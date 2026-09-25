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Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı

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Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı Haber Videosunu İzle
Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı
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Avustralya ile oynayacağı hazırlık maçı için Townsville'e giden Brezilya Milli Takımı, bölgenin yerli halkı tarafından geleneksel bir törenle karşılandı. Tören sırasında bazı Brezilyalı futbolcuların gülmemek için kendilerini zor tuttuğu anlar kameralara yansıdı.

  • Brezilya Milli Takımı, Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde Townsville'e geldi.
  • Brezilyalı futbolcular, Wulgurukaba Walkabouts grubu tarafından geleneksel "duman töreni" ve danslarla karşılandı.
  • Tören sırasında bazı Brezilyalı futbolcuların gülümsediği ve gülmemek için ağızlarını kapattığı görüntülere yansıdı.

Brezilya Milli Takımı, Avustralya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Townsville'e geldi. Brezilyalı futbolcuları kaldıkları otelde taraftarların yanı sıra bölgenin yerli halkını temsil eden Wulgurukaba Walkabouts grubu karşıladı.

Brezilya Futbol Federasyonunun verdiği bilgiye göre futbolcular için yerel kültürün bir parçası olan geleneksel "duman töreni" gerçekleştirildi. Dansların da yer aldığı törenle Brezilya kafilesine hoş geldin denildi ve bölgede iyi vakit geçirmeleri dilendi.

GÜLMEMEK İÇİN KENDİLERİNİ ZOR TUTTULAR

Tören devam ederken Brezilyalı bazı futbolcuların tepkileri kameralara yansıdı. Oyuncuların zaman zaman birbirlerine baktıkları, gülümsedikleri ve gülmemek için ağızlarını kapattıkları görüldü.

Özellikle törenin dans bölümünde futbolcuların mimikleri dikkat çekerken, bazı oyuncuların kahkahalarını bastırmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıdı.

GELENEKSEL TÖRENLE KARŞILANDILAR

Wulgurukaba halkının kültürel geleneklerini yansıtan karşılama, Brezilya kafilesine bölgenin yerli kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

Brezilya Futbol Federasyonu da törenin ziyaretçilere iyi dileklerde bulunmak, onları bölgeye kabul etmek ve yerli halkla kültürel bir bağ kurmak amacı taşıdığını açıkladı. Brezilya, Avustralya ile Townsville'deki Queensland Country Bank Stadium'da karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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