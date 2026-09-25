Haberler

Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni Vedat Muriqi'nin 83. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golün ardından eski UÇK yöneticilerine destek mesajı taşıyan tişörtü gösteren Fenerbahçeli futbolcunun hareketinin ardından gözler UEFA'ya çevrildi.

  • UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda İrlanda Cumhuriyeti'ni Vedat Muriqi'nin 83. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
  • Vedat Muriqi golün ardından tribünlere Arnavutça 'Drejtësi për Çlirimtarët' (Kurtarıcılar için adalet) yazılı tişört gösterdi; mesajın Lahey'deki Kosova Uzman Odaları'nda yargılanan eski UÇK yöneticilerine destek amacı taşıdığı belirtildi.
  • Kosova Uzman Odaları 16 Eylül'de Hashim Thaçi ve Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi'yi savaş suçlarından suçlu bulup toplam 81 yıl hapis cezasına çarptırdı; UEFA'nın Muriqi hakkında soruşturma açıp açmayacağı henüz açıklanmadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kosova'ya 3 puanı getiren isim ise Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi oldu. 83. dakikada fileleri havalandıran tecrübeli golcü, karşılaşmanın skorunu belirledi. Muriqi'nin golün ardından yaptığı kutlama ise maçın önüne geçti.

GOLÜN ARDINDAN TİŞÖRTÜ GÖSTERDİ

Vedat Muriqi, attığı golün ardından tribünlerin önüne giderek üzerinde Arnavutça "Drejtësi për Çlirimtarët" ifadesinin bulunduğu tişörtü gösterdi. İfade Türkçede "Kurtarıcılar için adalet" anlamına geliyor.

Mesajın, Lahey'deki Kosova Uzman Odaları tarafından yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerine destek amacı taşıdığı belirtildi. Karşılaşmanın ardından Kosovalı diğer futbolcular da aynı mesajın bulunduğu tişörtlerle tribünlerin karşısına çıktı.

ESKİ UÇK YÖNETİCİLERİNE 81 YIL HAPİS CEZASI

Kosova Uzman Odaları, 16 Eylül'de eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi hakkındaki ilk derece kararını açıklamıştı. Mahkeme dört ismi yasa dışı veya keyfi gözaltı ve tutuklama, zalimane muamele, işkence ve cinayet kapsamındaki savaş suçlarından suçlu buldu. Thaçi ve Krasniqi 25'er, Veseli 18, Selimi ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece dört isme verilen cezaların toplamı 81 yıl oldu. Mahkeme, sanıkların insanlığa karşı suçlardan ise suçlu bulunmadığını açıkladı.

GÖZLER UEFA'YA ÇEVRİLDİ

Muriqi'nin karşılaşma sırasında siyasi içerikli olarak değerlendirilebilecek bir mesaj göstermesi, olası bir disiplin sürecini gündeme getirdi. Ancak şu ana kadar UEFA tarafından Vedat Muriqi hakkında soruşturma açıldığına veya ceza verileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle futbolcunun kesin olarak ceza alacağını söylemek için henüz erken. Kosova'nın galibiyet golünü atan Muriqi'nin hareketiyle ilgili UEFA'nın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi

Rusya'nın petrolüne bir darbe daha! Rafineride faaliyetler durdu
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki! Burhanettin Duran: Hadsiz ve alçak

Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki: Hadsiz ve alçak
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTT:

Helal olsun Murici ye , Soykırımcıların el üstünde tutulduğu, övüldüğü , caddelere isimlerinin verildiği ve devlet töreni ile defnedildiği Sırbistan ı sevindiren bu habere karşı dimdik durmuş... Savaş kahramanlarını bilerek hapse attırmak aşağılık bir iştir... Bunu bizde yakın zamanda yaşadık... Kosova dan yanayız.... Soykırımcıların karşısındayız...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para yurt dışından gelmiş gibi gösterildi! 33 tutuklama, 32 şirkete kayyum

Para yurt dışından gelmiş gibi göstererek satmışlar
Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
29 yaşındaki Down sendromlu Pınar'ın gelinlik hayali gerçek oldu! Konvoyla geldi, pasta kesti

Gelinlik giyme hayali vardı! Down sendromlu Pınar'a düğün yapıldı