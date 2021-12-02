Başarılı akademik ve idari personel ödüllendirildi

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik ve idari personelin motivasyonunun arttırılması ve sürdürülen çalışmaların desteklenmesi amacıyla özel bir program düzenledi.

Üniversitede görev yapan akademisyen ve idari personelin 2020 yılında gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar arasında yapılan değerlendirmeler neticesinde; 'Bilim', 'Özel', 'Teşvik' ve 'Hizmet' başlıkları altında ödüller verilmesi kararlaştırıldı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende akademisyen ve idari personele ödülleri takdim edildi. Programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Üniversite Üst Yönetimi, akademisyenler ve idari personel katıldı.

KILAVUZ: EMEĞİ BULUNAN HERKESE MİNNETTARIZ

Açılış programında kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye'nin ve Bursa'nın önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi'nin gelişmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. 46 yıllık mazisi bulunan Üniversitenin her geçen yıl kurumsallaşma yönünde ciddi adımlar attığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Bursa'nın ortak aklı konumunda bulunan Üniversitemiz, koca bir çınar misali her geçen gün daha da gelişiyor. Bugün geldiğimiz noktada 70 bin öğrencisi, 7 bin akademik ve idari personeli ile adeta bir Anadolu ilinin büyüklüğünü yakaladık. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk başladığımız günden itibaren bu kuruma hizmet eden, en üstten en alt kademedeki personeline kadar herkesin bir emeği bulunuyor. Daha iyiye ulaşmak, daha iyisini yapabilmek için gecesini gündüzüne katan tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum, her birine minnettarız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, emekli olanlara afiyet, aramızda olanlara da sağlık ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

AİDİYET DUYGUSU GÜÇLENDİRİLECEK

Yönetim olarak personelin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla bir ödül töreni düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Rektör Kılavuz, 2020 yılının baz alındığını ve bundan sonraki senelerde de aynı şekilde ödül törenlerinin düzenleneceğini söyledi. Kılavuz konuşmasını şöyle tamamladı: "Bilim, Özel, Teşvik, Grup Başarı ve Hizmet olmak üzere toplam 5 kategoride akademik ve idari personelimizi ödüllendireceğiz. Asıl amacımız aidiyet duygusunun güçlendirilmesidir. Kendini bu kuruma ait hisseden personelin daha azimli çalışacağına inanıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, hepimizin ortak sevinci ve gurur abidesidir. Bu kurumu birlikte çalışarak hak ettiği noktaya çıkaracağız. Bunu el ele gönül gönüle ve beraberlik içerisinde yapacağız" dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KALDIRAÇ ETKİSİ OLUŞTURACAK

Ödül almak için sahneye çıkan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise üniversiteleri, toplumun ve şehrin ortak aklı olarak gördüğünü vurguladı. Bu aklı kullanmanın kent için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Burkay; "Bilgi temelli fikirleri ürüne çevirebilmek, toplumun zenginleşmesindeki en temel dinamiklerden biridir. Bugün ödülünü almış olduğumuz ve BTSO ile Üniversitemizin belki de en stratejik ortaklıklarından biri ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknoloji Transfer Ofisi, bu bilgiye dayalı fikirlerin ürüne dönüşmesinin en önemli merkezlerinden biridir. Gerçekten çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Üniversitemizle birlikte geçmişten bugüne çok güzel ilişkiler içerisindeyiz. İnşallah bu birlikteliği arttırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 'Bilim', 'Özel', 'Teşvik' ve 'Hizmet' kategorisindeki ödüller personele takdim edildi.

Önemli not: Programın tamamını izlemek ve tüm fotoğraflara ulaşmak için ilgili linkler haberin sonunda verilmiştir.

2020 Yılı Bilim, Özel, Teşvik ve Hizmet Ödüllerinin Kazananları

BİLİM ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

Yıllık Toplam Yayın Ödülü: Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Naci Cangül

İlk İsim Olarak Yayınlanan Yıllık Toplam Yayın Ödülü: Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Çekiç

Sosyal Alanlarda Yıllık Toplam Yayın Ödülü: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak

Web of Science'ta Q1 Değerindeki Dergilerde Yıllık Yayın Ödülü: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin KILIÇ

Web of Science'ta Q1, Q2 ve Q3 Değerindeki Dergilerde Yıllık Toplam Yayın Ödülü: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ

Web of Science'ta Yıllık Atıf Ödülü: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ

Yıllık Toplam Ulusal Dış Kaynaklı Proje Ödülü: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semiha EREN

Yıllık Toplam Uluslararası Proje Ödülü: Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin GÜLDAŞ

Yıllık Toplam Tescil Edilen Patent Ödülü: Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet CANSEV

Yıllık Toplam Ulusal Patent Başvurusu Ödülü: Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Mert Ali ÖZEL

Yıllık Toplam Uluslararası Patent Başvurusu Ödülü: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat YAZICI

Yıllık Ticarileşen Patent Ödülü: Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra KARACA ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rabia Gözde ÖZALP

Yıllık Etki İndeksinde %2'lik Dilime Giren Bilim İnsanı Ödülü:

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Sultan YILDIZ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer KAYNAKLI Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özgür YAYLI Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga ÇAVAŞ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet KARAHAN Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail FİLYA Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrullah YAŞAR Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem AKPINAR Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal DİKMEN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker ERCAN Mühendislik Fakültesi Öğretim Sayın Prof. Dr. Necmettin KAYA ÖZEL ÖDÜLLER KATEGORİSİ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Çepni Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Hatice Kübra İLGÜN Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Eray Şamdan Spor Bilimleri Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mimarlık Fakültesi TEŞVİK ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali MARDANİ AGHABAGLOU Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Diğdem YÖYEN ERMİŞ GRUP BAŞARI ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) Hukuk Fakültesi HİZMET ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği Teknoloji Transfer Ofisi ULUTEK Teknopark 40 YIL HİZMET ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

Rektör Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin ERTÜRK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin ERDEM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fikri PALA Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman KOPMAZ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakkı BORA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çetin ÖZUĞUR Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yaser GÜRSOY Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Personeli Emrullah İLÇİN Sağlık Bilimleri Enstitüsü Personeli Emine ÖZGÜRGEN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personeli Hilmi KAPDAN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Personeli Ümit Korbek Tıp Fakültesi Personeli Seyhan Miğal Hastane Başmüdürlüğü Personeli Sahriye Keskin Hastane Başmüdürlüğü Personeli Meryem Altıntaş

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