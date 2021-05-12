Bayram namazı kılınacak mı 2021? Yarın bayram namazı var mı? Camilerde bayram namazı serbest mi? (Diyanet)

Bayram namazı kılınacak mı 2021? Yarın bayram namazı var mı? Camilerde bayram namazı serbest mi? Bayram namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, alınan kararı merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine alınan kararı duyurdu. Tam kapanma sürecinde teravih namazının evlerde kılınması kararlaştırılmıştı. Peki, Bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı serbest mi?

Bayram namazı için hazırlıklar başladı. Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve İslam alemi, Ramazan Bayramı namazını eda edecek. Peki Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Diyanet Bayram namazı kararı...

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2021 il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

"Bayram ziyaretleri askıya alınmalı"



Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, Bünyamin Erul, camilerde cuma ve vakit namazları cemaatle kılınmaya başladığından beri maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edildiğini belirterek, "Bayram namazında bu titizliğe çok daha fazla dikkat edilecek. Bu nedenle bayram coşkusunu, bayram sevincini hep birlikte camilerde kılınacak bayram namazlarıyla yaşamamız, millet birliği ve bütünlüğü açısından da çok önemli ve yararlı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bayram nedeniyle yapılan ziyaretlerin askıya alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Erul, "Son aylarda uzmanların da belirttiği gibi akrabalar, komşular arası ziyaret ve görüşmeler, Kovid-19'un bulaşmasını artırdı. Onun için eş, dost, akrabalar arasındaki ziyaretlerin bile ertelenmesi ve bayramlaşmanın bile telefonla yapılması daha uygun olacaktır. Bu mübarek gün ve gecelerde bütün niyazımız bu salgından bir an evvel kurtulup, özlediğimiz o coşkulu günlere yeniden dönmek." ifadelerini kullandı.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.

AREFE GÜNÜ DUASI NASIL YAPILIR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

100'ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."