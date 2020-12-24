Büyük günahlar nelerdir? 7 büyük günah nedir? Dövme yaptırmak, satranç oynamak, yılbaşı kutlamak, midye yemek günah mı?

Büyük günahların ne olduğu merak ediliyor. Dinimizde yapılmaması gereken en büyük günahlar 7 büyük günah olarak adlandırılıyor. Peki büyük günahlar nelerdir? Yedi büyük günah nedir? 7 büyük günah hangileridir? Dövme yaptırmak günah mı? Midye yemek günah mı? Yılbaşı kutlamak günah mı?

7 büyük günahlar hangileridir? Büyük günahlar nelerdir? Dövme yapmak günah mı? Satranç oynamak günah mı? En büyük günahlar nelerdir? Yılbaşı kutlamak günah mı? Midye yemek günah mı? Burun estetiği yaptırmak günah mı? Kürtaj günah mı? Çocuk aldırmak günah mı?

GÜNAH NEDİR?

Farsça bir kelime olan ve sözlükte "suç" anlamına gelen günâh, dinî bir kavram olduğu için kutsal ve tabiat üstü varlık alanlarıyla bağlantılıdır. Kutsallığına inanılan tabiat üstü varlık veya varlıklar din müessesesinin temel unsurları arasında bulunduğundan bütün dinlerde günah kavramı mevcuttur. Kutsalın söz konusu olduğu her yerde kutsalla ilgili emir ve yasaklar manzumesinin bulunması da tabiidir. Günah, bu emirlerin yerine getirilmemesi veya yasakların çiğnenmesiyle ortaya çıkan ve dinî, ahlâkî ve vicdanî açıdan sorumluluk gerektiren bir olgudur. Beşerî kanun ve kuralların çiğnenmesi suç olarak adlandırılırken dinî alandaki hata ve aşırılıklar günah olarak nitelendirilmektedir. Dinle bağlantılı olan günah kavramının muhtevası, hem dinlerdeki ulûhiyyet kavramına hem de insanların bu ulûhiyyetle münasebetlerine göre dinden dine değişebilmektedir (EUn., XII, 661).

TDK'YA GÖRE GÜNAH NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre günah kelimesinin 4 farklı anlamı mevcuttur. Günah teriminin anlamları aşağıdaki gibidir:

- Dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış, vebal

- Acımaya yol açacak kötü davranış, yazık

- Sorumluluk, vebal

- Kabahat, hafif suç

Günâh, genellikle dinî bağlamda kullanılan bir terimdir. Allah (c.c.) 'ın açıkladığı ilâhi kanunlara karşı yapılan bilinçli ihmâlkârlık veya inkâr olarak da tanımlanabilir. Günâh işleyenlere veya günâhı olanlara günahkâr denir. İbrahimî dinler de dâhil olmak üzere, birçok farklı inanç ve felsefede, dinî nitelik taşısın taşımasın, günah kavramı mevcuttur.

BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?

Dinimizde birçok günah vardır. Fakat bazı günahlar büyük günahlar olarak geçmektedir.

İslamiyet'te Allah'a şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek, savaştan kaçmak, bid'at işlemek, alkol kullanmak, domuz eti yemek, faiz parası yemek, yalan söylemek, yalan yere şehadet etmek, zîna etmek, livâta etmek, kumar oynamak, harama helal demek, helale haram demek, gıybet etmek, iftira atmak, hırsızlık etmek büyük günahlar arasında yer almaktadır.

Büyük günâhların hangi günâhlar olduğu çeşitli ayet ve hadislere göre belirlenir. Farklı kişiler sayıları 7'den başlayarak 60-70 gibi rakamlara ulaşan büyük günah listeleri oluşturmuşlardır. Bu listeler genellikle birbirlerinden farklıdırlar. Büyük günâh sayılan fiillerden bazıları aşağıdaki gibidir:

- Şirk koşmak

- Büyücülük/büyü yapmak

- Rüşvet alıp vermek

- Faiz parası yemek

- İsraf etmek

- Bir kişiyi haksız yere öldürmek

- Livata ve zina yapmak

- Emanete hıyanet etmek

- Sünnet'i reddetmek

- Yalan söylemek ve iftira atmak

- Domuz eti ve bunun benzeri gibi yenmesi haram olan şeyleri yemek

- İçki içmek

- Kumar oynamak

- İnsanları çekiştirmek (Gıybet etmek)

- Kaş-göz işaretleriyle insanlarla alay etmek

- Kendini öldürmek, intihar etmek

- Savaştan kaçmak

7 BÜYÜK GÜNAH NEDİR?

Büyük günahların dışında Allah (c.c.) 'ın kesinlikle sevmediği en büyük 7 büyük günah da mevcuttur. 7 büyük günah aşağıdaki gibidir:

1- Allah'a şirk koşmak

2- Zina yapmak

3- İçki içmek

4- Faiz yemek

5- Büyü yapmak

6- Yalancı şahitlik yapmak

7- Adam öldürmek, İntihar etmek

ÇEŞİTLERİNE GÖRE 7 BÜYÜK GÜNAHLAR

Burada yazılan büyük günahlara ek olarak, bazı kaynaklarda büyük günahlar 7 farklı çeşite ayrılmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Kalple yapılan büyük günahlar : Allah'a şirk koşmak, yapılan günahta ısrar etmek ve tövbe etmemek, Allah'tan ümidini kesmek. Dil ile yapılan büyük günahlar : Birine zina iftirası atmak, yalancı şahitlik yapmak, yalan yemini etmek, sihir ve büyü işleri uğraşmak büyü yapmak Mide ile yapılan büyük günahlar : İçki içmek, alkollü içecek tüketmek, yetim ve öksüz malı yemek, faiz yemek Cinsel organ ile yapılan büyük günahlar : Zina yapmak El ile yapılan büyük günahlar : İnsan öldürmek, hırsızlık yapmak Ayak ile yapılan büyük günahlar : Vatan savunması esnasında savaşı terk etmek Beden ile yapılan büyük günahlar : Anne ve babanın sözünü dinlememek, itaat etmemek, saygısızlık yapmak

DÖVME YAPTIRMAK CAİZ Mİ? DÖVME YAPTIRMAK GÜNAH MI?

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119).

Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğni, I, 129).

KÜRTAJ YAPTIRMAK CAİZ Mİ? GÜNAH MI?

İnsan hayatının korunması, İslam dininin beş temel ilke ve amacından biridir. Zira en şerefli varlık olan insanoğlu saygındır ve dokunulmazdır. İnsanın yaşama hakkı, erkek spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren Allah tarafından verilmiş temel bir hak olup, artık bu safhadan itibaren anne baba da dâhil hiçbir kimsenin bu hakka müdahale etmesine izin verilmemiştir.

Buna göre, annenin hayatının korunması gibi haklı ve kesin bir zaruret olmaksızın gebeliğe son vermek caiz değildir.

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Noel Kavramı, 25 Aralık'ta Hz.İsa'nın doğumuna dair Hristiyanların gerçekleştirdiği etkinliklere verilen isimdir. Yılbaşı her ne kadar Noel ile aynı şey olmasa da, yine Batı Dünyası'na ait bir kavramın taşınması anlamına gelir. Biz Müslümanlar'ın takvimi "Hicri Takvim'dir". Günümüzde her ne kadar global bazı sebeplerden ötürü Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşısı Hicri Yılbaşı'dır ve bu gün ve gece dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

Yılbaşı Kutlama kavramı genelde malayani işleri ifade eder. Yılbaşı kutlamaları ülkemizde de maalesef batı ülkelerinde olduğu gibi erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ve dans edip, oyunlar oynadıkları bir ortamı ifade eder. Ayrıca tombala, piyango gibi haram olan işler de Yılbaşı Gecesi'ne aittir. Bu kutlama kültürü de ülkemize batı ülkelerinden transfer edilmiştir. Oysa İslam Dini'nin buna kesinlikle bir izni yoktur.

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRMAK GÜNAH MI?

Diyanet'in açıklamasına göre estetik ameliyatın;

a) salim fıtratı bozmak kastı olmamak,

b) yapılmasında bir yarar veya yapılmamasında mevcut bir zarar bulunmak,

c) hile, aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak,

d) hukukî karışıklığa ve yanlış anlamaya yol açmamak,

kaydıyla bir tür tedavî olarak yaptırılmasında sakınca olmadığına karar verildi.

YENGEÇ, ISTAKOZ, KARİDES, KALAMAR, MİDYE, KURBAĞA GİBİ DENİZ ÜRÜNLERİ YENİR Mİ? GÜNAH MI?

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).