolcu koltuğunda bulunan H.A. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Kamyon sag seritten gidiyorsa suc buyuk ihtimal otomobil surucusundedir diye dusunuyorum.

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Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

3 cümlelik haberi 30 cümle kurarak tekrar tekrar baştan alıp anlatmanız, okuyuculara hakaret olmuyor mu? Ya da kendinize...

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