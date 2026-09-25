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Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

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Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak
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Sağlık sorunları nedeniyle peş peşe operasyonlar geçiren Aslı Bekiroğlu, 9. kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Sağlığının iyiye gittiğini açıklayan oyuncu, yaşadığı süreçte kurban kestiğini ve adak adadığını söyledi.

  • Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomların alınması amacıyla geçirdiği ilk ameliyat sırasında bağırsağında meydana gelen komplikasyon nedeniyle art arda operasyonlar geçirdi.
  • Bekiroğlu, doktorlarının kilo vermesini istediği dokuzuncu ameliyatına hazırlanıyor.
  • Bekiroğlu, sağlık durumunun daha iyi olduğunu ve yeniden çalışmaya dönmek istediğini belirtti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği peş peşe operasyonların ardından sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Dokuzuncu kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanan Bekiroğlu, yaşadığı zorlu süreçte kurban kestiğini ve adak adadığını söyledi. Oyuncu, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yeniden setlere dönmek istediğini de açıkladı.

9. KEZ AMELİYAT MASASINA YATACAK

Bekiroğlu'nun sağlık sorunları, rahmindeki miyomların alınması amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından başlamıştı. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, ilk operasyon sırasında bağırsağında meydana gelen komplikasyon nedeniyle art arda ameliyatlar geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı. 

"DAHA İYİYİM"

Tedavi süreci devam eden Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda dokuzuncu ameliyatına hazırlandığını duyurmuştu. Oyuncu, yeni operasyon öncesinde doktorlarının kendisinden kilo vermesini istediğini de açıklamıştı. 

Harbiye Açıkhava'da görüntülenen Bekiroğlu, sağlık durumunun artık daha iyi olduğunu söyledi. Kilo aldığını ancak bunu sorun etmediğini belirten oyuncu, yeniden çalışmaya dönmeyi istediğini ifade etti. 

"İNŞALLAH SAHALARA DA DÖNECEĞİM"

Harbiye Açıkhava'da görüntülenen Bekiroğlu, sağlık durumunun artık daha iyi olduğunu söyledi. Kilo aldığını ancak bunu sorun etmediğini belirten oyuncu, yeniden çalışmaya dönmeyi istediğini ifade etti. 

Yaşadığı süreçte kurban kestiğini ve adak adadığını da anlatan Bekiroğlu, ayrıntı vermek istemediğini esprili bir ifadeyle dile getirdi. Oyuncu ayrıca özel hayatında bir ilişkisinin bulunduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

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