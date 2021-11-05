Bakan Soylu İzmir'de (2)

İZMİR (DHA) - BAKAN SOYLU DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'nın ardından cuma namazını Konak Camii'nde kıldı. Bakan Soylu namazın ardından, MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bakan Soylu İzmir'deki depremde yıkılan veya ağır hasar gören binaların yerine Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni deprem konutlarını gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ayrıca, deprem konutlarının bulunduğu bölgedeki esnafı da ziyaret etti. Deprem konutlarındaki incelemenin ardından Bakan Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile birlikte partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Programın ardından İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Havalimanı'na doğru hareket ederek kentten ayrıldı.

Hande NAYMAN/ İZMİR,