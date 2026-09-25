Haberler

İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek... Haber Videosunu İzle
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından İran heyetinin yanına giderek İranlı temsilciye Starlink uydu internet cihazı vermeye çalıştı. İranlı temsilci, Danon'u görmezden gelerek cihazı almadı. İsrailli temsilcinin BM Genel Kurulu'ndaki provokatif hareketi tepki çekti.

  • İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, 24 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun konuşmasının ardından İran heyetinin yanına giderek İranlı temsilciye Starlink uydu internet cihazı vermeye çalıştı.
  • İranlı temsilci Danon'a bakmayarak cihazı almayı reddetti.
  • Danon, cihazı uzatırken İranlı temsilciye "Starlink'i Tahran'a götürün" dedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından İran heyetinin yanına giderek İranlı temsilciye Starlink uydu internet cihazı vermeye çalıştı. İranlı temsilci, Danon'u görmezden gelerek cihazı almayı reddetti.

GENEL KURUL SALONUNDA KIŞKIRTMA

Olay, 24 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Kurulu'nda, Netanyahu'nun konuşmasını tamamlamasının hemen ardından yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Danon, elindeki Starlink cihazıyla İran heyetinin bulunduğu sıraya yürüdü ve cihazı İranlı temsilciye uzattı. İsrail'in Ynetnews sitesi, cihazın Netanyahu'nun konuşması sırasında kürsüde gösterdiği Starlink cihazı olduğunu ve Danon'un İran heyetinin başkanına yaklaştığını yazdı. İranlı temsilcinin kimliği açıklanmadı.

"STARLINK'İ TAHRAN'A GÖTÜRÜN"

Israel National News'in aktardığına göre Danon, cihazı uzatırken İranlı temsilciye, "Starlink'i Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok faydalı olabilir, İran halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı olabilir" dedi. Danon ayrıca, "İran halkını seviyoruz ve rejim değişikliği için dua ediyoruz. O gün gelecek" ifadelerini kullandı.

İRANLI TEMSİLCİ YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Yayımlanan görüntülerde İranlı temsilcinin Danon'a bakmadığı ve cihazı almadığı görüldü. Danon, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İranlı temsilci Starlink'i istemedi" şeklinde paylaşım yaptı.

NETANYAHU KONUŞMASINDA İRAN'I HEDEF ALDI

Netanyahu, Genel Kurul'daki konuşmasında ağırlıklı olarak İran'daki rejimin çökeceğini öne sürerek kürsüde Starlink cihazı gösterdi.

"PROVOKASYON" YORUMU

Danon'un hareketi kamuoyunda tepkilere neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, olayı İranlı diplomata yönelik "provokatif eylem" olarak niteledi.

Kaynak: Haberler.com
Balık yemi ararken tam 19 milyon TL'lik servet buldular

Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı
Emenike'den Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret

İstanbul'a gelen Emenike'den sürpriz!
İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Endonezya'da öğrencisine cinsel saldırıdan hüküm giyen öğretmen gizlice tahliye edildi! Mağdurlar onu hâlâ cezaevinde sanıyordu

Hâlâ cezaevinde sanıyorlardı! Gizli kamera onu bayramda yakaladı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İtalya'da okullarda burka ve peçe yasaklandı! Yabancı öğrencilere yüzde 30 sınırı geldi

'Okula yüzünüz açık gitmelisiniz' dedi! Burka ve peçe yasaklandı
TFF'den resmi açıklama geldi! Kritik maçların günü değişti

Tarihler değişti! Fikstüre İspanya ayarı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

Büyük hayal kırıklığı! BM'de Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı