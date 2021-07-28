Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir Üniversitesi taban puanları! Balıkesir Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Balıkesir Üniversitesi oldu. Peki, Balıkesir Üniversitesi taban puanları kaçtır? Balıkesir Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Balıkesir Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Balıkesir Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve Bankacılık
|EA
|60
|62
|240,00554
|342,93970
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve Bankacılık (İÖ)
|EA
|30
|31
|225,88902
|247,68744
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|41
|221,41319
|239,56269
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret
|EA
|50
|52
|235,42461
|301,24883
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ)
|EA
|30
|31
|226,51453
|290,72183
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi
|EA
|60
|62
|298,87038
|341,68744
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|30
|31
|260,24999
|324,58428
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|80
|81
|301,16041
|338,25090
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|270,62963
|331,51376
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik
|SAY
|15
|16
|244,87196
|311,05787
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|21
|265,09092
|279,14534
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|50
|52
|280,07326
|311,41637
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60
|62
|298,01230
|358,99647
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
|EA
|60
|60
|381,73785
|398,41737
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|50
|52
|258,05342
|294,66098
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|82
|279,36455
|352,10472
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|70
|72
|255,76400
|304,99271
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|82
|305,50016
|351,37314
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|275,56165
|304,91679
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|70
|72
|239,88283
|289,64577
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|70
|72
|244,96247
|335,25361
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|60
|62
|258,34743
|331,73897
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)
|EA
|40
|41
|235,77057
|255,76258
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60
|62
|269,42259
|328,24529
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|40
|41
|243,42612
|345,03498
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|60
|62
|271,39080
|342,06671
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
|EA
|40
|41
|251,67757
|282,77900
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|120
|123
|331,82936
|410,81737
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|100
|101
|346,93291
|400,89700
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|397,83057
|428,46076
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|20
|2
|287,81431
|300,99968
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|355,43359
|445,76775
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|322,46397
|379,99502
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60
|61
|356,47556
|394,35709
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|321,38358
|359,55556
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|50
|24
|283,26218
|306,63849
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90
|93
|287,97931
|341,10126
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|11
|283,41320
|292,19081
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|90
|93
|320,46255
|383,78153
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|80
|82
|295,22568
|345,64127
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği
|SAY
|20
|15
|283,24458
|313,85220
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50
|52
|308,91679
|365,94963
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|426,63069
|455,72519
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60
|60
|413,52009
|440,66384
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği
|SAY
|20
|18
|284,02858
|405,14031
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20
|20
|446,66803
|454,29785
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|70
|383,81810
|425,71477
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|60
|371,16291
|384,96030
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|61
|365,58899
|468,43969
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|62
|357,31923
|371,10143
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|20
|371,55692
|395,67938
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|382,55973
|425,13806
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik
|SAY
|80
|80
|316,94378
|342,04659
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|60
|60
|306,31090
|432,78438
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|110
|110
|348,26077
|411,50218
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|150
|150
|500,07722
|510,21243
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50
|50
|362,16524
|397,57875
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|40
|41
|266,71598
|325,01339
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|41
|231,16445
|266,68454
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|60
|62
|324,97798
|411,99185
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ)
|DİL
|40
|41
|307,03382
|340,76385
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|60
|60
|413,79198
|434,90587
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.