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28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi

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28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi Haber Videosunu İzle
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
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Türkiye-Fransa maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Zinedine Zidane'a TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'ın yönelttiği soru dikkat çekti. Zidane hayranlığını anlatırken heyecanlanan Kırkayak, Fransız teknik adamdan yanında getirdiği kitabı imzalamasını da istedi.

  • Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye-Fransa maçı öncesinde Kocaeli'de basın toplantısı düzenledi.
  • TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak, Zidane'a Arda Güler üzerinden genç futbolcular hakkındaki düşüncelerini sordu ve yanında getirdiği kitabın imzalanmasını istedi.
  • Zidane, Arda Güler'in çok iyi bir oyuncu olduğunu ve Real Madrid'de forma giymesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Kocaeli'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Basın toplantısının dikkat çeken anlarından biri ise TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'ın söz aldığı bölümde yaşandı.

ZIDANE'A SORU SORARKEN HEYECANLANDI

28 yıllık meslek hayatında kendisi için özel bir an yaşadığını belirten Kırkayak, Zidane'a duyduğu hayranlığı dile getirdi. Konuşması sırasında heyecanlandığı ve sesinin titrediği görülen deneyimli muhabir, Fransız teknik adama dünya futbolunda yeni Zidane'ların çıkıp çıkmayacağını sordu.

Kırkayak, Arda Güler'i de hatırlatarak Zidane'ın Real Madrid tecrübesi üzerinden genç futbolcular hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istedi.

YANINDA GETİRDİĞİ KİTABI İMZALAMASINI İSTEDİ

TRT Spor muhabiri, sorusunun ardından yanında Zidane'ın kitabını getirdiğini belirterek Fransız teknik adamdan basın toplantısı sonrasında kitabı imzalamasını rica etti.

Zidane ise Arda Güler'e ilişkin soruya, genç futbolcunun çok iyi bir oyuncu olduğunu ve Real Madrid'de forma giymesinden memnuniyet duyduğunu belirterek yanıt verdi.

ZIDANE SALONDAN AYRILDI

Basın toplantısının tamamlanmasının ardından Zidane salondan ayrıldı. Fransız basınında yer alan haberde de Zidane'ın toplantı sırasında imza talebine olumlu karşılık verdiği ancak toplantının ardından kitabı imzalamadan ayrıldığı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHako:

Rezil etti bizi

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Haber YorumlarıZeki Anti:

yani sıradan bir Arda Güler sorusunu bile bu kadar abartmak habercilikte son nokta..

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