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WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak

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WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
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WhatsApp'ın Kazakistan'da 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemesi, WhatsApp Business Platformu'nu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri kapsayacak. Şirketlere aylık 1.000 ücretsiz mesaj hakkı tanınırken, sınırın aşılması halinde ek mesajlar ücretlendirilecek. Bireysel WhatsApp kullanıcıları ise düzenlemeden etkilenmeyecek ve uygulamayı ücretsiz kullanmaya devam edecek.

  • WhatsApp, 1 Ekim'de Kazakistan'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle WhatsApp Business Platformu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketlerden mesaj başına ücret alacak.
  • Şirketlere aylık 1.000 ücretsiz mesaj hakkı tanınacak, bu sınırı aşan her ek mesaj için yaklaşık 0,018 dolar (yaklaşık 0,88 TL) ücretlendirilecek.
  • Düzenleme bireysel WhatsApp kullanıcılarını kapsamayacak; kişisel hesaplardan yapılan standart mesajlaşmalar ücretsiz kalacak.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, işletmelere yönelik ücretlendirme sisteminde yeni bir adım atıyor. 1 Ekim'de Kazakistan'da yürürlüğe girecek düzenleme, WhatsApp Business Platformu'nu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri kapsayacak. Bireysel WhatsApp kullanıcıları ise uygulamayı ücretsiz kullanmaya devam edecek.

AYLIK 1.000 MESAJ ÜCRETSİZ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre WhatsApp Business Platformu üzerinden otomatik mesaj, toplu bildirim ve sohbet botları aracılığıyla müşterileriyle iletişim kuran şirketlere aylık 1.000 ücretsiz mesaj hakkı tanınacak.

Şirketlerin bu sınırı aşması halinde gönderilen her ek mesaj için yaklaşık 0,018 dolar, yani yaklaşık 0,88 TL ücret alınacak.

BİREYSEL KULLANICILARI KAPSAMIYOR

Düzenlemenin duyurulmasının ardından en fazla merak edilen konu, kişisel WhatsApp kullanımının ücretli hale gelip gelmeyeceği oldu.

1 Ekim'de başlayacak uygulama bireysel kullanıcıları kapsamıyor. Arkadaşları ve aileleriyle WhatsApp üzerinden mesajlaşan milyonlarca kişi herhangi bir mesaj ücreti ödemeyecek. Düzenlemenin Kazakistan'daki WhatsApp Business Platformu'nu kullanan orta ve büyük ölçekli şirketlere yönelik olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE İŞLETMELER ÜCRET ÖDÜYOR

WhatsApp'ın işletmelere yönelik ücretlendirme modeli Kazakistan'la sınırlı değil. Meta, WhatsApp Business Platformu üzerinden müşterilerine ulaşan şirketlere yönelik ücretlendirme sistemini farklı ülkelerde uzun süredir uyguluyor.

Türkiye'de de WhatsApp Business Platformu'nu sistemlerine entegre eden orta ve büyük ölçekli şirketler ücretlendirmeye tabi. Şirketlerin pazarlama, kimlik doğrulama ve müşteri hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği iletişimlerde ödenecek tutar, mesajın kategorisine göre değişiklik gösteriyor.

WHATSAPP HERKESE ÜCRETLİ OLMUYOR

Yeni düzenleme nedeniyle ortaya çıkabilecek “WhatsApp 1 Ekim'den itibaren ücretli oluyor” algısının aksine, değişiklik uygulamanın genel kullanımını kapsamıyor. Kişisel WhatsApp hesaplarından gerçekleştirilen standart mesajlaşmalar ücretsiz olmaya devam edecek.

Kaynak: Haberler.com
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