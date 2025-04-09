Berkin Elvan olayı ne? Berkin Elvan'ın ailesine ne oldu?

Berkin Elvan'ın anne ve babasına yönelik verilen hapis cezası kararı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından sosyal medyada ve haber platformlarında, olayın geçmişine ve gelişmelerin nedenine dair yoğun bir araştırma başladı. "Berkin Elvan olayı nedir?", " Berkin Elvan'ın ailesine ne oldu, neden ceza aldılar?" gibi sorular, gelişmeler sonrası yeniden gündeme taşındı ve merak konusu haline geldi. Peki, Berkin Elvan olayı ne? Berkin Elvan'ın ailesine ne oldu? Berkin Elvan neden gündemde? İşte, detaylar...

BERKİN ELVAN OLAYI NE?

Berkin Elvan olayı, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestoları sırasında, İstanbul Okmeydanı'nda polis tarafından atılan gaz fişeği kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın, 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde hayatını kaybetmesiyle ülke gündemine oturmuştu.

Berkin Elvan olayı ne

Olayın yaşandığı gün ekmek almak için evinden çıktığı sırada, polisin müdahalesiyle hedef olmamış olmasına rağmen yaralanarak hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili açılan dava, yıllar boyunca kamuoyu tarafından yakından takip edilmiş; olay ulusal ve uluslararası basında da geniş yer bulmuştu.

Berkin Elvan'ın ailesine ne oldu

BERKİN ELVAN'IN ANNE VE BABASINA NE OLDU, NEDEN CEZA ALDI?

Berkin Elvan'ın anne ve babası Gülsüm Elvan ve Sami Elvan, 2025 yılında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Gülsüm Elvan'a 11 ay 20 gün, Sami Elvan'a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Berkin Elvan'ın annesi ve babası neden ceza aldı

Ancak mahkeme, her iki ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Bu karar doğrultusunda, belirli bir denetim süresi boyunca benzer bir suç işlenmemesi halinde cezaların infazı ertelenecek.

Berkin Elvan'ın annesi ve babası

Gülsüm Elvan duruşmadaki savunmasında, oğlunun ölümü sonrası yaşadığı acının ifadesi olarak duygusal bir tepki verdiğini belirterek, hakaret kastı taşımadığını söyledi. Sami Elvan ise, yaşadığı büyük kaybın ardından yargılanmalarının adalet duygusunu daha da zedelediğini ifade etti. Bu gelişmeler, Berkin Elvan davası bağlamında adalet ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.