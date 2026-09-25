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Gaziantep'te iki hemşireye ceza verildi, Aslı E.'ye müebbet, Mustafa Ç.'ye 25 yıl

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Gaziantep'te iki hemşireye ceza verildi, Aslı E.'ye müebbet, Mustafa Ç.'ye 25 yıl
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Gaziantep’te Özel Bossan Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal’ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görüldü. Mahkeme, hemşire Aslı E.'ye olası kastla adam öldürme suçundan müebbet, hemşire Mustafa Ç.'ye aynı suçtan 25 yıl hapis verdi.

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Heyet, sanık hemşire Aslı E.'ye "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, diğer hemşire Mustafa Ç.'ye ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, maktulün ailesi ve maktul avukatları katıldı. Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilirken, sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi de istendi.

Sanık hemşirelerden birine müebbet, diğerine 25 yıl ceza

Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı E.'yi "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, hemşire Mustafa Ç.'yi ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Olay, Gaziantep'te bulunan Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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