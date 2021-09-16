Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun olduğu TRT'nin yeni dizisi bugün başlıyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncuları araştırılmakta. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılan dizi nerede çekilmektedir? Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ne? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı karakterleri kimler? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan tarafından kaleme alınan, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde(bugün) yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KÜNYESİ!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan tarafından kaleme alınan, ilk bölümü 16 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. TRT 1'de yayımlanan dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Pelin Akil, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer almaktadır.[2][3] Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM ÖZETİ NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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