Haberler

Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı Haber Videosunu İzle
Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı. Panelin, kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasının yanı sıra; yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı tespit edildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, kişisel verilerin yasa dışı sorgulanmasına imkân sağlayan "Dragon Hacker" isimli sorgu paneli tespit edildi.
  • Panelin sunucusunda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarasıyla eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulundu.
  • 24 Eylül 2026'da Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yapılan çalışmalarda, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkân sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi.

118 MİLYON GSM İLE EŞLEŞTİRİLMİŞ TCKN TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda; 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu belirlendi. Panelin, kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasının yanı sıra siber tehdit aktörlerini bir araya getiren; yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi.

BİRİ KURUCU BİRİ REKLAMCI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden; Eyüp Can'ın, yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı tespit edildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Tespitlerin ardından 24 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul'da, şüphelilere ait 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk, 1 USB bellek ele geçirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yayın hakları çıkışı: Rakamlar 2-3 katına çıkmadan kimsenin havuzda olma niyeti yok

Rakamlar 2-3 katına çıkmadan hiçbir kulüp havuza girmek istemiyor
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalparslan7692:

BAZI SUÇLAR VE SUÇLULAR İÇİN İDAM ŞART

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yıllardır bilgilerimiz internette satıyorlar bilgilerle benide dolandırılmaya çalıştılar defalarca şikayet ettim ilgilenmediler ne olduda şimdi akıllarına geldi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda turnike için öğrenci başına 6 bin TL istendi iddiası! CHP'li Öztürkmen belgeleri gösterdi

Okul kapısına turnike koydular! Parası çocuklardan istendi
Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Kaplıcada sır ölüm! 65 yaşındaki kadın havuzda ölü bulundu
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı