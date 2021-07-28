Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir Üniversitesi taban puanları! Balıkesir Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Balıkesir Üniversitesi oldu. Peki, Balıkesir Üniversitesi taban puanları kaçtır? Balıkesir Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Balıkesir Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Balıkesir Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve Bankacılık EA 60 62 240,00554 342,93970 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 30 31 225,88902 247,68744 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği EA 40 41 221,41319 239,56269 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret EA 50 52 235,42461 301,24883 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ) EA 30 31 226,51453 290,72183 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi EA 60 62 298,87038 341,68744 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 31 260,24999 324,58428 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 80 81 301,16041 338,25090 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 60 62 270,62963 331,51376 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 15 16 244,87196 311,05787 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 20 21 265,09092 279,14534 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 50 52 280,07326 311,41637 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 62 298,01230 358,99647 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 60 60 381,73785 398,41737 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 50 52 258,05342 294,66098 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 279,36455 352,10472 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 255,76400 304,99271 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 82 305,50016 351,37314 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 275,56165 304,91679 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 70 72 239,88283 289,64577 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 70 72 244,96247 335,25361 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 60 62 258,34743 331,73897 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 40 41 235,77057 255,76258 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 269,42259 328,24529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 243,42612 345,03498 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60 62 271,39080 342,06671 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40 41 251,67757 282,77900 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 123 331,82936 410,81737 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 100 101 346,93291 400,89700 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 70 397,83057 428,46076 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 20 2 287,81431 300,99968 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 62 355,43359 445,76775 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 322,46397 379,99502 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 61 356,47556 394,35709 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 321,38358 359,55556 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 50 24 283,26218 306,63849 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 90 93 287,97931 341,10126 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 60 11 283,41320 292,19081 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 90 93 320,46255 383,78153 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 295,22568 345,64127 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 15 283,24458 313,85220 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 308,91679 365,94963 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 426,63069 455,72519 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 413,52009 440,66384 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği SAY 20 18 284,02858 405,14031 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 446,66803 454,29785 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 70 383,81810 425,71477 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 371,16291 384,96030 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 61 365,58899 468,43969 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 357,31923 371,10143 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 371,55692 395,67938 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 382,55973 425,13806 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 80 80 316,94378 342,04659 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60 60 306,31090 432,78438 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 110 110 348,26077 411,50218 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 150 150 500,07722 510,21243 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 362,16524 397,57875 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40 41 266,71598 325,01339 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 40 41 231,16445 266,68454 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 60 62 324,97798 411,99185 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40 41 307,03382 340,76385 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 60 60 413,79198 434,90587

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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