Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir Üniversitesi taban puanları! Balıkesir Üni bölümleri puanları!
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Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir Üniversitesi taban puanları! Balıkesir Üni bölümleri puanları!

Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir Üniversitesi taban puanları! Balıkesir Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Balıkesir Üniversitesi oldu. Peki, Balıkesir Üniversitesi taban puanları kaçtır? Balıkesir Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Balıkesir Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Balıkesir Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Balıkesir Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve BankacılıkEA6062240,00554342,93970
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Finans ve Bankacılık (İÖ)EA3031225,88902247,68744
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliğiEA4041221,41319239,56269
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası TicaretEA5052235,42461301,24883
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret (İÖ)EA3031226,51453290,72183
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık YönetimiEA6062298,87038341,68744
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/BiyolojiSAY3031260,24999324,58428
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/CoğrafyaSÖZ8081301,16041338,25090
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)SÖZ6062270,62963331,51376
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FizikSAY1516244,87196311,05787
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/KimyaSAY2021265,09092279,14534
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/MatematikSAY5052280,07326311,41637
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY6062298,01230358,99647
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/PsikolojiEA6060381,73785398,41737
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA5052258,05342294,66098
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ8082279,36455352,10472
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ7072255,76400304,99271
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ8082305,50016351,37314
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ6062275,56165304,91679
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA7072239,88283289,64577
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA7072244,96247335,25361
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA6062258,34743331,73897
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)EA4041235,77057255,76258
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA6062269,42259328,24529
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)EA4041243,42612345,03498
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve LojistikEA6062271,39080342,06671
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)EA4041251,67757282,77900
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ120123331,82936410,81737
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY100101346,93291400,89700
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY7070397,83057428,46076
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre MühendisliğiSAY202287,81431300,99968
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY6062355,43359445,76775
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY6062322,46397379,99502
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY6061356,47556394,35709
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)SAY6062321,38358359,55556
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY5024283,26218306,63849
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY9093287,97931341,10126
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY6011283,41320292,19081
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY9093320,46255383,78153
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)SAY8082295,22568345,64127
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Biyoloji ÖğretmenliğiSAY2015283,24458313,85220
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY5052308,91679365,94963
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY6060426,63069455,72519
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL6060413,52009440,66384
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Kimya ÖğretmenliğiSAY2018284,02858405,14031
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Matematik ÖğretmenliğiSAY2020446,66803454,29785
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ7070383,81810425,71477
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6060371,16291384,96030
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6061365,58899468,43969
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ6062357,31923371,10143
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ2020371,55692395,67938
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060382,55973425,13806
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/EbelikSAY8080316,94378342,04659
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY6060306,31090432,78438
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY110110348,26077411,50218
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY150150500,07722510,21243
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ5050362,16524397,57875
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon YönetimiSÖZ4041266,71598325,01339
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA4041231,16445266,68454
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL6062324,97798411,99185
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ)DİL4041307,03382340,76385
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner FakültesiSAY6060413,79198434,90587

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

BALIKESİR ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Balıkesir Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Balıkesir Üniversitesi taban puanları! Balıkesir Üni bölümleri puanları! - Haberler
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