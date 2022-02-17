Son dakika... Bakan Soylu: 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

ARALIK, IĞDIR (DHA) - Bakan Soylu: 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini söyledi. Soylu, 3 milyon 700 bin Suriyeliden 2020'de 37 bin 418, 2021'de 50 bin 231'inin suça karıştığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile 'göç buluşması' toplantısında bir araya geldi. Soylu, göç konusunda Suriye'den Afganistan'a, Yemen coğrafyasından Lübnan'a kadar ciddi bir göç problemi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Soylu, tüm bunlara duyarsız bir Batı olduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi Hollywood senaryosunun yapıldığı bir alan olarak değerlendiriyorlar. Sınır güvenlikleri alınırsa bu sorunun bitebileceğini düşünüyorlar. Türkiye'nin bu meseleye Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin insanının vicdani temelde baktığı herkesin malumu. Geldiğimiz andan itibaren göçü yönetmeye çalışan bir anlayışı ortaya koyuyoruz. 2011 yılı Suriye iç savaşından itibaren ne yaptığını bilen bir Türkiye var" dedi.

Geçen yıl 20'nin üzerinde ölüm olayının erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, şiddet başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlü olanın güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti. Soylu, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz" dedi. Soylu, bu konuda sosyologlar üzerinden suç analizlerinin yapıldığın belirtti.